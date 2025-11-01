न जाने कितना गांजा पकड़ा जा रहा है; गोरखपुर की स्पेन से तुलना पर बोले अखिलेश

संक्षेप: भाजपा सांसद रवि किशन के गोरखपुर की तुलना स्पेन से करने वाले हालिया बयान पर अखिलेश यादव ने मज़ाक उड़ाया। उन्होंने कहा, रवि किशन को पहले यह पता लगाना चाहिए कि स्पेन दुनिया के नक्शे पर कहां है।

बिहार विधानसभा चुनाव को हो रही सियासत का असर यूपी में देखने को मिला। बिहार में यूपी के नेताओं ने विपक्ष पर निशाना साधा तो सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने भी जमकर पलटवार किया। यूपी और केंद्र सरकार पर निशाना साधाते हुए अखिलेश यादव ने कहा भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार उन्हीं मुद्दों को हल करने में नाकाम रही है जिन्हें वह अब बिहार में उठा रही है। भाजपा सांसद रवि किशन के गोरखपुर की तुलना स्पेन से करने वाले हालिया बयान पर मज़ाक उड़ाया। उन्होंने कहा, रवि किशन को पहले यह पता लगाना चाहिए कि स्पेन दुनिया के नक्शे पर कहां है।

उन्होंने कहा, कोई कहता है कि वह बनारस (वाराणसी) को क्योटो जैसा बना देंगे, लेकिन वह शहर की पुरानी गलियों को बिना कुछ नया बनाए तोड़ रहे हैं। वे लोगों को सही मुआवज़ा दिए बिना विरासत क्षेत्र को तोड़ रहे हैं। जो लोग क्योटो बनाने का दावा करते हैं, उन्हें पहले गूगल पर देखना चाहिए कि क्योटो असल में कैसा दिखता है। यादव ने कहा कि आज लोगों को पहले की तरह आसानी से गुमराह नहीं किया जा सकता। बिना नाम लिए अखिलेश ने सीएम योगी पर तंज कसते हुए कहा, गोरखपुर समेत पूरे उत्तर प्रदेश में न जाने कितना गांजा पकड़ा जा रहा है।

बिहार की कानून व्यवस्था पर सपा प्रमुख ने उठाए सवाल बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर अखिलेश यादव ने कहा, भाजपा जिन मुद्दों को उठा रही है। उसके लिए भाजपा की केन्द्र सरकार ने इतने वर्षों में क्या किया। बिहार में कानून व्यवस्था खराब है। हत्याएं हो रहीं है। चुनाव के दौरान हत्या हो गयी। यें घटनाएं बिहार में राज्य सरकार और केन्द्र सरकार की कार्य प्रणाली पर प्रश्नचिह्न लगा रही हैं। कानून व्यवस्था पर दूसरों से सवाल पूछने वालों की सरकार में क्या हो रहा है। उन्होंने गैंगस्टर से नेता बने दुलार चंद यादव की बृहस्पतिवार को पटना के पास हत्या का ज़िक्र करते हुए यह कहा। उन्होंने कहा, चुनाव के समय एक नेता की हत्या बिहार में राज्य और केंद्र दोनों सरकारों के काम करने के तरीके पर गंभीर सवाल उठाती है। वहां हालात खराब हैं और कानून-व्यवस्था पूरी तरह से खत्म हो गई है।