Hindi NewsUP NewsI dont know how much marijuana being seized Akhilesh Yadav said on comparing Gorakhpur to Spain
न जाने कितना गांजा पकड़ा जा रहा है; गोरखपुर की स्पेन से तुलना पर बोले अखिलेश

न जाने कितना गांजा पकड़ा जा रहा है; गोरखपुर की स्पेन से तुलना पर बोले अखिलेश

संक्षेप: भाजपा सांसद रवि किशन के गोरखपुर की तुलना स्पेन से करने वाले हालिया बयान पर अखिलेश यादव ने मज़ाक उड़ाया। उन्होंने कहा, रवि किशन को पहले यह पता लगाना चाहिए कि स्पेन दुनिया के नक्शे पर कहां है।

Sat, 1 Nov 2025 09:00 PMDinesh Rathour लाइव हिन्दुस्तान, लखनऊ
बिहार विधानसभा चुनाव को हो रही सियासत का असर यूपी में देखने को मिला। बिहार में यूपी के नेताओं ने विपक्ष पर निशाना साधा तो सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने भी जमकर पलटवार किया। यूपी और केंद्र सरकार पर निशाना साधाते हुए अखिलेश यादव ने कहा भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार उन्हीं मुद्दों को हल करने में नाकाम रही है जिन्हें वह अब बिहार में उठा रही है। भाजपा सांसद रवि किशन के गोरखपुर की तुलना स्पेन से करने वाले हालिया बयान पर मज़ाक उड़ाया। उन्होंने कहा, रवि किशन को पहले यह पता लगाना चाहिए कि स्पेन दुनिया के नक्शे पर कहां है।

उन्होंने कहा, कोई कहता है कि वह बनारस (वाराणसी) को क्योटो जैसा बना देंगे, लेकिन वह शहर की पुरानी गलियों को बिना कुछ नया बनाए तोड़ रहे हैं। वे लोगों को सही मुआवज़ा दिए बिना विरासत क्षेत्र को तोड़ रहे हैं। जो लोग क्योटो बनाने का दावा करते हैं, उन्हें पहले गूगल पर देखना चाहिए कि क्योटो असल में कैसा दिखता है। यादव ने कहा कि आज लोगों को पहले की तरह आसानी से गुमराह नहीं किया जा सकता। बिना नाम लिए अखिलेश ने सीएम योगी पर तंज कसते हुए कहा, गोरखपुर समेत पूरे उत्तर प्रदेश में न जाने कितना गांजा पकड़ा जा रहा है।

बिहार की कानून व्यवस्था पर सपा प्रमुख ने उठाए सवाल

बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर अखिलेश यादव ने कहा, भाजपा जिन मुद्दों को उठा रही है। उसके लिए भाजपा की केन्द्र सरकार ने इतने वर्षों में क्या किया। बिहार में कानून व्यवस्था खराब है। हत्याएं हो रहीं है। चुनाव के दौरान हत्या हो गयी। यें घटनाएं बिहार में राज्य सरकार और केन्द्र सरकार की कार्य प्रणाली पर प्रश्नचिह्न लगा रही हैं। कानून व्यवस्था पर दूसरों से सवाल पूछने वालों की सरकार में क्या हो रहा है। उन्होंने गैंगस्टर से नेता बने दुलार चंद यादव की बृहस्पतिवार को पटना के पास हत्या का ज़िक्र करते हुए यह कहा। उन्होंने कहा, चुनाव के समय एक नेता की हत्या बिहार में राज्य और केंद्र दोनों सरकारों के काम करने के तरीके पर गंभीर सवाल उठाती है। वहां हालात खराब हैं और कानून-व्यवस्था पूरी तरह से खत्म हो गई है।

यूपी में महिलाएं और बेटियां असुरक्षित

अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश में भी हालात अलग नहीं हैं। उन्होंने आरोप लगाया, “हत्या, लूट और महिलाओं के खिलाफ अपराध की घटनाएं लगातार हो रही हैं। देश में सबसे ज़्यादा महिलाएं और बेटियां उत्तर प्रदेश में असुरक्षित हैं। भाजपा संगठन के अंदर भी महिलाएं अब शोषण को लेकर अपने ही नेताओं से सवाल कर रही हैं। उन्होंने कहा, दस साल पहले, आप लोगों को धोखा दे सकते थे, लेकिन अब नहीं। आज, कोई भी गूगल या सोशल मीडिया पर तुरंत तथ्यों की जांच कर सकता है। सपा प्रमुख ने कहा, समाजवादी पार्टी की सरकार के समय उत्तर प्रदेश का बजट चार लाख करोड़ रुपये का था,लेकिन तब गरीबों का इलाज मुफ्त था। 108 और 102 एम्बूलेंस की व्यवस्था की गयी थी जो मरीजों को घर से अस्पताल ले जाती थी। भाजपा सरकार ने एम्बुलेंस सेवा बर्बाद कर दिया। आज प्रदेश का बजट आठ लाख करोड़ रुपये का है। लेकिन स्वास्थ्य सेवाएं चौपट है।

Akhilesh Yadav Samajwadi Party Up Latest News
