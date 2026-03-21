पता नहीं कैसे गिर गया, आरोपी बोला- ब्लास्ट की मंशा नहीं थी; कानपुर में रेल ट्रैक पर मिला था सिलेंडर

सिलेंडर चलती ट्रेन से गिराने के आरोप में गिरफ्तार ओमप्रकाश ने आरपीएफ थाने में कबूला कि बेटे के पास घर जाने के लिए दिन में चला था। दो देसी क्वार्टर (शराब) दिल्ली से ही पीकर चला तो रास्ते में कुछ पता ही नहीं रहा कि सामान कैसे गिर गया। विस्फोट करने की कोई मंशा ही नहीं थी।

कानपुर में तीन दिन पहले चंदारी स्टेशन के करीब डाउन ट्रैक पर बोरी में रखा गैस सिलेंडर गिरा मिला। पास में ही कुछ कपड़े जले मिले थे। सिलेंडर और सामान चलती ट्रेन से गिराने के आरोप में गिरफ्तार ओमप्रकाश ने आरपीएफ थाने में शुक्रवार शाम लगभग सात बजे कबूला कि बेटे के पास घर जाने के लिए दिन में 10:30 बजे चला था। दो देसी क्वार्टर दिल्ली से ही पीकर चला तो रास्ते में कुछ पता ही नहीं रहा कि सामान कैसे गिर गया। विस्फोट करने की कोई मंशा ही नहीं थी।

आरोपी बोला-नशे की हालत में था, पता नहीं कैसे गिरा तीन दिन पहले सिलेंडर और सामान मिलने की सूचना पर पहुंची सुजातगंज चौकी और कैंट पुलिस को बोरी में एक मोबाइल, विजिटिंग कार्ड, आधार कार्ड मिला। विजिटिंग कार्ड के जरिए कमिश्नरेट पुलिस सिलेंडर लेकर महाबोधि एक्सप्रेस में सफर करने वाले 70 साल के ओमप्रकाश मिश्र तक पहुंची। पुलिस कमिश्नरेट और आरपीएफ पोस्ट प्रभारी एसएन पाटीदार की टीम उसे गांव से शुक्रवार को कानपुर ले आई। छावनी थाने में 120 मिनट चली पूछताछ में ओमप्रकाश ने बताया कि नशे में होने की वजह से उसे पता ही नहीं चला कि सामान कहां गिर गया है। आरपीएफ ने सुरक्षा में कोताही बरतने और रेलवे एक्ट के उल्लंघन की धारा 153 और 164 में केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। इसकी विवेचना प्रभारी एसएन पाटीदार करेंगे।

महाबोधि एक्सप्रेस में सवार था ओमप्रकाश ने पुलिस को बताया कि फरवरी में बेटे प्रदीप मिश्र के पास जनवरी 2026 में गया था। पौने दो महीने बाद घर वापस आने को 18 मार्च को दिल्ली से प्रयागराज का जनरल टिकट लेकर 12398 महाबोधि एक्सप्रेस में सवार हुआ। नशे में वह बोरी औऱ अन्य सामान लेकर गैलरी में ही सो गया, तभी उसका सामान चंदारी स्टेशन के पास खंभा नंबर 1017 के पास उसी दिन शाम लगभग सात बजे गिर गया था। रेलवे ट्रैक के पास कुछ गैस से भरा सिलेंडर औऱ पास में जले कपड़े मिलने से विस्फोट होने की खबर फैली तो पुलिस कमिश्नरेट के साथ आरपीएफ और जीआरपी सक्रिय हुई।