मैंने हत्या नहीं की, पैंट पर सुसाइड नोट, प्रेमिका के मर्डर में नामजद युवक का शव पेड़ से लटका मिला

मैंने हत्या नहीं की, पैंट पर सुसाइड नोट, प्रेमिका के मर्डर में नामजद युवक का शव पेड़ से लटका मिला

संक्षेप:

यूपी के अंबेडकरनगर में प्रेमिका की हत्या में नामजद युवक का शव घर से तीन किलोमीटर दूर आजमगढ़ के नंदना गांव में मिला है। युवक ने अपने पैंट पर ही सुसाइड नोट लिखा था। उसने इसमें प्रेमिका की हत्या न करने की बात लिखी है।

Dec 25, 2025 07:19 am ISTYogesh Yadav जहांगीरगंज (अम्बेडकरनगर), संवाददाता
यूपी के अंबेडकरनगर में घर से लापता किशोरी की हत्या के मामले में नामजद आरोपी प्रेमी का भी शव घर से लगभग तीन किमी दूर सीमावर्ती जनपद आजमगढ़ के अतरौलिया थाना क्षेत्र के नंदना गांव के पास गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे के बगल में पेड़ से रस्सी के सहारे लटकता मिला है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। युवक की पैंट पर पेन से सुसाइड नोट लिखा हुआ मिला है, जिसमें उसने प्रेमिका की हत्या न करने की बात लिखी है। युवक राजेसुल्तानपुर थाना क्षेत्र के तेंदुआईकला गांव का है।

बुधवार की सुबह लगभग आठ बजे अतरौलिया थाना क्षेत्र के जमीन नंदना गांव के निकट लिंक एक्सप्रेस-वे के किनारे एक पेड़ से रस्सी के सहारे एक युवक का शव लटकता मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पहचान की प्रक्रिया शुरू कराई। फारेंसिक टीम को भी घटना स्थल पर बुलाया गया। शव की पहचान सौरभ गौड़ (20) पुत्र स्वर्गीय कैलाश निवासी ग्राम खरुवइया थाना राजेसुल्तानपुर के रूप में हुई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

स्नेहा की हत्या में नामजद था सौरभ

शनिवार को तेंदुआईकला गांव में पानी की टंकी के पास छात्रा स्नेहा का शव मिलने के बाद पुलिस ने सौरभ के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया था। बताया जाता है कि सौरभ और छात्रा स्नेहा के बीच पिछले करीब एक वर्ष से प्रेम संबंध थे। एक वर्ष पूर्व सौरभ छात्रा के घर गया था, जहां परिजनों ने उसे पकड़ लिया था और उसके खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया था। इस मामले में वह जेल गया था और नवंबर माह में जमानत पर छूटकर बाहर आया था।

दो दिसंबर को छात्रा स्नेहा घर से लापता हो गई थी, जिसके बाद चार दिसंबर को परिजनों ने राजेसुल्तानपुर थाने में सौरभ के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। 20 दिसंबर को स्नेहा का शव घर से करीब 100 मीटर की दूरी पर बरामद हुआ था। इसके बाद पुलिस ने सौरभ के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी थी। अब प्रेमी सौरभ का भी शव घर से लगभग तीन किमी दूर पेड़ से लटकते हुए मिला है।

पैंट पर लिखा सुसाइड नोट, जांच के घेरे में पुलिस

रस्सी के सहारे पेड़ से लटकते हुए मिले सौरभ की पैंट पर लिखा हुआ सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है, जिसमें उसने खुद को निर्दोष बताते हुए लिखा है कि मैं बेकसूर हूं, मैंने स्नेहा को नहीं मारा। प्लीज उसकी मोबाइल की कॉल डिटेल निकलवाइए। मेरे मरने का कारण स्नेहा के घर वाले और राजेसुल्तानपुर का दरोगा ठाकुर। सुसाइड नोट मिलने के बाद मामला और संवेदनशील हो गया है।

पुलिस पर सौरभ की पिटाई का आरोप

सौरभ की मां मालती देवी व बहन अंशू दोनों ने राजेसुल्तानपुर पुलिस पर पिटाई करने का आरोप लगाया है। अंशू रो रो कर आरोप लगा रही थी कि राजेसुल्तानपुर थाने के अजय दारोगा ने उसे और उसकी मां की बेदर्दी से पिटाई की है। बताया जा रहा है कि सौरभ पांच नवंबर को जेल से छूट कर घर आया था और दो दिसंबर को घर से आठ बजे सुबह एक सेट कपड़ा लेकर बैग के साथ यह कह कर निकाला था कि वह अब लखनऊ जा रहा है, वहीं पर रहकर प्राइवेट नौकरी करेगा, जिसके बाद बुधवार को उसका शव मिला।

सीओ आलापुर प्रदीप सिंह चंदेल के अनुसार पोस्टमार्टम रिपोर्ट, कॉल डिटेल रिकॉर्ड और फॉरेंसिक जांच रिपोर्ट आने के बाद ही घटना के वास्तविक कारणों का खुलासा हो सकेगा। फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है।