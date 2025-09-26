मैंने नीला ड्रम काटकर बाहर निकाली थी सौरभ की लाश, मजदूर ने कोर्ट के सामने दी गवाही

सौरभ हत्याकांड (नीला ड्रम प्रकरण) में शुक्रवार को जिला जज कोर्ट में ड्रम काटकर सौरभ की लाश को सीमेंट से निकालने वाले मजदूर की गवाही हुई। बता दें कि ब्रह्मपुरी निवासी मुस्कान का अपने पुराने दोस्त साहिल के साथ प्रेम प्रसंग था।

मुस्कान का पति सौरभ पूर्व में मर्चेंट नेवी में था और वर्ष 2022 से लगातार लंदन में बेकरी पर काम कर रहा था। सौरभ फरवरी 2025 में अपनी बेटी के जन्मदिन के लिए भारत वापस आया था। तीन मार्च को नशीली दवा देकर मुस्कान और साहिल ने मिलकर सौरभ का कत्ल कर दिया। आरोपियों ने सौरभ का सिर धड़ से अलग कर दिया था। दोनों हाथ कलाई से काटकर अलग कर दिए और लाश के टुकड़ों को नीले ड्रम में डालकर सीमेंट से जमा दिया था।

ड्रम काटकर लाश निकालने वाले मजदूर की हुई गवाही सौरभ हत्याकांड में जिला जज संजीव पांडे की कोर्ट में सुनवाई चल रही है। अभी तक 9 गवाहों की गवाही हो चुकी है। शुक्रवार को कोर्ट में अशोक कुमार नाम के मजदूर की गवाही हुई। उसने कोर्ट को बताया कि उसने ही नीला ड्रम कटर से काटकर सौरभ की लाश को बाहर निकाला था। ड्रम से दुर्गंध आ रही थी और यह पूरी तरह सीमेंट से जमा था। इसके बाद कटर से ड्रम और कुछ सीमेंट को काटा गया। जब शरीर के अंग दिखने लगे तो हथौड़े और छैनी लेकर सीमेंट को तोड़ा गया। अंदर से सौरभ की लाश टुकड़ों में निकली। सिर धड़ से अलग था। कलाई से भी दोनों हाथ कटकर पूरी तरह अलग थे। लाश को निकालने में करीब दो से तीन घंटे लगे थे। बताया कि उसने जिंदगी में कभी ऐसा नहीं देखा था, जैसा सौरभ के साथ हुआ था।