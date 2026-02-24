Hindustan Hindi News
मेरे हाथ से एक खून हुआ... मर्डर केस से कैसे बच गए बृजभूषण शरण सिंह? खुद ही बताया

Feb 24, 2026 10:49 am ISTPawan Kumar Sharma लाइव हिन्दुस्तान
पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह के एक बयान ने सियासी हलकों में हलचल मचा दी है। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा है कि उनके हाथों एक हत्या हुई थी। हालांकि, उन्होंने दावा किया कि यह घटना क्रॉस फायरिंग के दौरान हुई और बाद में केस खत्म हो गया।

भाजपा पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। हाल ही में दिए एक इंटरव्यू के बाद वह फिर से चर्चा में आ गए हैं। बृजभूषण शरण सिंह ने कहा है कि उनके हाथों सिर्फ एक हत्या हुई है। जिसे लेकर उन्हें पछतावा भी नहीं है। हालांकि पूर्व सांसद ने कैमरे के सामने खुद बताया कि वह इस केस से कैसे छूट गए। उन्होंने कहा कि दोनों तरफ से लोग मरे थे। आखिर में केस छूट गया।

गोंडा कैसरगंज से पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने हाल ही में मीडिया चैनल एबीपी न्यूज़ को इंटरव्यू दिया। एंकर ने जब उनसे पूछा कि आपने कब-कब गोली चलाई। इस सवाल के जवाब पर उन्होंने कहा, मेरे जीवन में केवल एक अवसर आया है। हमारे दोस्त को हमारे सामने गोली मारी। मैंने देख लिया। हमारे सामने बंदूक लेकर के पलटा तो उस समय मैंने, आप कह सकते हैं कि आत्मरक्षा में कह सकते हैं या दोस्त का बदला लेने कह सकते हैं। एकदम दूरी इतनी थी। मैंने एक हत्या हमारे हाथ से हुई है।'

हत्या का नहीं है पछतावा

इस केस में सजा के सवाल पर पूर्व सांसद ने कहा, 'सजा क्या? दोनों तरफ से लोग मरे थे। क्रॉस फायरिंग थी, केस छूट गया।' पछतावे के सवाल पर कहा, 'ना, सवाल ही नहीं है। आपको कोई मार दे और मैं उसको न मारूं। आपको कोई एक थप्पड़ मारा, उसको यही पर पांच थप्पड़ मारूंगा यहीं पर। ये क्या बात हुई, किस चीज का पछतावा।'

डेढ़ करोड़ के घोड़े पर भी दिया जवाब

डेढ़ करोड़ के घोड़ा गिफ्ट मिलने के सवाल पर बृजभूषण सिंह ने कहा, टडेढ़ करोड़ का है कि बीस लाख का है। देने वाला जो बताएगा, हम उसको मान करके बैठते हैं और ये रेस वाले घोड़े रेस थोड़े महंगे होते हैं।

ठाकुर-ब्राह्मण लड़ाई होती तो मैं 40 साल से सांसद कैसे रहता

क्या यूपी में ब्राह्मण-ठाकुर की लड़ाई चल रही है? इस सवाल पर बृज भूषण शरण सिंह ने कहा कि ब्राह्मण-ठाकुरों की लड़ाई कभी नहीं थी और न ही अब है। कुछ लोगों के व्यक्तिगत मासलों से ये नहीं माना जा सकता कि ठाकुर-ब्राह्मण की लड़ाई चल रही है। गोंडा में पांचवें नंबर का वोट का ठाकुरों का है. यहां से 6 बार मैं सांसद बना, एक बार मेरी पत्नी सांसद बनी और एक बार मेरा बेटा सांसद बना। ये 40 साल हो गए। अगर ऐसा होता तो मैं 40 साल सांसद कैसे बन सकता। बैठक करके क्या गलत किया। कुछ घटनाएं ब्राह्मण और ठाकुरों में भी घटती हैं।

