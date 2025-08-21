मैं समाप्त करने जा रहा हूं..., कल्याण की पुण्यतिथि पर योगी के सामने पूर्व गवर्नर कलराज मिश्र हुए नाराज

यूपी के अलीगढ़ में पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की पुण्यतिथि पर आयोजित समारोह में पूर्व गवर्नर कलराज मिश्र सीएम योगी के सामने ही नाराज हो गए। भाषण के दौरान ही कलराज मिश्र को एक सफेद पर्ची दी गई थी। इसी को देखते ही वह भाषण समाप्त करने लगे थे।

यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की चतुर्थ पुण्यतिथि को आज हिंदू गौरव दिवस के रूप में मनाया गया। कल्याण सिंह के गृह जिले अलीगढ़ में बड़ा समारोह आयोजित किया गया है। इसमें खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, पूर्व गवर्नर कलराज मिश्र समेत तमाम लोग पहुंचे हैं। इसी दौरान सीएम योगी से पहले लोगों को संबोधित करने पहुंचे कलराज मिश्र अचानक एक सफेद पर्ची देख नाराज हो गए। भाषण शुरू करते ही कह दिया कि मैं अभी समाप्त करन जा रहा हूं।

दरअसल, कलराज मिश्र के भाषण देने के दौरान ही मंच संचालक आत्म प्रकाश मिश्र ने उनके आगे एक सफेद रंग की पर्ची रख दी। पर्ची देखते ही गुस्से में पीछे मुड़कर देखा कि कौन पर्ची रखकर गया है। फिर माइक पर ही पूछ लिया कि ये किसने दिया? बताते हैं कि उस पर्ची पर भाषण को संक्षेप में रखने की अपील थी। इसी अपील ने उन्हें नाराज कर दिया।

पर्ची देखते ही कहा कि मैं अभी समाप्त करने जा रहा हूं। मुझसे अगर बुलवा रहे हो तो मुझे रोकने की कोशिश क्यों हो रही है। कल्याण सिंह से मेरे जो संबंध थे, मैं यहां अपने आप को रोक नहीं पाऊंगा। मुझे रोकने की बात मत करो। मैं खुद संक्षेप में बोलूंगा लेकिन मेरे जो संबंध रहे हैं, उसको न राजू जी जानते होंगे न संदीप जानता होगा। इसके बाद हालांकि उन्होंने अपना भाषण पूरा किया।

किसने क्या कहा इस दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, एमपी की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती समेत कई लोगों ने कल्याण सिंह से अपने रिश्तों के बारे में संबोधन किया। भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि बाबूजी कल्याण सिंह के दिखाए हुए रास्ते पर हमें राजवीर सिंह राजू भैया के साथ चलना है। डिप्टी सीएम बृजेश पाठक ने कहा कि बाबूजी ने सनातन धर्म की पताका को सबसे ऊंचा फहराया है। बाबूजी ने अपनी सीएम की कुर्सी को छोड़कर राम मंदिर की ओर कूच किया था। आज यहां पर मौजूद जनता उनके प्रति सम्मान को दिखाता है।