मैं आईपीएस हूं, सैल्यूट क्यों नहीं किया? फर्जी अधिकारी ने पुलिस के सामने दिखाई हेकड़ी
लखनऊ से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। जहां महानगर गोल मार्केट चौराहे पर रविवार देर रात फर्जी आईपीएस को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वह खुद को नोएडा में तैनात आईपीएस बताकर चाय वाले को पैसे देने से इनकार कर दिया। जब पुलिस पहुंची तो उन पर भी नाराज हो गया।
UP News: यूपी की राजधानी लखनऊ से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। जहां महानगर गोल मार्केट चौराहे पर रविवार देर रात चाय की दुकान पर झगड़ रहे फर्जी आईपीएस को महानगर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वह खुद को नोएडा में तैनात आईपीएस बताकर चाय वाले को भुगतान करने के लिए झगड़ रहा था। इस बीच पहुंचे महानगर थाने के दारोगा को भी डपटा और कहा कि सैल्यूट क्यों नहीं किया?
एसीपी महानगर अंकित कुमार के मुताबिक गिरफ्तार आरोपी सीतापुर रोड भरत नगर के रहने वाला मिथलेश शुक्ला है। रात चाय की दुकान पर भुगतान को लेकर उसका विवाद हो गया था। चाय दुकानदार को धमका रहा था। उसने पुलिस को सूचना दी। थाने से दारोगा पहुंचे तो उन्हें धमकी दी। कहा कि सल्यूट कईं नहीं मारा? टोपी क्यों नहीं पहने हो? अभद्रता करने लगा। इस पर दारोगा ने जब उससे पहचान पत्र मांगा तो वह दिखा नहीं सका। इस पर दारोगा ने उच्चाधिकारियों को जानकारी दी गई। इस पर पुलिस हिरासत में लेकर थाने आ गई। पूछताछ में फर्जीवाड़े का पता चला। जिसके बाद मिथलेश को गिरफ्तार कर लिया गया।
नोएडा का आईपीएस बताकर झाड़ता था रौब
इस मामले में थाना प्रभारी ने बताया कि 40 वर्षीय मिथिलेश शुक्ल खुद को नोएडा में तैनात आईपीएस बताता था। साथ ही इसी फर्जी रसूख के दम पर वह रौब झाड़ता था। वह लखनऊ के मड़ियांव क्षेत्र का रहने वाला है। फिलहाल पुलिस तफ्तीश में जुटी है कि फर्जी आइपीएस ने अब तक कितने लोगों को ठगी का शिकार बनाया है।
सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो
इस घटना का भी एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जिसमें फर्जी आईपीएस पुलिसकर्मियों से उलझ रहा है। वहीं, पुलिस ने जब आई कार्ड मांगा तो खुद को बड़े ओहदे का अदिकारी बताकर सैल्यूट का दबाव बनाने लगा। साथ ही नाम-पता पूछकर सस्पेंड की धमकी भी देने लगा। लेकिन उसके बातचीत के हाव-भाव से पुलिसकर्मियों को उस पर शक हुआ।
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लेखक के बारे मेंPawan Kumar Sharma
पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।और पढ़ें