Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsI am a low profile leader dont stay in the limelight said BJP state president Pankaj Chaudhary in Gorakhpur
मैं लो-प्रोफाइल नेता हूं, लाइमलाइट में नहीं रहता; गोरखपुर में बोले यूपी बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी

मैं लो-प्रोफाइल नेता हूं, लाइमलाइट में नहीं रहता; गोरखपुर में बोले यूपी बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी

संक्षेप:

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हनने के बाद पहली पंकज चौधरी सोमवार को गोरखपुर पहुंचे। यहां उन्होंने कहा कि वह कार्यकर्ता ओरिएंटेड नेता हैं। कार्यकर्ता सर्वोपरि हैं। सात बार सांसद होने के बाद भी लाइमलाइट में नहीं रहते और लो प्रोफाइल नेता हैं।

Jan 06, 2026 08:50 am ISTPawan Kumar Sharma वरिष्ठ संवाददाता, गोरखपुर
share Share
Follow Us on

यूपी प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार गोरखपुर आए पंकज चौधरी ने रानीडीहा में क्षेत्रीय पार्टी कार्यालय में आयोजित स्वागत कार्यक्रम में कहा कि मैं कार्यकर्ता ओरिएंटेड नेता हूं। मेरे लिए कार्यकर्ता सर्वोपरि हैं। मैं सात बार सांसद होने के बाद भी लाइमलाइट में नहीं रहता। लो प्रोफाइल नेता हूं। वित्त राज्यमंत्री होने के बाद भी टीवी पर कम दिखता हूं। पिछले 14 दिसम्बर को प्रदेश अध्यक्ष के रूप में मेरे नाम की घोषणा हुआ। बतौर प्रदेश अध्यक्ष पश्चिम में कार्यकर्ताओं का जबरदस्त समर्थन मिला। प्रदेश अध्यक्ष बनने के 21 दिन बाद अब अपने गृह जिले में हूं। यहां का उत्साह शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि संगठन का दायित्व सबसे बड़ा होता है। मंत्री या कोई भी पद संगठन से बड़ा नहीं हो सकता है। पंकज चौधरी से पहले संगठन का कार्यकर्ता हूं। संगठन को मजबूत बनाने के लिए हमें हर संभव प्रयास करना होगा।

उन्होंने कहा कि श्याम प्रसाद मुखर्जी और अटल बिहारी वाजपेयी की विरासत को आगे बढ़ाने की जरूरत है। पीएम ने 2047 में विकसित भारत का जो लक्ष्य दिया है, वह दिल्ली में भाजपा की सरकार में ही संभव है। दिल्ली के साथ यूपी में भाजपा जरूरी है। दिल्ली की सत्ता की राह यूपी से ही जाती है। उन्होंने कहा कि पिछले 11 साल में भारत का कायाकल्प हुआ है।

ये भी पढ़ें:पंकज चौधरी के दौरे में दिखी बीजेपी की गुटबाजी, स्वागत में नहीं पहुंचे कई नेता

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी को नई पहचान दी

पंकज चौधरी ने कहा कि गोरखपुर की धरा सामाजिक और राजनीतिक लिहाज से बेहद उर्वरा है। सीएम योगी इसी धरा से आते हैं। उन्होंने पिछले आठ साल में यूपी को नई पहचान दी है।

माधव धाम में प्रांत प्रचारक संग हुई चर्चा

गोरखनाथ मंदिर से निकलकर प्रदेश अध्यक्ष राजेन्द्र नगर में संघ के कार्यालय माधव धाम पहुंचे। जहां उन्होंने प्रांत प्रचारक रमेश जी और अन्य पदाधिकारियों के साथ चर्चा की।

अपनी कर्मभूमि पर आकर भावुक हूं

पंकज चौधरी ने कहा कि राजनीतिक जीवन की कर्मभूमि पर हूं, बतौर प्रदेश अध्यक्ष आप लोगों के बीच खुद को पाकर भावुक हूं। यह वहीं धरती है, जहां 1989 में सभासद चुना गया। वर्ष 1990 में डिप्टी मेयर चुना गया। और भाजपा ने 1991 में महराजगंज से प्रत्याशी बनाया। पार्टी ने मुझे 2024 तक नौ बार सांसद का प्रत्याशी बनाया। महराजगंज की जनता स्नेह और कार्यकर्ताओं के दम पर सात बार दिल्ली के पार्लियामेंट में पहुंचने में कामयाब हुआ।

ध्यान रखें चुनाव में बूथ ही सबसे अहम

पंकज चौधरी ने कहा कि संगठन की जिम्मेदारी निभाना सबसे महत्वपूर्ण होता है। पंकज चौधरी प्रदेश अध्यक्ष हो गए इसका कोई मतलब नहीं है। चुनाव में बूथ ही सबसे अहम होता है। बूथ और मंडल की सक्रियता से ही चुनाव में जीत मिलती है। भाजपा में ही जमीन का कार्यकर्ता प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठ सकता है। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि कार्यकर्ताओं के सहयोग के बिना मैं अधूरा हूं। सभी को साथ लेकर ही आगे बढ़ना है। 2047 के विकसित भारत में यूपी का योगदान होना चाहिए।

ये भी पढ़ें:BJP नेताओं को जल्द मिलेगी खुशखबरी, योगी-पंकज चौधरी की मुलाकात के बाद मिले संकेत

गोरखपुर क्षेत्र के लिए गौरव है पंकज का नेतृत्व

रानीडीहा में क्षेत्रीय कार्यालय में आयोजित स्वागत कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए क्षेत्रीय अध्यक्ष सहजानंद राय ने कहा कि सात बार के सांसद और वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी का नेतृत्व गोरखपुर क्षेत्र के लिए गौरव की बात है। पूरा संगठन आपके साथ कदम से कदम मिला कर चलेगा और 2027 के मिशन को पूरा करेगा। क्षेत्रीय अध्यक्ष ने प्रदेश अध्यक्ष का ऐतिहासिक स्वागत करने के लिए सभी पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओ के प्रति आभार व्यक्त किया। संचालन जिलाध्यक्ष जनार्दन तिवारी ने किया। इस समारोह को पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉ. रमापति राम त्रिपाठी, प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, केंद्रिय राज्य मंत्री कमलेश पासवान, सांसद रवि किशन, विजय दुबे, शशांक मणि त्रिपाठी का भी संबोधित हुआ।

Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma
"पवन कुमार शर्मा पिछले 3 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पवन अभी हिन्दुस्तान अख़बार की वेबसाइट Livehindustan.com में काम कर रहे हैं। इससे पहले ABP News में बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाएं और टूरिज्म पर लिखते हैं। पवन ने दिल्ली के भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले कानपुर के क्राइस्ट चर्च कॉलेज से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया था।" और पढ़ें
Gorakhpur Gorakhpur Latest News Up News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |