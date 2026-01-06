मैं लो-प्रोफाइल नेता हूं, लाइमलाइट में नहीं रहता; गोरखपुर में बोले यूपी बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी

संक्षेप: भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हनने के बाद पहली पंकज चौधरी सोमवार को गोरखपुर पहुंचे। यहां उन्होंने कहा कि वह कार्यकर्ता ओरिएंटेड नेता हैं। कार्यकर्ता सर्वोपरि हैं। सात बार सांसद होने के बाद भी लाइमलाइट में नहीं रहते और लो प्रोफाइल नेता हैं।

यूपी प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार गोरखपुर आए पंकज चौधरी ने रानीडीहा में क्षेत्रीय पार्टी कार्यालय में आयोजित स्वागत कार्यक्रम में कहा कि मैं कार्यकर्ता ओरिएंटेड नेता हूं। मेरे लिए कार्यकर्ता सर्वोपरि हैं। मैं सात बार सांसद होने के बाद भी लाइमलाइट में नहीं रहता। लो प्रोफाइल नेता हूं। वित्त राज्यमंत्री होने के बाद भी टीवी पर कम दिखता हूं। पिछले 14 दिसम्बर को प्रदेश अध्यक्ष के रूप में मेरे नाम की घोषणा हुआ। बतौर प्रदेश अध्यक्ष पश्चिम में कार्यकर्ताओं का जबरदस्त समर्थन मिला। प्रदेश अध्यक्ष बनने के 21 दिन बाद अब अपने गृह जिले में हूं। यहां का उत्साह शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता है।

प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि संगठन का दायित्व सबसे बड़ा होता है। मंत्री या कोई भी पद संगठन से बड़ा नहीं हो सकता है। पंकज चौधरी से पहले संगठन का कार्यकर्ता हूं। संगठन को मजबूत बनाने के लिए हमें हर संभव प्रयास करना होगा।

उन्होंने कहा कि श्याम प्रसाद मुखर्जी और अटल बिहारी वाजपेयी की विरासत को आगे बढ़ाने की जरूरत है। पीएम ने 2047 में विकसित भारत का जो लक्ष्य दिया है, वह दिल्ली में भाजपा की सरकार में ही संभव है। दिल्ली के साथ यूपी में भाजपा जरूरी है। दिल्ली की सत्ता की राह यूपी से ही जाती है। उन्होंने कहा कि पिछले 11 साल में भारत का कायाकल्प हुआ है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी को नई पहचान दी पंकज चौधरी ने कहा कि गोरखपुर की धरा सामाजिक और राजनीतिक लिहाज से बेहद उर्वरा है। सीएम योगी इसी धरा से आते हैं। उन्होंने पिछले आठ साल में यूपी को नई पहचान दी है।

माधव धाम में प्रांत प्रचारक संग हुई चर्चा गोरखनाथ मंदिर से निकलकर प्रदेश अध्यक्ष राजेन्द्र नगर में संघ के कार्यालय माधव धाम पहुंचे। जहां उन्होंने प्रांत प्रचारक रमेश जी और अन्य पदाधिकारियों के साथ चर्चा की।

अपनी कर्मभूमि पर आकर भावुक हूं पंकज चौधरी ने कहा कि राजनीतिक जीवन की कर्मभूमि पर हूं, बतौर प्रदेश अध्यक्ष आप लोगों के बीच खुद को पाकर भावुक हूं। यह वहीं धरती है, जहां 1989 में सभासद चुना गया। वर्ष 1990 में डिप्टी मेयर चुना गया। और भाजपा ने 1991 में महराजगंज से प्रत्याशी बनाया। पार्टी ने मुझे 2024 तक नौ बार सांसद का प्रत्याशी बनाया। महराजगंज की जनता स्नेह और कार्यकर्ताओं के दम पर सात बार दिल्ली के पार्लियामेंट में पहुंचने में कामयाब हुआ।

ध्यान रखें चुनाव में बूथ ही सबसे अहम पंकज चौधरी ने कहा कि संगठन की जिम्मेदारी निभाना सबसे महत्वपूर्ण होता है। पंकज चौधरी प्रदेश अध्यक्ष हो गए इसका कोई मतलब नहीं है। चुनाव में बूथ ही सबसे अहम होता है। बूथ और मंडल की सक्रियता से ही चुनाव में जीत मिलती है। भाजपा में ही जमीन का कार्यकर्ता प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठ सकता है। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि कार्यकर्ताओं के सहयोग के बिना मैं अधूरा हूं। सभी को साथ लेकर ही आगे बढ़ना है। 2047 के विकसित भारत में यूपी का योगदान होना चाहिए।