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41 की हो गई हूं, घरवाले नहीं करा रहे शादी, थाने पहुंची महिला की शिकायत से पुलिस भी हैरान

May 02, 2026 10:37 am ISTAjay Singh लाइव हिन्दुस्तान
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महिला का कहना है कि जब भी उसके लिए कोई रिश्ता आता है तो उसके माता-पिता-बहन, भाई-भाभी उसे ठुकरा देते हैं। जबकि वह खुद शादी करना चाहती है। उसकी उम्र 41 की हो चुकी है। वो चाहती है कि किसी अच्छे इंसान से उसकी शादी करा दी जाए जिससे वह सम्मानपूर्वक जीवन जी सके। 

41 की हो गई हूं, घरवाले नहीं करा रहे शादी, थाने पहुंची महिला की शिकायत से पुलिस भी हैरान

UP News : उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की एक महिला ने थाने पहुंचकर ऐसी शिकायत दर्ज कराई कि पुलिसवाले भी हैरान रह गए। महिला ने कहा कि वह 41 साल की हो चुकी है और घरवाले उसकी शादी नहीं करा रहे हैं। महिला का एक कथित वीडियो भी सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। हालांकि ‘लाइव हिन्दुस्तान’ वायरल हो रहे वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है। महिला का कहना है कि शादी पर कहीं पैसे खर्च न करने पड़ जाएं इसलिए घरवाले शादी नहीं करा रहे।

मामला प्रयागराज के इनायत थाना क्षेत्र का है। महिला ने परिवार पर शादी न कराने के अलावा मानसिक उत्पीड़न करने और मारपीट का भी आरोप लगाया है। महिला का कहना है कि जब भी उसके लिए कोई रिश्ता आता है तो उसके माता-पिता-बहन, भाई-भाभी उसे ठुकरा देते हैं। जबकि वह खुद शादी करना चाहती है। महिला ने आरोप लगाया कि परिवारवाले शादी के खर्च से बचने के लिए ऐसा कर रहे हैं। उसने यह भी आरोप लगाया कि परिवार ने उसके हिस्से की जमीन भी अपने नाम करा ली है। लेकिन शादी कराने की जिम्मेदारी पूरी नहीं करना चाहते।

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महिला ने खुद के साथ घर में मारपीट का भी आरोप लगाया। उसका कहना है कि उसके साथ घर में मारपीट और गाली-गलौज भी की गई। उसका मानसिक उत्पीड़न किया जाता है। उसने कहा कि एक बार परिवारीजनों ने उसके कमरे में घुसकर उसके साथ मारपीट की। इसके अलावा महिला ने परिवार द्वारा आर्थिक मदद न करने का भी आरोप लगाया। उसने दावा किया कि वह खुद छोटे-मोटे काम करके अपना गुजारा कर रही है। परिवार खाने-पीने की व्यवस्था भी नहीं करता है। सोशल मीडिया में 16 सेकेंड के वायरल वीडियो में महिला अपना दर्द जाहिर करते हुए सुनी जा रही है।

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पुलिस से की ये अपील

महिला ने पुलिस से इस मामले में हस्तक्षेप करने की अपील की। महिला ने कहा कि उसकी मदद करते हुए उसकी शादी किसी अच्छे इंसान से कराई जाए। महिला ने कहा कि वह सम्मानपूर्वक जीवन जी सके, इसके लिए यह जरूरी है।

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क्या बोली पुलिस

इस मामले में पुलिस ने महिला की तहरीर के आधार पर जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि पारिवारिक विवाद का मामला है। सभी पक्षों से पूछताछ और बातचीत कर समाधान निकालने की कोशिश की जाएगी।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

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