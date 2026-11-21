मेरठ के सराफा बाजार में कारीगर को सम्मोहित कर 32 ग्राम सोना लूटने वाले ईरानी गैंग के पांच सदस्य गिरफ्तार किए गए हैं। इनमें चार पर 25-25 हजार रुपये का इनाम था। स्वाट और देहली गेट पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों को दबोचा।

मेरठ, कार्यालय संवाददाता: सराफा बाजार में कारीगर को सम्मोहित कर 32 ग्राम सोना उड़ाने वाले ईरानी गैंग के पांच सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में चार पर 25-25 हजार रुपये का इनाम घोषित था, जबकि पांचवें आरोपी सद्दाम पर इनाम नहीं था। पुलिस ने स्वाट टीम और देहली गेट पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में पांचों को दबोचा है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार आरोपियों की पहचान सरवर अली निवासी यमुना विहार, दिल्ली, सज्जाद अली उर्फ सज्जू, मुजाहिद अली उर्फ इमरान और मोहम्मद सादिक निवासी कामटी, नागपुर महाराष्ट्र तथा सद्दाम मौला निवासी पश्चिम मेदिनीपुर (पश्चिम बंगाल) के रूप में हुई है। वारदात दिवाली से पहले देहली गेट थाना क्षेत्र के सराफा बाजार में हुई थी।

कारीगर से ईरानी गैंग ने गोल्ड उड़ाया शेख बगदुल की दुकान पर काम करने वाले कोलकाता निवासी कारीगर ऋषभ को आरोपियों ने बातों में उलझाकर सम्मोहित किया और उसके पास मौजूद 32 ग्राम सोना लेकर फरार हो गए थे। घटना के बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगालकर आरोपियों की पहचान की थी। एसपी सिटी विनायक गोपाल भोसले ने बताया कि मामले में चार आरोपियों पर 25-25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया था। पुलिस ने पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उनसे पूछताछ कर गिरोह की अन्य वारदातों और नेटवर्क के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है।

मंदिर में चोरी करने वाले तीन आरोपी गिरफ्तार परतापुर क्षेत्र के शंकर नगर स्थित शिव मंदिर में चोरी करने वाले तीन आरोपियों को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से मंदिर से चोरी किया गया सामान बरामद किया गया है। शंकर नगर फेस-2 स्थित शिव मंदिर में तीन दिन पूर्व देर रात चोरों ने वारदात को अंजाम दिया था। आरोपी मंदिर से इनवर्टर, बैटरी, घंटा, शेषनाग, नकदी आदि सामान चोरी कर ले गए थे।