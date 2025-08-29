लखनऊ एयरपोर्ट पर 24 करोड़ रुपए की गांजा बरामद, 2 तस्कर गिरफ्तार

राजधानी लखनऊ चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर 24 करोड़ रुपए की हाइड्रोपोनिक वीड यानि गांजे का किस्म बरामद किया गया। दोनों तस्करों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।

लखनऊ में राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) ने चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर मादक पदार्थों की तस्करी के एक बड़े प्रयास को विफल कर दिया है। डीआरआई की टीम ने बैंकॉक से आए दो यात्रियों के पास से लगभग 24 करोड़ रुपये की 23.935 किलोग्राम हाइड्रोपोनिक वीड यानि गांजे का एक किस्म बरामद की है। दोनों तस्कर गिरफ्तार कर लिया है।

मुखबिर की सूचना के आधार पर डीआरआई अधिकारियों ने 26 तारीख को एयर इंडिया एक्सप्रेस की उड़ान संख्या आईएक्स 105 से लखनऊ आए दो यात्रियों को रोका। पूछताछ में दोनों यात्रियों ने स्वीकार किया कि उनके चेक-इन सामान में बैंकॉक से तस्करी कर लाई गई भारी मात्रा में हाइड्रोपोनिक वीड है। जांच के बाद, दोनों के सामान से 23.935 किलोग्राम हाइड्रोपोनिक वीड बरामद हुई, जिसकी अवैध बाजार में कीमत करीब 24 करोड़ रुपये है। एनडीपीएस के तहत यह खेप जब्त कर ली गई है। दोनों तस्करों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।

क्या होता है हाइड्रोपोनिक वीड यह गांजे की एक किस्म है जिसको पानी में खास तरह के माहौल में उगाया जाता है। यह खतरनाक होती है जिसकी वजह से व्यक्ति सुधबुध खो बैठता है।

इस साल तस्करी का 5वां मामला- इस साल ड्रग्स की तस्करी के एयरपोर्ट पर कई कोशिशे हुईं हैं जो कि खुफिया एजेंसियों की सतर्कता से पकड़ में आ गईं। तस्करों का यह 5वां प्रयास है इस साल।

- जून 2025: डीआरआई ने बैंकॉक से आए दो यात्रियों के पास से 15.46 किलोग्राम हाइड्रोपोनिक भांग बरामद की। इसकी कीमत करीब 15.46 करोड़ रुपये आंकी गई।

- मई 2025: बैंकॉक से आई दो थाई महिलाओं के पास से कस्टम विभाग ने करीब 4 करोड़ रुपये की ड्रग्स पकड़ी।

- अप्रैल 2025: दुबई से आई एक युगांडा की महिला को करीब 7 करोड़ रुपये की कोकीन के साथ पकड़ा गया। कोकीन उसके शरीर में छिपाकर लाई गई थी।