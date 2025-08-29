Hydroponic weed worth Rs 24 crore recovered at Lucknow airport, 2 smugglers arrested लखनऊ एयरपोर्ट पर 24 करोड़ रुपए की गांजा बरामद, 2 तस्कर गिरफ्तार, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsHydroponic weed worth Rs 24 crore recovered at Lucknow airport, 2 smugglers arrested

लखनऊ एयरपोर्ट पर 24 करोड़ रुपए की गांजा बरामद, 2 तस्कर गिरफ्तार

राजधानी लखनऊ चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर 24 करोड़ रुपए की हाइड्रोपोनिक वीड यानि गांजे का किस्म बरामद किया गया। दोनों तस्करों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।

Deep Pandey लाइव हिन्दुस्तानFri, 29 Aug 2025 09:36 AM
share Share
Follow Us on
लखनऊ एयरपोर्ट पर 24 करोड़ रुपए की गांजा बरामद, 2 तस्कर गिरफ्तार

लखनऊ में राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) ने चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर मादक पदार्थों की तस्करी के एक बड़े प्रयास को विफल कर दिया है। डीआरआई की टीम ने बैंकॉक से आए दो यात्रियों के पास से लगभग 24 करोड़ रुपये की 23.935 किलोग्राम हाइड्रोपोनिक वीड यानि गांजे का एक किस्म बरामद की है। दोनों तस्कर गिरफ्तार कर लिया है।

मुखबिर की सूचना के आधार पर डीआरआई अधिकारियों ने 26 तारीख को एयर इंडिया एक्सप्रेस की उड़ान संख्या आईएक्स 105 से लखनऊ आए दो यात्रियों को रोका। पूछताछ में दोनों यात्रियों ने स्वीकार किया कि उनके चेक-इन सामान में बैंकॉक से तस्करी कर लाई गई भारी मात्रा में हाइड्रोपोनिक वीड है। जांच के बाद, दोनों के सामान से 23.935 किलोग्राम हाइड्रोपोनिक वीड बरामद हुई, जिसकी अवैध बाजार में कीमत करीब 24 करोड़ रुपये है। एनडीपीएस के तहत यह खेप जब्त कर ली गई है। दोनों तस्करों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।

क्या होता है हाइड्रोपोनिक वीड

यह गांजे की एक किस्म है जिसको पानी में खास तरह के माहौल में उगाया जाता है। यह खतरनाक होती है जिसकी वजह से व्यक्ति सुधबुध खो बैठता है।

ये भी पढ़ें:यूपी में लाखों लोगों के फ्री राशन पर संकट, 31 अगस्त तक करा लें यह काम
ये भी पढ़ें:एक साली से शादी, अब दूसरी से भी लगा बैठा दिल, प्यार को पाने को शोले का वीरू बना

इस साल तस्करी का 5वां मामला-

इस साल ड्रग्स की तस्करी के एयरपोर्ट पर कई कोशिशे हुईं हैं जो कि खुफिया एजेंसियों की सतर्कता से पकड़ में आ गईं। तस्करों का यह 5वां प्रयास है इस साल।

- जून 2025: डीआरआई ने बैंकॉक से आए दो यात्रियों के पास से 15.46 किलोग्राम हाइड्रोपोनिक भांग बरामद की। इसकी कीमत करीब 15.46 करोड़ रुपये आंकी गई।

- मई 2025: बैंकॉक से आई दो थाई महिलाओं के पास से कस्टम विभाग ने करीब 4 करोड़ रुपये की ड्रग्स पकड़ी।

- अप्रैल 2025: दुबई से आई एक युगांडा की महिला को करीब 7 करोड़ रुपये की कोकीन के साथ पकड़ा गया। कोकीन उसके शरीर में छिपाकर लाई गई थी।

- मार्च 2025: एक थाई महिला के पास से 20 करोड़ रुपये से ज्यादा की हाइड्रोपोनिक वीड बरामद हुई, जिसे उस समय एयरपोर्ट पर पकड़ी गई सबसे बड़ी खेप माना गया था।

Up News UP News Today Lucknow News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |