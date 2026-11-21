आजम खान ने कहा कि उनके क्षेत्र में 'हैदराबादी बिरयानी पसंद नहीं की जाती, बल्कि यहां पुलाव और मटन बिरयानी पसंद की जाती है'। इसके साथ ही उन्होंने ओवैसी के लिए 'मौलाना' शब्द के इस्तेमाल पर भी कटाक्ष करते हुए कहा कि वे पेशे से बैरिस्टर हैं, मौलाना नहीं।

आजम खान की सक्रियता और उनके तीखे बयान सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के लिए दो स्तरों पर चुनौतियां भी खड़ी कर सकते हैं। (फाइल फोटो)

यूपी विधानसभा चुनाव 2027 से पहले राज्य के लगभग 20 प्रतिशत मुस्लिम वोट बैंक को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। हाल ही में अंतरिम जमानत पर जेल से रिहा हुए समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान ने रामपुर में पत्रकारों से बातचीत के दौरान AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की उत्तर प्रदेश में बढ़ती सक्रियता पर परोक्ष रूप से निशाना साधा। आजम खान ने कहा कि उनके क्षेत्र में 'हैदराबादी बिरयानी पसंद नहीं की जाती, बल्कि यहां पुलाव और मटन बिरयानी पसंद की जाती है'। इसके साथ ही उन्होंने ओवैसी के लिए 'मौलाना' शब्द के इस्तेमाल पर भी कटाक्ष करते हुए कहा कि वे पेशे से बैरिस्टर हैं, मौलाना नहीं।

सपा के लिए सहारा: ओवैसी फैक्टर की काट और सहानुभूति का लाभ राजनीतिक विश्लेषकों के एक वर्ग का मानना है कि आजम खान की यह वापसी और उनके बयान समाजवादी पार्टी के लिए रणनीतिक रूप से फायदेमंद साबित हो सकते हैं। पिछले कुछ महीनों से असदुद्दीन ओवैसी और नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद का गठबंधन ('सामाजिक परिवर्तन मोर्चा') पश्चिमी उत्तर प्रदेश और रुहेलखंड में सक्रिय है, जिससे सपा के पारंपरिक मुस्लिम-दलित वोट बैंक में सेंध लगने की आशंका जताई जा रही थी।

पश्चिमी उत्तर प्रदेश और रुहेलखंड के रामपुर, मुरादाबाद, संभल, अमरोहा, बिजनौर और बरेली जैसे जिलों की करीब 25 से 30 विधानसभा सीटों पर आजम खान का पारंपरिक प्रभाव माना जाता है। लंबे समय तक कानूनी मामलों और जेल में रहने के कारण मुस्लिम मतदाताओं के एक वर्ग में उनके प्रति सहानुभूति का भाव भी देखा जा रहा है। ऐसे में सपा नेतृत्व को उम्मीद है कि आजम खान का अनुभव और सक्रियता ओवैसी के आक्रामक प्रचार की धार को कम करने और अल्पसंख्यक वोटों के बिखराव को रोकने में मददगार साबित होगी।

अखिलेश यादव के सामने क्या हैं सियासी चुनौतियां? दूसरी ओर, राजनीतिक पर्यवेक्षकों का मानना है कि आजम खान की सक्रियता और उनके तीखे बयान सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के लिए दो स्तरों पर चुनौतियां भी खड़ी कर सकते हैं।

ध्रुवीकरण का जोखिम : आजम खान अपने आक्रामक बयानों के लिए जाने जाते हैं। जहां उनके बयान मुस्लिम वोट बैंक को एकजुट करने में सहायक हो सकते हैं, वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी (BJP) और विपक्षी दलों को बहुसंख्यक वोटों के ध्रुवीकरण का मौका भी मिल सकता है। ऐसे में अखिलेश यादव के सामने अपने 'PDA' (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) समीकरण के सभी वर्गों के बीच संतुलन बनाए रखने की चुनौती होगी।

: आजम खान अपने आक्रामक बयानों के लिए जाने जाते हैं। जहां उनके बयान मुस्लिम वोट बैंक को एकजुट करने में सहायक हो सकते हैं, वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी (BJP) और विपक्षी दलों को बहुसंख्यक वोटों के ध्रुवीकरण का मौका भी मिल सकता है। ऐसे में अखिलेश यादव के सामने अपने 'PDA' (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) समीकरण के सभी वर्गों के बीच संतुलन बनाए रखने की चुनौती होगी। ओवैसी का पलटवार और मुजफ्फरनगर का मुद्दा: आजम खान के बयान के बाद असदुद्दीन ओवैसी ने भी तीखा पलटवार करते हुए कहा है कि कुछ लोगों के लिए खाना प्राथमिकता हो सकता है, लेकिन वे सामाजिक और राजनीतिक न्याय के मुद्दों पर बात करने आए हैं। ओवैसी ने 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों और तत्कालीन सपा सरकार की कार्यशैली को लेकर अखिलेश यादव और आजम खान दोनों को घेरना शुरू कर दिया है, जिससे पश्चिमी यूपी में सपा को बचाव मुद्रा में आना पड़ सकता है।