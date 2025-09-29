एक ही बाइक पर सवार थे पति-पत्नी, बहन-भांजा और साला, लोडर से टक्कर, पांचों की मौत

यूपी के हरदोई में बड़ा हादसा हुआ है। एक ही बाइक पर सवार पांच लोगों की लोडर की टक्कर से मौत हो गई। बाइक पर पति-पत्नी, बहन-भांजा और साला सवार था। हादसे में सभी की मौत हो गई। परिवार के लोग मुंडन संस्कार कराकर लौट रहे थे।

यूपी के हरदोई में सोमवार की दोपहर बड़ा हादसा हो गया। एक ही बाइक पर सवार पांच लोगों की लोडर की टक्कर से मौत हो गई। हादसा इतना भीषण था कि लो़डर भी खाई में घुस गया। मरने वालों में दो महिलाएं और एक बच्चा भी शामिल है। बाइक पर पति-पत्नी, बहन-भांजा और साला सवार होकर मुंडन संस्कार से लौट रहे थे। हादसा हरदोई-बिलग्राम हाईवे पर सुरसा तिराहा के पास हुआ। सूचना पाकर एसडीएम सदर, सीओ सिटी व स्थानीय पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। एंबुलेंस मंगाकर सभी शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। खुद पुलिस वालों ने एंबुलेंस वालों के साथ मिलकर एक-एक शव को गाड़ी में चढ़ाया। एक साथ पांच लोगों की मौत से परिवार में कोहराम मचा है। संयोग से जिस बच्चे का मुंडन था वह किसी अन्य वाहन पर था।

सुरसा थाना क्षेत्र के भीठा गांव निवासी संदीप (26) वर्ष के तीन वर्षीय बेटे कार्तिक का सोमवार को हरदोई के बाबा मंदिर में मुंडन संस्कार था। मुंडन संस्कार धूमधाम से करने के बाद दोपहर करीब तीन बजे सभी वापस लौट रहे थे। कार्तिक तो किसी अन्य वाहन पर था लेकिन संदीप ने अपनी बाइक पर साले संतराम (30 वर्ष), पत्नी संगीता (28 वर्ष), बहन मोनी (27 वर्ष), भांजे आशू (10 वर्ष) को बैठा लिया।

भीठा गांव जाते समय बीच रास्ते में हरदोई बिलग्राम हाईवे पर सुरसा तिराहा के पास बिलग्राम की ओर से तेज रफ्तार में आ रहे लोडर ने बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। इससे बाइक सवार पांचों लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। टक्कर इतनी तेज थी कि लोडर अनियंत्रित होकर हाईवे किनारे खाई में चला गया। हादसे की जानकारी पाकर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची।