Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP Newshusband would fall asleep after drinking alcohol devar continue having sex in laws supported
शराब पीकर सो जाता था पति, दूध में नशा दे देवर बनाता रहा संबंध; ससुरालवाले देते थे साथ

शराब पीकर सो जाता था पति, दूध में नशा दे देवर बनाता रहा संबंध; ससुरालवाले देते थे साथ

संक्षेप: देवर ने दूध में नशे की दवा पिलाकर उसके साथ संबंध बनाया। फिर तो यह सिलसिला सा चल पड़ा। महिला ने अपने साथ हो रही ज्यादती की शिकायत कई बार अपने पति से की लेकिन हर बार उसे मारपीट कर चुप करा दिया जाता था। नवविवाहिता की शिकायत सामने आने के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

Mon, 3 Nov 2025 08:25 AMAjay Singh संवाददाता, गोरखपुर
share Share
Follow Us on

यूपी के गोरखपुर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक नवविवाहिता के अरमानों पर उस वक्त पानी फिर गया जब उसने अपने पति को शराब पीकर इधर-उधर सो जाते देखा। इस दौरान दूध में नशे की दवा देकर देवर उसके साथ रेप करने लगा। ससुरालवाले भी इसमें उसका साथ देते थे। नवविवाहिता का आरोप है कि ससुरालवालों ने शादी के तुरंत बाद उसे दहेज के लिए प्रताड़ित करना शुरू कर दिया था। पहले उसे घर से निकल जाने पर मजबूर करने की कोशिश की गई। जब वह घर छोड़कर नहीं गई तो पति की गैर मौजूदगी में देवर दूध में नशे की गोलियां मिलाकर उसके साथ संबंध बनाने लगा। इसमें ससुराल के अन्य लोग भी उसका साथ देते थे।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

घटना, गोरखपुर के गुलरिहा क्षेत्र की है। महिला का आरोप है कि वह उसने अपने साथ हो रही ज्यादती की शिकायत कई बार अपने पति से की लेकिन हर बार उसे मारपीट कर चुप करा दिया जाता था। नवविवाहिता की शिकायत सामने आने के बाद गोरखनाथ सर्किल के सीओ के आदेश पर पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

ये भी पढ़ें:ससुर बनाता था संबंध, दूसरी शादी करने पहुंची पत्नी, कोर्ट के बाहर पति ने पीटा

अभी तक मिली जानकारी के अनुसार इस लड़की की शादी 2022 में हुई थी। शादी के छह महीने बाद तक तो सब कुछ ठीक-ठाक चला लेकिन उसके बाद ससुरालवालों का रवैया बदल गया। महिला के अनुसार उसके पति को शराब पीने की आदत है। वह शराब पीकर इधर-उधर गिरकर सो जाता था।

ये भी पढ़ें:प्रेमी-प्रेमिका ने उठाया खौफनाक कदम, जहर खाया और नस काटकर दी जान देने की कोशिश

उधर, ससुर-सास और देवर उसे कम दहेज लाने का ताना देते और विरोध करने पर गालियां देने लगते थे। उसे प्रताड़ित कर घर छोड़ने पर मजबूर किया जाना लगा। लेकिन वह कहीं नहीं गई। शादी को करीब एक साल बीत गए। एक दिन जब महिला का पति गाड़ी लेकर कुछ दिनों के लिए बाहर गया था तब उसके देवर ने दूध में नशे की दवा पिलाकर उसके साथ संबंध बनाया। फिर तो यह सिलसिला सा चल पड़ा। देवर उसके साथ रात-रात भर रेप करता था। महिला की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh
अजय कुमार सिंह दो दशक से अधिक अनुभव वाले वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की और टीवी होते हुए अब डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। राजनीति, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ीं खबरों को गहराई से कवर किया है। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं। और पढ़ें
Rape UP Top News UP News Today अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |