सऊदी गए शौहर ने पाकिस्तानी महिला से किया निकाह, तनाव में आई बीवी ने घर में मचाया कत्लेआम

अंबेडकरनगर में शनिवार को चार मासूम की निर्मम हत्या की खबर ने हर किसी को झकझोर के रख दिया। चारों बच्चों की हत्या ईंट से कूचकर की गई थी। चारों की हत्या की किसने की और इसकी वजह क्या रही?

Ambedkar Nagar Murder: यूपी के अंबेडकरनगर में शनिवार को चार मासूम की निर्मम हत्या की खबर ने हर किसी को झकझोर के रख दिया। चारों बच्चों की हत्या ईंट से कूचकर की गई थी। चारों की हत्या की किसने की और इसकी वजह क्या रही? पुलिस लगातार जांच पड़ताल में लगी है। फिलहाल शक की सुई बच्चों की मां पर अटकी है। बच्चों की मां घर से फरार चल रही है। वहीं दूसरी ओर पुलिस जांच में पारिवारिक विवाद, आर्थिक तंगी और मानसिक तनाव को हत्या का अहम कारण माना जा रहा है। चर्चा है कि कई सालों से बच्चों का पिता सऊदी अरब में नौकरी कर रहा है। वहीं पर उसने पाकिस्तानी महिला से निकाह कर लिया है। इसी बात से नाराज होकर महिला तनाव में रहने लगी थी। जिसके चलते महिला ने खौफनाक वारदात को अंजाम दे दिया और घर में कत्लेआम मचा दिया।

शुरुआती जानकारी के अनुसार, नियाज ने करीब तीन वर्ष पहले सऊदी अरब में ही एक पाकिस्तानी महिला से निकाह कर लिया था। इस बात की जानकारी मिलने पर बच्चों की मां गाजिया खातून एक वर्ष पहले सऊदी गई थीं, जहां पति-पत्नी के बीच इस मुद्दे पर काफी बातचीत हुई थी। बताया जा रहा है कि सऊदी से लौटने के बाद गाजिया खातून लगातार तनाव में रहने लगी थीं। परिजनों के मुताबिक नियाज के दूसरी शादी करने के बाद यह लगभग तय हो गया था कि वह अब अंबेडकरनगर वापस नहीं आएंगे। इसके चलते परिवार पर आर्थिक संकट गहराने लगा और बच्चों की पढ़ाई व पालन-पोषण को लेकर भी गंभीर समस्याएं खड़ी हो गईं।

सूत्रों का कहना है कि पति-पत्नी के बीच बातचीत भी लगभग बंद हो चुकी थी, जिससे पारिवारिक तनाव और बढ़ गया था।पुलिस इस पूरे मामले में सभी पहलुओं मसलन पारिवारिक विवाद, आर्थिक स्थिति और मानसिक दबाव को ध्यान में रखते हुए गहन जांच कर रही है। फिलहाल पुलिस फरार मां की तलाश में जुटी है और मामले के जल्द खुलासे का दावा कर रही है।

बच्चों की हत्या के बाद मां का भरोसा ही सवालों के घेरे में कहते हैं जब दुनिया डराती है तो बच्चा मां की गोद में छुप जाता है। आंधी हो, अंधेरा हो या कोई अनजाना भय मां की बांहें ही उसका पहला और आखिरी सहारा होती हैं, लेकिन चार बच्चों की निर्मम हत्या व एक मां पर बच्चों की हत्या का आरोप यदि सही है तो पूरी घटना ने उस भरोसे को ही सवालों के घेरे में ला खड़ा किया है। जिस मां की ममता को सबसे पवित्र माना जाता है, उसी के दामन पर जब ऐसा दाग लगता है तो समाज सिहर उठता है। उन मासूम बच्चों को जब डर लगा होगा तो उन्होंने किसे पुकारा होगा, किसके सीने से लिपट कर खुद को सुरक्षित समझा होगा यह सोच कर दिल कांप जाता है क्योंकि यह सिर्फ चार मासूम जिंदगियों का अंत नहीं, बल्कि उस एहसास का भी टूटना है जिसे हम मां की ममता कहते हैं।