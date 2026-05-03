सऊदी गए शौहर ने पाकिस्तानी महिला से किया निकाह, तनाव में आई बीवी ने घर में मचाया कत्लेआम
अंबेडकरनगर में शनिवार को चार मासूम की निर्मम हत्या की खबर ने हर किसी को झकझोर के रख दिया। चारों बच्चों की हत्या ईंट से कूचकर की गई थी। चारों की हत्या की किसने की और इसकी वजह क्या रही?
Ambedkar Nagar Murder: यूपी के अंबेडकरनगर में शनिवार को चार मासूम की निर्मम हत्या की खबर ने हर किसी को झकझोर के रख दिया। चारों बच्चों की हत्या ईंट से कूचकर की गई थी। चारों की हत्या की किसने की और इसकी वजह क्या रही? पुलिस लगातार जांच पड़ताल में लगी है। फिलहाल शक की सुई बच्चों की मां पर अटकी है। बच्चों की मां घर से फरार चल रही है। वहीं दूसरी ओर पुलिस जांच में पारिवारिक विवाद, आर्थिक तंगी और मानसिक तनाव को हत्या का अहम कारण माना जा रहा है। चर्चा है कि कई सालों से बच्चों का पिता सऊदी अरब में नौकरी कर रहा है। वहीं पर उसने पाकिस्तानी महिला से निकाह कर लिया है। इसी बात से नाराज होकर महिला तनाव में रहने लगी थी। जिसके चलते महिला ने खौफनाक वारदात को अंजाम दे दिया और घर में कत्लेआम मचा दिया।
शुरुआती जानकारी के अनुसार, नियाज ने करीब तीन वर्ष पहले सऊदी अरब में ही एक पाकिस्तानी महिला से निकाह कर लिया था। इस बात की जानकारी मिलने पर बच्चों की मां गाजिया खातून एक वर्ष पहले सऊदी गई थीं, जहां पति-पत्नी के बीच इस मुद्दे पर काफी बातचीत हुई थी। बताया जा रहा है कि सऊदी से लौटने के बाद गाजिया खातून लगातार तनाव में रहने लगी थीं। परिजनों के मुताबिक नियाज के दूसरी शादी करने के बाद यह लगभग तय हो गया था कि वह अब अंबेडकरनगर वापस नहीं आएंगे। इसके चलते परिवार पर आर्थिक संकट गहराने लगा और बच्चों की पढ़ाई व पालन-पोषण को लेकर भी गंभीर समस्याएं खड़ी हो गईं।
सूत्रों का कहना है कि पति-पत्नी के बीच बातचीत भी लगभग बंद हो चुकी थी, जिससे पारिवारिक तनाव और बढ़ गया था।पुलिस इस पूरे मामले में सभी पहलुओं मसलन पारिवारिक विवाद, आर्थिक स्थिति और मानसिक दबाव को ध्यान में रखते हुए गहन जांच कर रही है। फिलहाल पुलिस फरार मां की तलाश में जुटी है और मामले के जल्द खुलासे का दावा कर रही है।
बच्चों की हत्या के बाद मां का भरोसा ही सवालों के घेरे में
कहते हैं जब दुनिया डराती है तो बच्चा मां की गोद में छुप जाता है। आंधी हो, अंधेरा हो या कोई अनजाना भय मां की बांहें ही उसका पहला और आखिरी सहारा होती हैं, लेकिन चार बच्चों की निर्मम हत्या व एक मां पर बच्चों की हत्या का आरोप यदि सही है तो पूरी घटना ने उस भरोसे को ही सवालों के घेरे में ला खड़ा किया है। जिस मां की ममता को सबसे पवित्र माना जाता है, उसी के दामन पर जब ऐसा दाग लगता है तो समाज सिहर उठता है। उन मासूम बच्चों को जब डर लगा होगा तो उन्होंने किसे पुकारा होगा, किसके सीने से लिपट कर खुद को सुरक्षित समझा होगा यह सोच कर दिल कांप जाता है क्योंकि यह सिर्फ चार मासूम जिंदगियों का अंत नहीं, बल्कि उस एहसास का भी टूटना है जिसे हम मां की ममता कहते हैं।
बच्चों की हत्या से कई घरों में पसरा सन्ना
घटना की खबर फैलते ही सिर्फ जिला मुख्यालय ही नहीं बल्कि नगर व गांव के कई घरों में अजीब सन्नाटा पसर गया। मांओं ने अपने बच्चों को कसकर सीने से लगा लिया जैसे अनजाने डर से उन्हें बचा लेना चाहती हों। बच्चों की मासूम आंखों में सवाल थे और मां की आंखों में नमी। यह घटना सिर्फ कानून और जांच का विषय नहीं है, बल्कि समाज के लिए एक आईना भी है जहां हमें यह समझना होगा कि आखिर किन हालातों में ममता जैसी भावना भी टूट जाती है। ऐसी घटनाएं हमें झकझोरती हैं, और याद दिलाती हैं कि रिश्तों की इस दुनिया में सबसे मजबूत बंधन को भी संभालना कितना जरूरी है।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
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पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।