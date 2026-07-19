Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

सुबह नींद खुलते ही पति की निकल गई चीख, डर के मारे हालत खराब; पत्नी पर बैठा था सांप

By Ajay Singh
संवाददाता, देवरिया
Follow us on Google News
share

सुबह नींद से जागे शख्स ने देखा कि उनकी पत्नी और बच्चों के ऊपर एक जहरीला सांप बैठा है। यह देखकर उनकी सांस अटक गई। किसी तरह हिम्मत करके उन्होंने सांप को भगाना शुरू किया लेकिन सांप वहां से भागा नहीं। इसके बाद उस शख्स ने सांप को मार डाला। उसे पॉलीथिन में बंद किया और पत्नी-बच्चों संग अस्पताल पहुंच गए।

सुबह नींद खुलते ही पति की निकल गई चीख, डर के मारे हालत खराब; पत्नी पर बैठा था सांप

उत्तर प्रदेश के देवरिया में रविवार की सुबह एक शख्स की नींद खुलते ही चीख निकल गई। डर के मारे उसकी हालत खराब हो गई। खौफ से वह कांपने लगे। उन्होंने पत्नी और बच्चों के ऊपर एक जहरीले सांप को बैठा देखा। यह नजारा देख उनकी सांस अटक गई। थोड़ी देर तक तो उसे समझ ही नहीं आया कि करे तो क्या करे। फिर थोड़ी हिम्मत दिखाते हुए उन्होंने सांप को वहां से भगाने की कोशिश शुरू कर दी लेकिन सांप किसी भी तरह भाग नहीं रहा था। इसके बाद किसी तरह उन्होंने सांप को मार दिया और फिर उसे पॉलीथिन में लेकर पत्नी और बच्चों के साथ देवरिया के महर्षि देवरहा बाबा मेडिकल कॉलेज पहुंच गए।

अभी तक यह तो साफ है नहीं कि सांप ने किसी को डंसा था या नहीं लेकिन फिर भी डॉक्टरों ने महिला और बच्चों को अपनी निगरानी में ले लिया। एहतियातन उनका जरूरी इलाज किया जा रहा है। उधर, इस घटना के बारे में जानकर डॉक्टर और मेडिकल स्टॉफ भी हैरान रह गया है। जिस घर में यह घटना हुई उसके आसपास के लोग हैरत में हैं। लोगों का कहना है कि इधर, सांप निकलने की घटनाएं कुछ अधिक हो रही हैं। इससे सतर्क रहने की जरूरत है।

ये भी पढ़ें:पहली बार नहीं कई बार पति को मारने की साजिश रची; सांप कांड में दामिनी का कबूलनामा

मूल रूप से बिहार का रहने वाला है परिवार

जिस परिवार में सांप दिखने का मामला सामने आया है वो मूल रूप से बिहार का रहने वाला है। बिहार के गोपालगंज जिले के भरपूरवा के रहने वाले जाकिर की पत्नी चुन्नी खातून अपनी बेटी आरफीन (उम्र 6 साल) और बेटे नवाब हुसैन (उम्र 8 साल) के साथ कमरे में सोई थी। भोर में पति की नीद खुली तो वह अवाक रह गए। उन्होंने देखा कि उनकी पत्नी और बच्चों के ऊपर एक सांप बैठा है। यह देखकर जाकिर किसी तरह सांप को हटाने में जुट गए।

ये भी पढ़ें:पति के कत्ल के लिए पत्नी ने प्रेमी से मंगाया सबसे जहरीला सांप,तीसरी कोशिश कामयाब
ये भी पढ़ें:जिस सांप से पति को डसवाकर मार डाला; उसी ने दामिनी और प्रेमी को पकड़वाया
ये भी पढ़ें:परफेक्ट मर्डर के लिए एक साल तक रिसर्च, प्रेमी संग मिलकर पति को सांप से डसवाया

काफी कोशिशों के बाद सांप महिला और बच्चों के ऊपर से हटा लेकिर कमरे से बाहर नहीं निकल रहा था। तब जाकिर ने किसी तरह सांप पर काबू पाया और उसे मार डाला। सांप को मारने के बाद जाकिर ने उसे पॉलीथिन में बंद कर दिया। इसके बाद वह पॉलीथिन में बंद सांप को लेकर पत्नी और बच्चों के साथ महर्षि देवरहा बाबा मेडिकल कालेज पहुंच गए। उनकी पत्नी का इलाज इमरजेंसी में तो बच्चों का पीआईसीयू में चल रहा है। हालांकि अभी तक की जांच में यह पता नहीं चल पाया है कि सांप ने किसी को डसा है या नहीं।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

और पढ़ें
Up News UP Top News UP News Today अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, UP News, Lucknow News, Meerut News, Ghaziabad News, Agra News, Kanpur News, और lucknow Weather अपडेट हिंदी में पढ़ने के लिए Live Hindustan App अभी डाउनलोड करें।