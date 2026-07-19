सुबह नींद खुलते ही पति की निकल गई चीख, डर के मारे हालत खराब; पत्नी पर बैठा था सांप

सुबह नींद से जागे शख्स ने देखा कि उनकी पत्नी और बच्चों के ऊपर एक जहरीला सांप बैठा है। यह देखकर उनकी सांस अटक गई। किसी तरह हिम्मत करके उन्होंने सांप को भगाना शुरू किया लेकिन सांप वहां से भागा नहीं। इसके बाद उस शख्स ने सांप को मार डाला। उसे पॉलीथिन में बंद किया और पत्नी-बच्चों संग अस्पताल पहुंच गए।

उत्तर प्रदेश के देवरिया में रविवार की सुबह एक शख्स की नींद खुलते ही चीख निकल गई। डर के मारे उसकी हालत खराब हो गई। खौफ से वह कांपने लगे। उन्होंने पत्नी और बच्चों के ऊपर एक जहरीले सांप को बैठा देखा। यह नजारा देख उनकी सांस अटक गई। थोड़ी देर तक तो उसे समझ ही नहीं आया कि करे तो क्या करे। फिर थोड़ी हिम्मत दिखाते हुए उन्होंने सांप को वहां से भगाने की कोशिश शुरू कर दी लेकिन सांप किसी भी तरह भाग नहीं रहा था। इसके बाद किसी तरह उन्होंने सांप को मार दिया और फिर उसे पॉलीथिन में लेकर पत्नी और बच्चों के साथ देवरिया के महर्षि देवरहा बाबा मेडिकल कॉलेज पहुंच गए।

अभी तक यह तो साफ है नहीं कि सांप ने किसी को डंसा था या नहीं लेकिन फिर भी डॉक्टरों ने महिला और बच्चों को अपनी निगरानी में ले लिया। एहतियातन उनका जरूरी इलाज किया जा रहा है। उधर, इस घटना के बारे में जानकर डॉक्टर और मेडिकल स्टॉफ भी हैरान रह गया है। जिस घर में यह घटना हुई उसके आसपास के लोग हैरत में हैं। लोगों का कहना है कि इधर, सांप निकलने की घटनाएं कुछ अधिक हो रही हैं। इससे सतर्क रहने की जरूरत है।

मूल रूप से बिहार का रहने वाला है परिवार जिस परिवार में सांप दिखने का मामला सामने आया है वो मूल रूप से बिहार का रहने वाला है। बिहार के गोपालगंज जिले के भरपूरवा के रहने वाले जाकिर की पत्नी चुन्नी खातून अपनी बेटी आरफीन (उम्र 6 साल) और बेटे नवाब हुसैन (उम्र 8 साल) के साथ कमरे में सोई थी। भोर में पति की नीद खुली तो वह अवाक रह गए। उन्होंने देखा कि उनकी पत्नी और बच्चों के ऊपर एक सांप बैठा है। यह देखकर जाकिर किसी तरह सांप को हटाने में जुट गए।