दो पत्नियों के साथ तीन-तीन दिन के बाद एक पति के साथ तीन पत्नियां, पुलिस तक पहुंचा मामला

यूपी में दो दिन पहले एक पति को दो पत्नियों के साथ तीन-तीन रहने का फरमान सुनाया गया था। कल इससे भी गंभीर मामला सामने आया। एक युवक के साथ तीन युवतियों ने शादी कर ली। तीनों बहनें हैं। इसे लेकर मामला पुलिस तक पहुंच गया है।

उत्तर प्रदेश के दो जिलों से पिछले दो दिनों में ऐसे दो मामले सामने आए हैं जिसने आम लोगों को हैरान कर दिया है। मंगलवार को दो पत्नियों के एक पति को पंचायत ने तीन-तीन दिन दोनों के साथ रहने का फरमान सुनाया। बुधवार को अमरोहा में एक पति के साथ तीन पत्नियां नजर आईं। तीन बहनों ने एक ही युवक को पति मानते हुए उससे शादी कर ली है। इसमें दो सगी और एक मौसेरी बहन है। शादी का वीडियो वायरल हुआ तो हिंदूवादी संगठनों ने तीखी प्रतिक्रिया जताई। अब मामला पुलिस तक पहुंच गया है। व्यापारी नेता ने इसे लेकर पुलिस में शिकायत की है। पुलिस मामले की जानकारी जुटा रही है।

क्या है पूरा मामला अमरोहा में बचपन से साथ पली-बढ़ी तीन बहनों ने एक-दूसरे से अलग न होने की चाह में एक ही युवक के साथ मंदिर में शादी कर ली। वैवाहिक रस्में निभाने का वीडियो भी बनाया और सोशल मीडिया पर डाल दिया। एक साथ तीन बहनों की एक युवक से शादी की फोटो और वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। लोगों की तरफ से तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आने लगीं। कई लोगों ने धार्मिक मान्यताओं का हवाला देते हुए इस पर आपत्ति जताई। व्यापारी नेता मुकेश गुप्ता हसनपुर कोतवाली पुलिस में शिकायत लेकर पहुंच गए। पुलिस ने उनकी शिकायत ले ली है। हसनपुर के प्रभारी निरीक्षक राजेश कुमार तिवारी ने कहा कि मामले की जानकारी मिली है। फिलहाल शादी करने वाले किसी पक्ष से लिखित शिकायत नहीं मिली है। जानकारी जुटाई जा रही है।

शादी करने वाली दो सगी एक मौसेरी बहन एक ही युवक से शादी करने वाली तीनों युवतियां रिश्ते में बहन लगती हैं। इनमें दो सगी और एक मौसेरी बहन है। बताया जा रहा है कि इनके बीच बचपन से गहरा लगाव है। परिवार की ओर से विवाह का दबाव बढ़ने और एक युवती का रिश्ता तय होने के बाद तीनों को अलग होने का अहसास हुआ। इसी के चलते तीनों ने साथ रहने का फैसला किया और एक ही युवक के साथ मंदिर में शादी का फैसला कर लिया। तीनों की एक ही युवक से शादी की फोटो और वीडियो बुधवार को वायरल हुए तो खलबली मच गई।

युवतियों के परिजन नाराज घटना के बाद चारों के गांव नहीं लौटने की चर्चा भी क्षेत्र में है। ग्रामीणों का कहना है कि युवक के दोस्तों ने खुशी में आतिशबाजी की, जबकि युवतियों के परिजन इस पूरे घटनाक्रम से नाराज बताए जा रहे हैं। चर्चा है कि चारों लोग घर से बाहर हैं और उनके मोबाइल भी बंद आ रहे हैं। यह भी बताया जा रहा है कि चारों पहले से एक साथ सोशल मीडिया पर कॉमेडी रील भी बनाते हैं। इनमें युवक वीडियोग्राफी करता है।

दो पत्नियों के साथ तीन-तीन दिन रहेगा पति एक युवक के साथ तीन युवतियों की शादी से ठीक पहले मंगलवार को रामपुर से चौंकाने वाली खबर आई। यहां पर दो पत्नियों के बीच फंसे पति को लेकर पंचायत ने अजब फैसला सुनाया। पंचायत ने कहा कि दोनों पत्नियों के साथ पति को सप्ताह में तीन-तीन दिन रहना होगा। एक दिन वह अपनी मर्जी से कहीं भी रह सकता है। पहली पत्नी की उपेक्षा और खर्च न मिलने की पुलिस से की गई शिकायत के बाद दोनों पक्षों के परिजन और गणमान्य लोग समझौते के लिए पंचायत कराई थी। मामला दढ़ियाल चौकी क्षेत्र का है।

पहली पत्नी से दो बेटियां, बेटे की चाहत में दूसरी शादी युवक की पहली शादी 14 साल पहले उत्तराखंड की एक युवती से हुई थी। उससे उनकी दो बेटियां हैं। शादी के लगभग 10 साल बाद बेटे की चाहत में युवक ने पहली पत्नी की सहमति के बिना दूसरी शादी कर ली। हालांकि, दूसरी पत्नी से भी चार साल में दो बेटियां ही हुईं। इसके बावजूद युवक अपनी दूसरी पत्नी के साथ ही रहने लगा और पहली पत्नी की पूरी तरह अनदेखी करने लगा।