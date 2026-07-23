दो पत्नियों के साथ तीन-तीन दिन के बाद एक पति के साथ तीन पत्नियां, पुलिस तक पहुंचा मामला
यूपी में दो दिन पहले एक पति को दो पत्नियों के साथ तीन-तीन रहने का फरमान सुनाया गया था। कल इससे भी गंभीर मामला सामने आया। एक युवक के साथ तीन युवतियों ने शादी कर ली। तीनों बहनें हैं। इसे लेकर मामला पुलिस तक पहुंच गया है।
उत्तर प्रदेश के दो जिलों से पिछले दो दिनों में ऐसे दो मामले सामने आए हैं जिसने आम लोगों को हैरान कर दिया है। मंगलवार को दो पत्नियों के एक पति को पंचायत ने तीन-तीन दिन दोनों के साथ रहने का फरमान सुनाया। बुधवार को अमरोहा में एक पति के साथ तीन पत्नियां नजर आईं। तीन बहनों ने एक ही युवक को पति मानते हुए उससे शादी कर ली है। इसमें दो सगी और एक मौसेरी बहन है। शादी का वीडियो वायरल हुआ तो हिंदूवादी संगठनों ने तीखी प्रतिक्रिया जताई। अब मामला पुलिस तक पहुंच गया है। व्यापारी नेता ने इसे लेकर पुलिस में शिकायत की है। पुलिस मामले की जानकारी जुटा रही है।
क्या है पूरा मामला
अमरोहा में बचपन से साथ पली-बढ़ी तीन बहनों ने एक-दूसरे से अलग न होने की चाह में एक ही युवक के साथ मंदिर में शादी कर ली। वैवाहिक रस्में निभाने का वीडियो भी बनाया और सोशल मीडिया पर डाल दिया। एक साथ तीन बहनों की एक युवक से शादी की फोटो और वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। लोगों की तरफ से तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आने लगीं। कई लोगों ने धार्मिक मान्यताओं का हवाला देते हुए इस पर आपत्ति जताई। व्यापारी नेता मुकेश गुप्ता हसनपुर कोतवाली पुलिस में शिकायत लेकर पहुंच गए। पुलिस ने उनकी शिकायत ले ली है। हसनपुर के प्रभारी निरीक्षक राजेश कुमार तिवारी ने कहा कि मामले की जानकारी मिली है। फिलहाल शादी करने वाले किसी पक्ष से लिखित शिकायत नहीं मिली है। जानकारी जुटाई जा रही है।
शादी करने वाली दो सगी एक मौसेरी बहन
एक ही युवक से शादी करने वाली तीनों युवतियां रिश्ते में बहन लगती हैं। इनमें दो सगी और एक मौसेरी बहन है। बताया जा रहा है कि इनके बीच बचपन से गहरा लगाव है। परिवार की ओर से विवाह का दबाव बढ़ने और एक युवती का रिश्ता तय होने के बाद तीनों को अलग होने का अहसास हुआ। इसी के चलते तीनों ने साथ रहने का फैसला किया और एक ही युवक के साथ मंदिर में शादी का फैसला कर लिया। तीनों की एक ही युवक से शादी की फोटो और वीडियो बुधवार को वायरल हुए तो खलबली मच गई।
युवतियों के परिजन नाराज
घटना के बाद चारों के गांव नहीं लौटने की चर्चा भी क्षेत्र में है। ग्रामीणों का कहना है कि युवक के दोस्तों ने खुशी में आतिशबाजी की, जबकि युवतियों के परिजन इस पूरे घटनाक्रम से नाराज बताए जा रहे हैं। चर्चा है कि चारों लोग घर से बाहर हैं और उनके मोबाइल भी बंद आ रहे हैं। यह भी बताया जा रहा है कि चारों पहले से एक साथ सोशल मीडिया पर कॉमेडी रील भी बनाते हैं। इनमें युवक वीडियोग्राफी करता है।
दो पत्नियों के साथ तीन-तीन दिन रहेगा पति
एक युवक के साथ तीन युवतियों की शादी से ठीक पहले मंगलवार को रामपुर से चौंकाने वाली खबर आई। यहां पर दो पत्नियों के बीच फंसे पति को लेकर पंचायत ने अजब फैसला सुनाया। पंचायत ने कहा कि दोनों पत्नियों के साथ पति को सप्ताह में तीन-तीन दिन रहना होगा। एक दिन वह अपनी मर्जी से कहीं भी रह सकता है। पहली पत्नी की उपेक्षा और खर्च न मिलने की पुलिस से की गई शिकायत के बाद दोनों पक्षों के परिजन और गणमान्य लोग समझौते के लिए पंचायत कराई थी। मामला दढ़ियाल चौकी क्षेत्र का है।
पहली पत्नी से दो बेटियां, बेटे की चाहत में दूसरी शादी
युवक की पहली शादी 14 साल पहले उत्तराखंड की एक युवती से हुई थी। उससे उनकी दो बेटियां हैं। शादी के लगभग 10 साल बाद बेटे की चाहत में युवक ने पहली पत्नी की सहमति के बिना दूसरी शादी कर ली। हालांकि, दूसरी पत्नी से भी चार साल में दो बेटियां ही हुईं। इसके बावजूद युवक अपनी दूसरी पत्नी के साथ ही रहने लगा और पहली पत्नी की पूरी तरह अनदेखी करने लगा।
आर्थिक तंगी से परेशान होकर पहली ने लगाई न्याय की गुहार
पहली पत्नी ने आर्थिक तंगी और पारिवारिक उपेक्षा से परेशान होकर पहली पत्नी सोमवार को न्याय की गुहार लगाने दढ़ियाल पुलिस चौकी पहुंच गई। पुलिस मामले की जांच कर ही रही थी कि दोनों पक्षों के परिजन और गांव के गणमान्य लोग इकट्ठा हो गए और मामले को थाने-चौकी से बाहर आपस में सुलझाने के लिए पंचायत बुलाई। पंचायत ने तीन-तीन दिन वाला फार्मूला देने के साथ ही पहली पत्नी के भरण-पोषण के लिए मदद का आदेश भी दिया है।
लेखक के बारे मेंYogesh Yadav
योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी सेक्शन को देख रहे हैं। यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को कवर करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूपी की राजनीतिक खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर खास पकड़ रखते हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं।
पत्रकारिता में दो दशक का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक हिन्दुस्तान वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। वाराणसी से पहले चड़ीगढ़ और प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। प्रयागराज की सिटी टीम का नेतृत्व भी किया।
बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीकॉम में ग्रेजुएट और बनारस की ही काशी विद्यापीठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम भी किया है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।