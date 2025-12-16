Hindustan Hindi News
पति-पत्नी पर बहुत भारी गुजरे तीन दिन, बैंक में छुट्टी ने बाल-बाल बचाया

संक्षेप:

किराना कारोबारी सुरेंद्र कुमार गुप्ता पत्नी निर्मला के साथ मेघदूत होटल के पास रहते हैं। घर में काम करने वाली एक मेड भी रहती है। उन्होंने बताया कि गुरुवार की रात वह एक शादी समारोह में थे, तभी किसी का फोन आया लेकिन बात नहीं हो सकी थी। शुक्रवार की सुबह फिर उसी नंबर से फोन आया।

Dec 16, 2025 09:54 pm ISTAjay Singh प्रमुख संवाददाता, कानपुर
यूपी के कानपुर में तीन दिन तक एक दंपती पर बहुत भारी गुजरे। इस दौरान पति-पत्नी दोनों डिजिटल अरेस्ट रहे। शहर के माल रोड निवासी किराना कारोबारी और उनकी पत्नी बैंक में शनिवार और रविवार की छुट्टी के चलते ठगी से बच गए। खुद को पुणे का पुलिस अफसर बताने वाले ने आधार कार्ड के दुरुपयोग की बात कहकर कारोबारी को इनकम टैक्स की जांच का डर दिखाया और डिजिटल अरेस्ट कर लिया। इस दौरान ठगों ने बैंक, पीएफ, शेयर आदि की डिटेल भी ले ली। किदवईनगर में रहने वाली बेटी को शंका हुई तो वह रविवार को घर पहुंच गई। माता-पिता उसे डिजिटल अरेस्ट मिले। बेटी ने फोन बंद कर साइबर सेल में ऑनलाइन शिकायत की है।

76 वर्षीय किराना कारोबारी सुरेंद्र कुमार गुप्ता पत्नी निर्मला के साथ मेघदूत होटल के पास रहते हैं। घर में काम करने वाली एक मेड भी रहती है। उन्होंने बताया कि गुरुवार रात वह एक शादी समारोह में थे, तभी किसी का फोन आया लेकिन बात नहीं हो सकी थी। शुक्रवार को सुबह फिर उसी नंबर से फोन आया। सामने वाले ने खुद को पुणे पुलिस का अधिकारी बताते हुए कहा आपका आधार कार्ड पुणे के सीए अमित अग्रवाल इस्तेमाल कर रहे हैं। आपके आधार कार्ड से पाकिस्तान रुपये भेज रहे हैं। उन्हें गिरफ्तार करने के बाद यह जानकारी मिली है। इसके बाद उसने आयकर जांच के नाम पर वीडियो कॉल कर डिजिटल अरेस्ट कर लिया। पत्नी को भी साथ बुलाकर कहा कि यह इनकम टैक्स की जांच है। पूरी होने तक किसी से कोई बात नहीं करनी है। उनसे बैंक एकाउंट, शेयर, पीएफ आदि की डिटेल ले ली। कारोबारी ने आशंका जताई कि दो दिन की छुट्टी के चलते उन लोगों ने अभी तक पैसों की मांग नहीं की थी। रविवार बेटी घर पहुंच गई तो वह ठगी से बच गए। इसके बाद सोमवार को उन्होंने सभी एकाउंट के पिन चेंज किए। मिली ने बताया कि छुट्टी के चलते पिता की गाढ़ी कमाई लुटने से बच गई।

बेटी ये लोग बहुत अच्छे हैं, तुम घर न आना

कानपुर के ही किदवईनगर में रहने वाली दंपती की शिक्षिका बेटी मिली गुप्ता ने बताया कि उसकी मांग से आधे-आधे घंटे तक बात हुई, लेकिन कुछ बताया नहीं। रविवार सुबह मां ने मैसेज किया कि उनकी इनकम टैक्स की जांच चल रही है। किसी को कुछ बताना नहीं। ये लोग बहुत अच्छे हैं और पूरा सहयोग कर रहे हैं। तुम घर मत आना। इस पर उसने अपने मामा को फोन किया तो उन्होंने घर जाने को कहा। वह रविवार को घर पहुंची तो करीब 15 मिनट बाद दरवाजा खुला। अंदर पहुंची तो पिता डिजिटल अरेस्ट थे।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh
अजय कुमार सिंह दो दशक से अधिक अनुभव वाले वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की और टीवी होते हुए अब डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। राजनीति, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ीं खबरों को गहराई से कवर किया है। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं। और पढ़ें
