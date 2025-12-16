पति-पत्नी पर बहुत भारी गुजरे तीन दिन, बैंक में छुट्टी ने बाल-बाल बचाया

संक्षेप: किराना कारोबारी सुरेंद्र कुमार गुप्ता पत्नी निर्मला के साथ मेघदूत होटल के पास रहते हैं। घर में काम करने वाली एक मेड भी रहती है। उन्होंने बताया कि गुरुवार की रात वह एक शादी समारोह में थे, तभी किसी का फोन आया लेकिन बात नहीं हो सकी थी। शुक्रवार की सुबह फिर उसी नंबर से फोन आया।

यूपी के कानपुर में तीन दिन तक एक दंपती पर बहुत भारी गुजरे। इस दौरान पति-पत्नी दोनों डिजिटल अरेस्ट रहे। शहर के माल रोड निवासी किराना कारोबारी और उनकी पत्नी बैंक में शनिवार और रविवार की छुट्टी के चलते ठगी से बच गए। खुद को पुणे का पुलिस अफसर बताने वाले ने आधार कार्ड के दुरुपयोग की बात कहकर कारोबारी को इनकम टैक्स की जांच का डर दिखाया और डिजिटल अरेस्ट कर लिया। इस दौरान ठगों ने बैंक, पीएफ, शेयर आदि की डिटेल भी ले ली। किदवईनगर में रहने वाली बेटी को शंका हुई तो वह रविवार को घर पहुंच गई। माता-पिता उसे डिजिटल अरेस्ट मिले। बेटी ने फोन बंद कर साइबर सेल में ऑनलाइन शिकायत की है।

76 वर्षीय किराना कारोबारी सुरेंद्र कुमार गुप्ता पत्नी निर्मला के साथ मेघदूत होटल के पास रहते हैं। घर में काम करने वाली एक मेड भी रहती है। उन्होंने बताया कि गुरुवार रात वह एक शादी समारोह में थे, तभी किसी का फोन आया लेकिन बात नहीं हो सकी थी। शुक्रवार को सुबह फिर उसी नंबर से फोन आया। सामने वाले ने खुद को पुणे पुलिस का अधिकारी बताते हुए कहा आपका आधार कार्ड पुणे के सीए अमित अग्रवाल इस्तेमाल कर रहे हैं। आपके आधार कार्ड से पाकिस्तान रुपये भेज रहे हैं। उन्हें गिरफ्तार करने के बाद यह जानकारी मिली है। इसके बाद उसने आयकर जांच के नाम पर वीडियो कॉल कर डिजिटल अरेस्ट कर लिया। पत्नी को भी साथ बुलाकर कहा कि यह इनकम टैक्स की जांच है। पूरी होने तक किसी से कोई बात नहीं करनी है। उनसे बैंक एकाउंट, शेयर, पीएफ आदि की डिटेल ले ली। कारोबारी ने आशंका जताई कि दो दिन की छुट्टी के चलते उन लोगों ने अभी तक पैसों की मांग नहीं की थी। रविवार बेटी घर पहुंच गई तो वह ठगी से बच गए। इसके बाद सोमवार को उन्होंने सभी एकाउंट के पिन चेंज किए। मिली ने बताया कि छुट्टी के चलते पिता की गाढ़ी कमाई लुटने से बच गई।