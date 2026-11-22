बुलंदशहर में सड़क हादसे में जान गंवाने वाले संभल निवासी दंपति का रविवार को अनूपशहर गंगा घाट पर एक ही चिता पर अंतिम संस्कार हुआ। ट्रैक्टर-ट्रॉली की चपेट में आने से पति-पत्नी की मौत हो गई थी, जबकि उनका 20 माह का बेटा हार्दिक सुरक्षित बच गया। हादसे से परिवार में कोहराम मचा है।

बुलंदशहर/जहांगीराबाद,हिटी: जुगसाना गेट के पास शनिवार शाम हुए सड़क हादसे में संभल निवासी बाइक सवार दंपति की मौत के बाद अनूपशहर गंगा घाट पर रविवार को गमगीन माहौल में एक ही चिता पर पति-पत्नी दोनों का अंतिम संस्कार हुआ। हादसे में दंपति का 20 माह का मासूम बेटा हार्दिक सुरक्षित बच गया। संभल जिले के गांव सिकंदरपुर खागी निवासी तीस वर्षीय जगबीर और उनकी 26 वर्षीय पत्नी मधु अपने पुत्र हार्दिक को लेकर शनिवार को बाइक से अपने घर बहन की शादी में शामिल होने जा रहे थे। जुगसाना गेट के पास ट्रैक्टर ट्राली की चपेट में आने से जगबीर और मधु दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए थे।

पुलिस ने दोनों को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बताया गया है कि जगबीर गुरुग्राम में ई-रिक्शा चलाता था और सोमवार को बहन रेखा की शादी में शामिल होने गांव आ रहा था। रविवार दोपहर जगबीर और उनकी पत्नी मधु का अनूपशहर गंगा घाट पर पोस्टमार्टम के बाद एक ही चिता पर अंतिम संस्कार किया गया। बड़े भाई गौरव और छोटे भाई रमेश ने मुखाग्नि दी। एक साथ दोनों की अर्थियां उठने से परिजनों में कोहराम मच गया। गमगीन माहौल में अंतिम संस्कार किया गया।