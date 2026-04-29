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हाथ-पांव बांधे और जमकर की पिटाई, मासूम को पेड़ से आम तोड़ने पर पति-पत्नी ने दी बेरहम सजा

Apr 29, 2026 12:51 pm ISTAjay Singh लाइव हिन्दुस्तान, हिन्दुस्तान टीम, महराजगंज
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बच्चा एक पेड़ से आम तोड़ रहा था। पेड़ की मालकिन और उसके पति ने बच्चे को आम तोड़ते देखा तो गुस्से से भड़क गए। पति-पत्नी ने मिलकर बच्चे को पकड़ा और हाथ पीछे बांध दिए। दंपती ने बच्चे के पैर भी बांध दिए। दोनों ने बेरहमी से बच्चे की पिटाई कर दी। इस दौरान मासूम दर्द से चीखता-चिल्लाता रहा।

हाथ-पांव बांधे और जमकर की पिटाई, मासूम को पेड़ से आम तोड़ने पर पति-पत्नी ने दी बेरहम सजा

UP News : उत्तर प्रदेश के महाराजगंज के चौक क्षेत्र में इंसानियत को झकझोर देने वाली एक घटना सामने आई है। नगर पंचायत चौक के पं. दीनदयाल नगर में एक मासूम बच्चे को आम तोड़ने के मामूली आरोप में अमानवीय सजा दी गई है। मासूम के हाथ-पैर बांधकर उसकी पिटाई हुई है। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिससे लोगों में भारी आक्रोश व्याप्त है। हालांकि इस वायरल वीडियो की सत्यता की पुष्टि ‘लाइव हिन्दुस्तान’ नहीं करता है। इस मामले में पुलिस ने दंपति के खिलाफ केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है।

मिली जानकारी के अनुसार बच्चा पास के एक पेड़ से आम तोड़ रहा था। पेड़ की मालकिन और उसके पति ने बच्चे को आम तोड़ते देखा तो गुस्से से आग बबूला हो गए। आरोप है कि पति-पत्नी ने मिलकर बच्चे को पकड़ा और हाथ पीछे बांध दिए। दंपती ने बच्चे के पैर भी बांध दिए।

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इसके बाद बेरहमी से बच्चे की पिटाई कर दी। इस दौरान मासूम दर्द से चीखता-चिल्लाता रहा, लेकिन आरोपितों ने उसे नहीं छोड़ा। घटना को देखकर आसपास के लोग भी स्तब्ध रह गए। किसी ने इस पूरी घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया, जो देखते ही देखते वायरल हो गया। यह वायरल वीडियो पुलिस तक भी पहुंचा।

सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की गंभीरता को देखते हुए त्वरित कार्रवाई शुरू की। पीड़ित बच्चे और उसके परिजनों के बयान दर्ज करने के बाद पुलिस ने आरोपी पति और पत्नी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। मामले की जांच शुरू कर दी गई है।

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एसओ ओम प्रकाश गुप्ता ने बताया कि दोनों आरोपितों के विरुद्ध आवश्यक कानूनी कार्रवाई करते हुए चालान कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि कानून को हाथ में लेने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। बच्चों के साथ दुर्व्यवहार करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। मामले की गहनता से जांच की जा रही है।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

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