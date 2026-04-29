हाथ-पांव बांधे और जमकर की पिटाई, मासूम को पेड़ से आम तोड़ने पर पति-पत्नी ने दी बेरहम सजा

बच्चा एक पेड़ से आम तोड़ रहा था। पेड़ की मालकिन और उसके पति ने बच्चे को आम तोड़ते देखा तो गुस्से से भड़क गए। पति-पत्नी ने मिलकर बच्चे को पकड़ा और हाथ पीछे बांध दिए। दंपती ने बच्चे के पैर भी बांध दिए। दोनों ने बेरहमी से बच्चे की पिटाई कर दी। इस दौरान मासूम दर्द से चीखता-चिल्लाता रहा।

UP News : उत्तर प्रदेश के महाराजगंज के चौक क्षेत्र में इंसानियत को झकझोर देने वाली एक घटना सामने आई है। नगर पंचायत चौक के पं. दीनदयाल नगर में एक मासूम बच्चे को आम तोड़ने के मामूली आरोप में अमानवीय सजा दी गई है। मासूम के हाथ-पैर बांधकर उसकी पिटाई हुई है। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिससे लोगों में भारी आक्रोश व्याप्त है। हालांकि इस वायरल वीडियो की सत्यता की पुष्टि ‘लाइव हिन्दुस्तान’ नहीं करता है। इस मामले में पुलिस ने दंपति के खिलाफ केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है।

मिली जानकारी के अनुसार बच्चा पास के एक पेड़ से आम तोड़ रहा था। पेड़ की मालकिन और उसके पति ने बच्चे को आम तोड़ते देखा तो गुस्से से आग बबूला हो गए। आरोप है कि पति-पत्नी ने मिलकर बच्चे को पकड़ा और हाथ पीछे बांध दिए। दंपती ने बच्चे के पैर भी बांध दिए।

इसके बाद बेरहमी से बच्चे की पिटाई कर दी। इस दौरान मासूम दर्द से चीखता-चिल्लाता रहा, लेकिन आरोपितों ने उसे नहीं छोड़ा। घटना को देखकर आसपास के लोग भी स्तब्ध रह गए। किसी ने इस पूरी घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया, जो देखते ही देखते वायरल हो गया। यह वायरल वीडियो पुलिस तक भी पहुंचा।

सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की गंभीरता को देखते हुए त्वरित कार्रवाई शुरू की। पीड़ित बच्चे और उसके परिजनों के बयान दर्ज करने के बाद पुलिस ने आरोपी पति और पत्नी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। मामले की जांच शुरू कर दी गई है।