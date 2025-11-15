तीन शादियां, 2 बच्चे; चौथी करने की फिराक में था पति, पोल खुली तो बीवी को तलाक देकर घर से निकाला

संक्षेप: मुरादाबाद में एक महिला ने अपने पति पर अविवाहित बताकर शादी रचने, दो पुरानी शादियाँ छुपाने और विरोध करने पर तीन तलाक देकर घर से निकालने का गंभीर आरोप लगाया है। पुलिस ने तहरीर मिलने के बाद पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है।

यूपी के मुरादाबाद से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक महिला ने अपने पति पर धोखाधड़ी, तीन तलाक देने और घर से निकालने का गंभीर आरोप लगाया है। पीड़िता का कहना है कि उसका पति खुद को अविवाहित बताकर उससे शादी रचा बैठा, जबकि बाद में पता चला कि वह पहले से दो शादियां कर चुका है और उसके दो बच्चे भी हैं। महिला की शिकायत के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

यह मामला मझोला थाना क्षेत्र के कांशीराम नगर से जुड़ा है। यहां रहने वाली सईदा नाम की महिला ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि मैनाठेर के तख्तपुर अल्लाह उर्फ नानपुर गांव के रहने वाले रजाबुल ने खुद को कुंवारा बताते हुए उससे शादी की। सईदा का आरोप है कि शादी के बाद उसने जाना कि रजाबुल पहले ही दो महिलाओं से शादी कर चुका है। पहली शादी उसने एक हिंदू लड़की से की थी, जिसे कुछ समय बाद छोड़ दिया। इसके बाद उसने दूसरी लड़की से निकाह किया, जिससे उसके दो बेटे भी हैं।

सईदा ने बताया कि रजाबुल उसे करुला के एक किराये के मकान में रखता था। धीरे-धीरे जब उसे पति की पिछली शादियों का सच्चाई का पता चला और उसने इस बारे में रजाबुल से सवाल-जवाब किए, तो वह आगबबूला हो गया। पीड़िता के अनुसार विरोध करने पर रजाबुल ने उसे 2 नवंबर को तीन तलाक बोलकर घर से निकाल दिया। इतना ही नहीं, सईदा का दावा है कि रजाबुल अब चौथी शादी करने की फिराक में है।