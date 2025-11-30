Hindustan Hindi News
husband who murdered his wife went to police station and claimed she had an illicit relationship
पति ने रॉड से पीटकर की पत्नी की हत्या, थाने पहुंचकर बोला- उसके अवैध संबंध थे, समझाने पर भी नहीं मानी

संक्षेप:

फतेहपुर में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक पति अपनी पत्नी की हत्या कर थाने पहुंचा। पुलिस को बताया कि पत्नी के अवैध संबंधों के कारण उसने यह कदम उठाया। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया और शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

Sun, 30 Nov 2025 12:10 PMPawan Kumar Sharma लाइव हिन्दुस्तान, फतेहपुर
यूपी के फतेहपुर से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। जहां रविवार सुबह उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक युवक थाने पहुंचे बोला उसने अपनी पत्नी की लोहे की रॉड से हमला कर हत्या कर दी है। युवक की बात सुनते ही पुलिस ने उसे हिरासत में लिया और घटनास्थल पहुंची। एक घर में महिला का शव लहूलुहान हालत में पड़ा था।

ये घटना राधा नगर थाने क्षेत्र का है। रमवा गांव रहने वाला अजय सिंह अपनी 30 साल की पत्नी शिखा सिंह के साथ शहर के झाऊपुर पुलिया थाना राधानगर के पास रहता था। हत्यारोपी अजय सिंह का आरोप है उसकी पत्नी के अवैध संबंध थे। कई बार समझाने के बाद भी वह मान नहीं रही थी। इसी कारण शनिवार रात लोहे के रॉड से हमला कर उसकी हत्या कर दी। उधर, सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई।

इस मामले में सीओ जाफरगंज दुर्गेशदीप ने बताया कि पुलिस घटनास्थल पर मौजूद है। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। आरोपी पति को हिरासत में लेकर, पूछताछ की जा रही है।

पत्नी की हत्या के पति को उम्रकैद की सजा

उधर, वाराणसी में पत्नी की हत्या कर शव खेत में फेंकने के मामले में विशेष न्यायाधीश अवधेश कुमार ने झारखंड के किरीदौर निवासी सुमित भुइया को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही 90 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। जुर्माना न देने पर छह माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। अदालत में अभियोजन की ओर से एडीजीसी श्रवण कुमार रावत ने पक्ष रखा।

झारखंड के लातेहार निवासी अनिल भुइया ने बड़ागांव थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। उसकी बहन गीता भुइया पति सुमित भुइया के साथ बड़ागांव के पुआरी कला स्थित ईंट-भट्टे पर काम करती थी। आरोप था कि सुमित शराब पीकर गीता को मारता पीटता था। 9 अप्रैल 2023 को सुमित ने गीता देवी की हत्या कर शव महदेपुर गांव में खेत में फेंक दिया है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचा और पुलिस को सूचना दी थी। पुलिस ने सुमित को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। छानबीन के बाद चार्जशीट दाखिल की। कोर्ट ने साक्ष्यों के अवलोकन और गवाहों को सुनने के बाद सुमित को दोषी करार देते हुए सजा सुना दी।

Fatehpur News Fatehpur Latest News Uttar Pradesh अन्य..
