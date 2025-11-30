पति ने रॉड से पीटकर की पत्नी की हत्या, थाने पहुंचकर बोला- उसके अवैध संबंध थे, समझाने पर भी नहीं मानी

संक्षेप: फतेहपुर में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक पति अपनी पत्नी की हत्या कर थाने पहुंचा। पुलिस को बताया कि पत्नी के अवैध संबंधों के कारण उसने यह कदम उठाया। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया और शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

यूपी के फतेहपुर से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। जहां रविवार सुबह उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक युवक थाने पहुंचे बोला उसने अपनी पत्नी की लोहे की रॉड से हमला कर हत्या कर दी है। युवक की बात सुनते ही पुलिस ने उसे हिरासत में लिया और घटनास्थल पहुंची। एक घर में महिला का शव लहूलुहान हालत में पड़ा था।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

ये घटना राधा नगर थाने क्षेत्र का है। रमवा गांव रहने वाला अजय सिंह अपनी 30 साल की पत्नी शिखा सिंह के साथ शहर के झाऊपुर पुलिया थाना राधानगर के पास रहता था। हत्यारोपी अजय सिंह का आरोप है उसकी पत्नी के अवैध संबंध थे। कई बार समझाने के बाद भी वह मान नहीं रही थी। इसी कारण शनिवार रात लोहे के रॉड से हमला कर उसकी हत्या कर दी। उधर, सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई।

इस मामले में सीओ जाफरगंज दुर्गेशदीप ने बताया कि पुलिस घटनास्थल पर मौजूद है। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। आरोपी पति को हिरासत में लेकर, पूछताछ की जा रही है।

पत्नी की हत्या के पति को उम्रकैद की सजा उधर, वाराणसी में पत्नी की हत्या कर शव खेत में फेंकने के मामले में विशेष न्यायाधीश अवधेश कुमार ने झारखंड के किरीदौर निवासी सुमित भुइया को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही 90 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। जुर्माना न देने पर छह माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। अदालत में अभियोजन की ओर से एडीजीसी श्रवण कुमार रावत ने पक्ष रखा।