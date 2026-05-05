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इंस्टाग्राम पर बीवी ने बिछाया जाल, प्रेमिका समझकर मिलने पहुंच गया पति, फिर...

May 05, 2026 10:14 am ISTPawan Kumar Sharma संवाददाता, प्रयागराज
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प्रयागराज में रंगीन मिजाज का एक युवक अपनी ही पत्नी को सोशल मीडिया पर पहचान नहीं सका और उसे प्रेमिका समझ मिलने पहुंच गया। मंदिर में जैसे ही सच्चाई सामने आई  तो विवाद बढ़ गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक को हिरासत में लेते हुए थाने ले गई।

इंस्टाग्राम पर बीवी ने बिछाया जाल, प्रेमिका समझकर मिलने पहुंच गया पति, फिर...

UP News: यूपी के प्रयागराज से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। जहां दारागंज थाना क्षेत्र में रंगीन मिजाज एक युवक अपनी ही पत्नी को प्रेमिका समझ बैठा और शादी का वादा कर उससे मिलने मंदिर पहुंच गया। यहां उसकी मुलाकात प्रेमिका की बजाय पुलिस से हो गई, जो उसे पकड़कर थाने उठा ले गई।

नवाबगंज के जगापुर गांव की रहने वाली सोनी त्रिपाठी की दारागंज थाने में दी गई तहरीर के मुताबिक उसकी शादी करीब नौ वर्ष पहले प्रतापगढ़ के कालाकांकर किशुनदास नवाबगंज निवासी प्रभुदत्त त्रिपाठी उर्फ राजा से हुई थी। आरोप है कि पति और उसके घरवालों ने उसे घर से निकाल दिया, जिसके बाद वह पांच साल की बेटी के साथ चार वर्षों से मायके में रह रही है। सोनी के मुताबिक इंस्टाग्राम पर नई आईडी बनाकर उसने पति से संपर्क किया। पति उसे पहचान नहीं सका और दूसरी लड़की समझकर बातचीत करने लगा। कुछ दिनों बाद उसने शादी करने की बात कही और होटल में मिलने का दबाव बनाया।

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उसके होटल में मिलने से मना करने पर दो मई को दारागंज स्थित नागवासुकी मंदिर में मिलने की बात तय हुई। वह अपने परिजनों के साथ मंदिर पहुंची और पहचान छिपाकर पति से मिली। आरोप है कि जैसे ही उसने अपनी पहचान उजागर की, पति ने उसके साथ मारपीट की और जान से मारने की धमकी देते हुए भागने की कोशिश की, लेकिन असफल रहा। उसकी सूचना पर पहुंची डायल 112 की पुलिस ने प्रभुदत्त को पकड़ लिया और थाने ले गई जहां उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया।

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मां ने प्रेमी के साथ मिलकर की थी बेटे की हत्या

उधर, प्रयागराज के नीमसराय में शनिवार रात हुई आठ वर्षीय शायन की हत्या में अपने प्रेमी के साथ उसकी मां भी शामिल थी। दोनों पर अपने अवैध संबंध को छिपाने के लिए बच्चे की हत्या का आरोप है। धूमनगंज पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर सोमवार को जेल भेज दिया। पुलिस ने दोनों की निशानदेही पर वारदात में इस्तेमाल बेल्ट, बैट और चिमटा बरामद कर लिया है।

गौरतलब है कि शायन की मौत को उसकी मां सीमा और उसके प्रेमी अवैदुल हक ने हादसा बताया था। दोनों का कहना था कि सीढ़ी से गिरने से शायन की मौत हुई है। इसके विपरीत शायन के छोटे भाइयों और पड़ोसियों ने पिटाई की बात बताई थी। पोस्टमार्टम में शायन की नाक व मुंह दबाकर हत्या किए जाने की पुष्टि हुई। उसके शरीर पर जलाने और पीटे जाने के भी कई निशान मिले थे।

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Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma

पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।

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