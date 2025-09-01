ऑस्ट्रेलिया जॉब करने गया पति, बीवी ने तलाक दिए बिना कर ली दूसरी शादी, 30 लाख का एलिमनी भी मांगा

बरेली में युवक ऑस्ट्रेलिया में जॉब करने गया था। इस बीच उसकी पत्नी ने बिना बताए दूसरी शादी कर ली। साथ ही उस पर 30 लाख रुपये की मांग का केस भी दायर किया। बैंक डॉक्यूमेंट्स से महिला के कारनामों का भंडाफोड़ हुआ है।

यूपी के बरेली से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। जहां एक युवक ऑस्ट्रेलिया में जॉब करने गया। इधर उसकी पत्नी ने बिना बताए तलाक दे दिया। यहां तक कि पत्नी ने दूसरी शादी भी कर ली। इसके अलावा पूर्व पति पर 30 लाख की मांग याचिका भी कोर्ट में दायर की है। महिला गुरुग्राम के एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करती है।

जानकारी के मुताबिक इज्जतनगर के कुर्मांचल नगर के रहने कैलाश नयाल की शादी 8 मार्च 2011 को सनसिटी विस्तार की रहने वाली स्वाति भाकुनी के साथ हुआ था। लेकिन कुछ समय बाद ही दोनों के बीच झगड़ा हो गया। जिसके बाद कैलाश 2012 में जॉब करने ऑस्ट्रेलिया चला गया। वहीं, स्वाति ने बीमारी की बात कहकर उसके साथ जाने से मना कर दिया। साल 2013 में स्वाति के परिजनों ने ससुरालिजनों पर दहेज उत्पीड़न का केस दर्ज कराया। जिसके बाद दोनों पक्षों के बीच पंचायत बैठी। 12 लाख रुपये पर समझौता हुआ। जानकारी के मुताबिक तलाक से पहले ही स्वाती के घरवालों ने एडवांस चेक बैंक में डाला था। बाद में कैलाश ने इसे कैंसल करा दिया था। फिर उलटा चेक बाउंस का केस करा दिया गया।