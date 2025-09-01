ऑस्ट्रेलिया जॉब करने गया पति, बीवी ने तलाक दिए बिना कर ली दूसरी शादी, 30 लाख का एलिमनी भी मांगा
बरेली में युवक ऑस्ट्रेलिया में जॉब करने गया था। इस बीच उसकी पत्नी ने बिना बताए दूसरी शादी कर ली। साथ ही उस पर 30 लाख रुपये की मांग का केस भी दायर किया। बैंक डॉक्यूमेंट्स से महिला के कारनामों का भंडाफोड़ हुआ है।
यूपी के बरेली से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। जहां एक युवक ऑस्ट्रेलिया में जॉब करने गया। इधर उसकी पत्नी ने बिना बताए तलाक दे दिया। यहां तक कि पत्नी ने दूसरी शादी भी कर ली। इसके अलावा पूर्व पति पर 30 लाख की मांग याचिका भी कोर्ट में दायर की है। महिला गुरुग्राम के एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करती है।
जानकारी के मुताबिक इज्जतनगर के कुर्मांचल नगर के रहने कैलाश नयाल की शादी 8 मार्च 2011 को सनसिटी विस्तार की रहने वाली स्वाति भाकुनी के साथ हुआ था। लेकिन कुछ समय बाद ही दोनों के बीच झगड़ा हो गया। जिसके बाद कैलाश 2012 में जॉब करने ऑस्ट्रेलिया चला गया। वहीं, स्वाति ने बीमारी की बात कहकर उसके साथ जाने से मना कर दिया। साल 2013 में स्वाति के परिजनों ने ससुरालिजनों पर दहेज उत्पीड़न का केस दर्ज कराया। जिसके बाद दोनों पक्षों के बीच पंचायत बैठी। 12 लाख रुपये पर समझौता हुआ। जानकारी के मुताबिक तलाक से पहले ही स्वाती के घरवालों ने एडवांस चेक बैंक में डाला था। बाद में कैलाश ने इसे कैंसल करा दिया था। फिर उलटा चेक बाउंस का केस करा दिया गया।
उधर, बरेली पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी। पता चला कि स्वाति ने कैलाश को बिना तलाक दिए दिल्ली के रहने वाले एक युवक से साल 2022 में दूसरी शादी कर ली। युवक बैंक ऑफ अमेरिका ग्रुरुग्राम में जॉब करता है। दोनों ने मिलकर पीएनबी बैंक से 88 लाख का कर्ज भी लिया। लेकिन बैंक डॉक्यूमेंट्स से उसका भंडाफोड़ हो हया। पता चला कि स्वाति ने दूसरी शादी छिपकर की। आरोप है कि दूसरी शादी और जॉब के बावजूद स्वाति ने अपने पहले पति पर भरण-पोषण का केस कर दिया। साथ ही 30 लाख की डिमांड भी की। अब इसे लेकर कैलाश की मां ने थआने में शिकायत दर्ज कराई है। इस मामले में इज्जतनगर पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद महिला और उसके पिता के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल किया गया है।