देखता रह गया पति; मुस्लिम प्रेमी के साथ पत्नी फरार, 10 लाख के जेवर और कैश भी ले गई

बांदा के बिसंडा में विवाहिता मुस्लिम प्रेमी संग 10 लाख के जेवर लेकर फरार हो गई। विरोध पर पति को जान से मारने की धमकी दी गई, पुलिस ने केस दर्ज किया। इससे पहले भी पत्नी प्रेमी के साथ भागी थी।

उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के बिसंडा थाना क्षेत्र में एक विवाहिता के अपने मुस्लिम प्रेमी के साथ फरार होने का मामला सामने आया है। आरोप है कि महिला घर से लाखों रुपये के जेवर और नकदी लेकर गई, जबकि पति बेबस होकर सब देखता रह गया। विरोध करने पर आरोपी प्रेमी ने पति को जान से मारने की धमकी भी दी। पीड़ित पति ने बिसंडा थाने में तहरीर देकर बताया कि उसकी 24 वर्षीय पत्नी 18 मार्च की रात अचानक घर से गायब हो गई थी। काफी तलाश के बाद भी उसका कोई सुराग नहीं मिला तो अगले दिन उसने थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई। मामले में सक्रियता दिखाते हुए पुलिस ने जांच शुरू की और 23 मार्च को महिला को प्रयागराज से बरामद कर लिया। इसके बाद पुलिस उसे पति के साथ घर ले आई।

10 लाख के जेवर और कैश लेकर भागी पति का आरोप है कि घर लौटने के महज एक दिन बाद ही 24 मार्च को दोपहर करीब एक बजे बाघा गांव निवासी जिलेदार खां उर्फ अमीर खां उसके घर पहुंचा। उसने महिला को बहला-फुसलाकर और शादी का झांसा देकर दोबारा अपने साथ ले गया। इस दौरान महिला अपने साथ करीब 10 लाख रुपये के सोने-चांदी के जेवर और कुछ नकदी भी ले गई।

विरोध करने पर प्रेमी ने जान से मारने की धमकी दी पीड़ित के मुताबिक, जब उसने इसका विरोध किया तो आरोपी ने उसके साथ गाली-गलौज की और जान से मारने की धमकी दी। इससे वह डर गया और कुछ नहीं कर सका। उसकी आंखों के सामने ही पत्नी प्रेमी के साथ चली गई। पति ने पुलिस को यह भी बताया कि यह पहली बार नहीं है, जब उसकी पत्नी प्रेमी के साथ भागी हो। इससे करीब एक सप्ताह पहले भी वह उसी व्यक्ति के साथ चली गई थी। उस समय भी उसने थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई थी और पुलिस की मदद से उसे प्रयागराज से वापस लाया गया था।