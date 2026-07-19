गेस्ट हाउस में महबूबा की बाहों में था पति, पत्नी ने बिगाड़ दिया सारा खेल, दोनों को पकड़कर तबीयत से कूटा
चंदौली में प्रेमिका के साथ गेस्ट हाउस में ठहरे पति को पत्नी ने रंगे हाथ पकड़ लिया। इसके बाद जमकर हंगामा हुआ। पत्नी ने पति और उसकी प्रेमिका को सबके सामने कूट दिया। इसका वीडियो वायरल हो रहा है।
Premi Premika News: यूपी के चंदौली में उस समय हड़कंप मच गया जब एक महिला ने अपने पति को उसकी प्रेमिका के साथ रंगे हाथ पकड़ लिया। पति अपनी प्रेमिका के साथ गेस्ट हाउस में रुका था। पति प्रेमिका की बाहों में था, तभी युवक की पत्नी वहां पहुंच गई। दोनों का खेला बिगाड़ा दिया। युवक की पत्नी ने दोनों को पकड़ कर तबीयत से कूटा। घटना को लेकर क्षेत्र में अफरा-तफरी मच गई। किसी ने इस घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया जो चर्चा का विषय बनी है।
पूरा मामला मुगलसराय कोतवाली क्षेत्र धर्मशाला खोवा मंडी गली स्थित एक गेस्ट हाउस का है। जानकारी के अनुसार एक युवक अपनी प्रेमिका के साथ गेस्ट हाउस में ठहरा हुआ था। पत्नी को जब इसकी सूचना मिली तो वह रविवार की शाम चार बजे गेस्ट पहुंच गई। पत्नी ने दोनों को रंगे हाथ पकड़ लिया। प्रेमिका के साथ पति को देखकर पत्नी का पारा सातवें आसमान पर चढ़ गया। इसके बाद पत्नी प्रेमिका और पति को जमकर पिटाई कर दी। इससे क्षेत्र में अफरा तफरी मची रही।
पति-पत्नी के बीच हुई कहासुनी
वही काफी देर तक पति-पत्नी के बीच कहासुनी होती रही। बाद में मौजूद लोगों ने बीच-बचाव कर मामला शांत कराया। आसपास के लोगों के अनुसार पति अपनी प्रेमिका के साथ गेस्ट हाउस में ठहरा था। इसकी भनक लगने पर पत्नी मौके पर पहुंच गई थी। मुगलसराय कोतवाली प्रभारी विजय प्रताप सिंह ने बताया कि अभी तक कोई तहरीर प्राप्त नहीं हुई है। यदि कोई शिकायत मिलती है तो मामले की जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
रात के अंधेरे में प्रेमी के घर पहुंची किशोरी, हंगामा
वहीं दूसरी ओर बरेली में भी प्रेम-प्रसंग का माला सामने आया है। नवाबगंज कस्बे में रहने वाली किशोरी का काफी समय से मोहल्ले के ही युवक से प्रेम-प्रसंग चल रहा है। जब किशोरी के परिजनों को इसकी भनक लगी तो उस पर पहरा बैठा दिया। इसी बीच किशोरी के परिजनों ने पीलीभीत के युवक से उसका रिश्ता तय कर दिया। परेशान किशोरी शुक्रवार रात अपने प्रेमी के घर पहुंच गई और उससे शादी की जिद पर अड़ गई। देर रात जब परिजन नींद से जागे तो उसे घर में न पाकर खोजबीन की। उसके प्रेमी के घर में होने की खबर पर परिजन वहां पहुंचे तो दोनों पक्षों में हंगामा खड़ा हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस प्रेमी-प्रेमिका को थाने लाई। जहां शाम तक परिजन उसे समझाने को प्रयास कर रहे थे। लेकिन वह प्रेमी से ही शादी की जिद पर अड़ी थी।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
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लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।