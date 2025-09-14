पति को शराब पिलाकर किया बेहोश; फिर सीने पर बैठ गई बीवी, प्रेमी संग मिलकर दी हत्या, गिरफ्तार

महाराजगंज से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां प्रेमी की खातिर एक महिला ने अपना ही सुहाग उजाड़ दिया। कत्ल का तरीका ऐसा कि सुनकर ही रूह कांप जाए। पत्नी ने पति को मारने में अपने प्रेमी की मदद ली।

यूपी के महाराजगंज से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां प्रेमी की खातिर एक महिला ने अपना ही सुहाग उजाड़ दिया। कत्ल का तरीका ऐसा कि सुनकर ही रूह कांप जाए। पत्नी ने पति को मारने में अपने प्रेमी की मदद ली। इसके बाद हत्या को हादसा दर्शाने के लिए दोनों ने शव को सड़क किनारे छोड़ दिया। लेकिन कहते हैं कि अपराधी चाहें जितना शातिर हो, एक न एक दिन पकड़ा जरूरत जाता है। पुलिस ने नागेश्वर हत्याकांड का खुलासा करते हुए 24 घंटे के अंदर आरोपियों को धर दबोचा। इस मामले में पुलिस ने मृतक नागेश्वर रौनियार की पत्नी नेहा रौनियार व उसके प्रेमी जितेन्द्र को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों ने मिलकर पहले नागेश्वर को शराब पिलाई, फिर गला दबाकर हत्या कर दी। हत्या करने के बाद नागेश्वर के शव को सड़क पर फेंककर हादसा दिखाने की कोशिश की।

पुलिस कार्यालय में रविवार को एसपी सोमेंद्र मीना ने इस हत्याकांड का खुलासा किया। बताया कि 12/13 सितंबर की रात करीब 3 बजे सूचना मिली कि निचलौल थाना क्षेत्र के दमकी गैस एजेंसी के पास एक युवक मृत अवस्था में पड़ा है। पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मृतक की पहचान नागेश्वर रौनियार के रूप में हुई। मृतक के पिता केशव राज रौनियार की तहरीर पर उसकी पत्नी नेहा और गांव के ही जितेंद्र के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया।

प्रेम प्रसंग बना हत्या का कारण गिरफ्तार आरोपित जितेंद्र ने पूछताछ में बताया कि मृतक नागेश्वर उसकी दुकान पर काम करता था। उसने एक लड़की का नंबर दिया था। बातचीत के दौरान दोनों के बीच प्रेम संबंध हो गए। बाद में पता चला कि वह लड़की और कोई नहीं बल्कि नागेश्वर की पत्नी नेहा रौनियार है। दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन नागेश्वर आड़े आ रहा था। इसी वजह से दोनों ने मिलकर उसकी हत्या की साजिश रची।

वारदात को ऐसे दिया अंजाम पूछताछ में आरोपियों ने कबूल किया कि 12 सितंबर की रात नागेश्वर को महराजगंज के सिविल लाइन स्थित किराए के कमरे पर बुलाया गया। वहां उसे शराब पिलाकर सुला दिया गया। पति के सो जाने के बाद नेहा और जितेंद्र ने मिलकर पहले उसके पैर बांध दिए। इसके बाद पत्नी नेहा पति के सीने पर बैठ गई और प्रेमी संग मिलकर गला दबाकर हत्या कर दी। हत्या के बाद शव को बाइक पर बीच में बैठाकर दमकी गैस एजेंसी के पास फेंक दिया। बाइक को वहीं गिरा दिया ताकि मामला सड़क हादसे जैसा लगे।