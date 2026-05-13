पत्नी के पहनावे से चिढ़ता था पति, कमरे में मिली थी दंपती की लाश; चौंकाने वाला खुलासा

सादाब और उसकी पत्नी निकहत निशा का शव उनके कमरे में मिला था। सादाब का शव पंखे से लटका हुआ था, जबकि पत्नी बिस्तर पर अचेत अवस्था में पड़ी थी। उसके मुंह से झाग निकलने की बात भी सामने आई थी। पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने मौके से साक्ष्य जुटाकर जांच शुरू की थी।

उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के बेलघाट थाना क्षेत्र के मुकारीपुर गांव में पति ने अपनी गर्भवती पत्नी की गला दबाकर हत्या करने के बाद फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। इसकी पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से हुई है। पोस्टमार्टम के बाद पुलिस ने दोनों शव परिजनों को सौंप दिए, जिसके बाद देर शाम उनके शव को सुपुर्दे खाक कर दिया गया। शुरुआती जांच में सामने आया है कि पति अपनी पत्नी के पहनावे से चिढ़ता था। निकहत की परवरिश मुंबई में हुई थी। वह खुले विचारों की थी जबकि पति उस पर पारंपरिक पोशाक पहनने का दबाव बनाता था। इसे लेकर दोनों में विवाद होता था।

जानकारी के मुताबिक, मुकारीपुर गांव में मंगलवार सुबह सादाब (उम्र 25 वर्ष) और उसकी पत्नी निकहत निशा (उम्र 24 वर्ष) का शव उनके कमरे में मिला था। सादाब का शव पंखे से लटका हुआ था, जबकि पत्नी बिस्तर पर अचेत अवस्था में पड़ी थी। उसके मुंह से झाग निकलने की बात भी सामने आई थी। सूचना पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने मौके से साक्ष्य जुटाकर जांच शुरू की थी। पुलिस ने दोनों के शवों को पोस्टमार्टम भेजा और बुधवार को रिपोर्ट में पत्नी के हत्या व पति के खुदकुशी की पुष्टि हुई है। पुलिस के मुताबिक, पति ने ही पहले पत्नी की हत्या की है और फिर खुद फंदे से लटक गया।

दोनों ने 7 नवंबर 2025 को विवाह किया था। शुरुआत में परिजनों की सहमति से हुई इस शादी के बाद कुछ ही समय में दंपती के बीच विवाद बढ़ने लगा था। परिजनों के मुताबिक, पिछले कई दिनों से दोनों के रिश्तों में तनाव काफी अधिक हो गया था। घटना की जांच के दौरान पुलिस ने दोनों के मोबाइल फोन कब्जे में लिए हैं। मोबाइल में मिले चैट में भी दोनों के बीच विवाद की पुष्टि कर दी है। पुलिस के मुताबिक, निकहत मुंबई में पली-बढ़ी थी और गांव के माहौल में खुद को ढाल नहीं पा रही थी।

सादाब और परिजन अक्सर उसके पहचावे को लेकर टिप्पणी करते थे तो पत्नी पति के बेरोजगारी पर ताने मारती थी।बताया गया कि घटना वाली रात दोनों ने साथ खाना खाया और अपने कमरे में चले गए थे। देर रात तक दोनों के बीच कहासुनी होने की बात भी सामने आ रही है। सुबह काफी देर तक दरवाजा न खुलने पर परिजनों ने दरवाजा तोड़ा तो अंदर का श्य देखकर सभी स्तब्ध रह गए थे।