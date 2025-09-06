पत्नी के प्रेम-प्रसंग से तंग था पति, समझाने पहुंचे युवक का ससुराल में लटका मिला शव

सहारनपुर में पत्नी को लेने ससुराल आए युवक का शव घर में फंदे पर लटका मिला। युवक अपनी पत्नी के प्रेम संबंध होने से परेशान था। मौत की खबर लगते ही परिजनों कोहराम मच गया।

यूपी के सहारनपुर में पत्नी को लेने ससुराल आए युवक का शव घर में फंदे पर लटका मिला। युवक अपनी पत्नी के प्रेम संबंध होने से परेशान था। मौत की खबर लगते ही परिजनों कोहराम मच गया। परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने पत्नी, सुरालियों एवं प्रेमी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों के सुपुर्द कर दिया है।

मामला गागलहेड़ी क्षेत्र का है। कपूरी गोविंदपुर कोतवाली देवबंद निवासी ओमपाल ने बताया कि उसके भाई सोनी (40) की 15 साल पहले गांव कोलकी में शादी हुई थी। उसके भाई की पत्नी चार दिन पहले अपने प्रेमी के साथ चली गई थी और देवबन्द रेलवे स्टेशन पर चाचा को महिला अपने प्रेमी के साथ मिली थी, जिसके बाद सोनी उसको समझाने कोलकी ससुराल गया था।

आरोप है कि सोनी के समझाने के बाद भी महिला प्रेमी के साथ ही जाने की जिद पर अड़ी रही। ओमपाल कहना है कि शनिवार सुबह उन्हें सूचना मिली की सोनी ने तनाव में आकर ससुराल में ही फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली है। इसका पता लगते ही परिजनों में कोहराम मच गया। सोनी के पांच बच्चे हैं। वह मजदूरी कर अपने परिवार का पालन-पोषण करता था।