गहरी नींद में सोया था पति, आधी रात को पत्नी ने कर दिया बड़ा कांड; पड़ोसी भी रह गए दंग

यूपी के महाराजगंज में एक महिला ने आधी रात को बड़ा कांड दिया। उसने गहरी नींद में सोए अपने पति पर धारदार हथियार से हमला कर दिया और फिर फरार हो गई। पत्नी की इस करतूत से परिवारवाले तो परिवारवाले, पड़ोसी और गांववाले भी दंग रह गए हैं। पत्नी के हमले से घायल पति को इलाज के लिए जिला मुख्यालय के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस मामले में पुलिस ने ससुर की तहरीर पर आरोपित बहू के खिलाफ केस दर्ज कर जांच-पड़ताल शुरू कर दी है।

यह घटना महाराजगंज के सिन्दुरिया थाना क्षेत्र के ग्राम पतरेंगवा सुकऊ टोला की है। पुलिस आरोपी पत्नी की तलाश में जुटी है। घायल राजेन्दर के पिता भोला यादव पुत्र स्व. प्रसाद यादव ने सिन्दुरिया पुलिस को तहरीर देकर बताया कि उसके तीन बेटे हैं। इसमें से राजेन्दर और इंदल अलग रहते हैं। राजेन्दर की शादी कुशीनगर जनपद के हनुमानगंज थाना क्षेत्र के नवतार बोधिछापर निवासी रीता के साथ हुई है।

बहू के भाई कमलेश ने बतौर गवाह 17 जुलाई को सुलहनामा कराया था।