प्रेमिका संग कार में बैठा था पति, बोनट पर चढ़ गई बीवी; बीच सड़क युवक ने दौड़ा दी गाड़ी
बरेली जिले के भमोरा में पति को इश्क फरमाना भारी पड़ गया। बीवी ने पति को प्रेमिका के साथ रंगे हाथ पकड़ लिया। दोनों कार में इश्क फरमा रहे थे। पत्नी कार की बोनट पर चढ़ गई और हंगामा करने लगी। इस पर पति ने कार को बीच सड़क पर दौड़ा दिया।
Bareilly News: सोशल मीडिया पर एक सीसीटीवी फुटेज तेजी से वायरल हो रहा है। फुटेज में कार की बोनट पर एक महिला लटकी हुई है और अंदर बैठा व्यक्ति गाड़ी को तेजी से दौड़ा रहा है। घटना की जानकारी ली गई तो मामला प्रेमी-प्रेमिका और पति-पत्नी का निकला। वायरल वीडियो बरेली जिले के भमोरा क्षेत्र का बताया जा रहा है।
जानकारी के अनुसार देवचरा चौराहे पर अपने बच्चे के साथ खड़ी महिला ने पति को कार में प्रेमिका के साथ जाते देख लिया। इस दौरान वह कार रुकवाने के लिए शोर मचाते हुए कार के पीछे दौड़ी। फूलमंडी के पास स्पीड ब्रेकर पर कार धीमी होते ही वो बोनट पर चढ़ गई। यह देखकर पति ने कार दौड़ा दी। राहगीरों ने बाइक से पीछा कर 200 मीटर आगे कार रुकवाई और उसके पति को जमकर पीटा। बरेली की महिला अपने बच्चे को लेकर देवचरा चौराहे पर खड़ी थी। शाम सात बजे उसका पति अपनी प्रेमिका को कार में बैठाए वहां से गुजरा।
पत्नी ने जब दूसरी महिला के साथ अपने पति को देखा तो शोर मचाया और कार के पीछे भागने लगी। फूल मंडी के पास स्पीड ब्रेकर पर कार धीमी होने पर पत्नी बोनट पर लेट गयी। ये देख पति ने कार दौड़ा दी। यह नजारा देख कुछ लोगों ने बाइक से पीछा कर देवचरा-बल्लिया रोड पर कार रुकवाकर महिला के पति को कार से बाहर निकाल और जमकर पिटाई की। पति अपनी प्रेमिका सहित वहां से भाग गया।
जीआरपी ने प्रेमी के साथ जा रही किशोरी परिजनों को सौंपी
वहीं दूसरी ओर फिरोजाबाद में भी प्रेम-प्रसंग का मामला सामने आया है। यहां नाराज होकर प्रेमी के साथ जा रही दिल्ली निवासी एक किशोरी को जीआरपी ने रेलवे स्टेशन पर हिरासत में ले लिया। पुलिस महानिरीक्षक रेलवे प्रयागराज के निर्देश पर शुक्रवार रात जीआरपी थाना प्रभारी शेर सिंह के नेतृत्व में रेलवे स्टेशन पर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। उसी दौरान प्लेटफार्म संख्या 1/2 पर एक किशोरी एक युवक के साथ बैठी दिखाई दी। शक होने पर पुलिस टीम द्वारा महिला आरक्षी के माध्यम के पूछताछ की गई तो किशोरी ने अपना नाम, पता बताते हुए कहा कि वह अपने घर से नाराज होकर युवक के साथ फरीदाबाद जाने के लिए निकली थी लेकिन जानकारी नहीं होने पर गलत ट्रेन में बैठकर फिरोजाबाद पहुंच गए।किशोरी ने अपनी उम्र 17 साल बताई। जीआरपी पुलिस ने दोनों को हिरासत में ले लिया। इसके बाद जीआरपी ने थाना मुडका जिला आउटर दिल्ली पुलिस को जानकारी दी तो पता चला कि युवती की गुमशुदगी दर्ज है। थाना मुडका जिला आउटर दिल्ली पुलिस एवं परिजनों के आने पर दोनों उनके सुपुर्द कर दिए। थाना प्रभारी ने बताया कि दिल्ली निवासी एक किशोरी अपने प्रेमी के साथ फरीदाबाद जा रही थी लेकिन वह गलत ट्रेन में बैठकर फिरोजाबाद पहुंच गए थे। उन्हें पुलिस और परिजनों को सौंप दिया है।
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लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।