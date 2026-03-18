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पति बाहर गया था, पत्नी और बच्चों ने फर्जी डेथ सर्टिफिकेट बनवा लिया, अब सामने आया पूरा कांड

Mar 18, 2026 11:16 am ISTAjay Singh संवाददाता, रायबरेली
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दिनेश मिश्रा शहर में अपनी दुकान चलाते थे। साल 2019 में काम के सिलसिले में वह कुछ महीनों के लिए हरियाणा के सोनीपत गए थे। उनके जाने के कुछ समय बाद ही कोरोना फैल गया। लॉकडाउन और महामारी के चलते वह सोनीपत में ही फंस गए। उनकी पत्नी और बेटे ने उन्हें मृत दिखाकर प्रशासन से डेथ सर्टिफिकेट तैयार करवा लिया।

पति बाहर गया था, पत्नी और बच्चों ने फर्जी डेथ सर्टिफिकेट बनवा लिया, अब सामने आया पूरा कांड

UP News: उत्तर प्रदेश के रायबरेली से हैरान कर देने वाली एक खबर सामने आई है। यहां एक शख्स के साथ उनकी अपनी पत्नी और बच्चों ने बड़ा धोखा कर दिया। सदर कोतवाली क्षेत्र के निराला नगर के रहने वाले इस शख्स को 2019 में काम के सिलसिले में कुछ दिन के लिए हरियाणा के सोनीपत जाना पड़ा था। वह करीब डेढ़ साल तक घर नहीं लौट पाए थे। उसके बाद समय-समय पर घर आते रहे लेकिन इसी दौरान उनकी पत्नी और बच्चों ने उन्हें मृत बताकर सारी संपत्ति अपने नाम ट्रांसफर करवा ली। पीड़ित पिछले तीन सालों से खुद को जिंदा साबित करने के लिए अधिकारियों के चक्कर काट रहा है। हालांकि इस दौरान उसे कोई राहत नहीं मिली और न ही इस बारे में ज्यादा लोगों को पता चला। मंगलवार को इस मामले का एडीएम वित्त एवं राजस्व ने संज्ञान लिया और जांच के आदेश दिए।

रायबरेली के सदर कोतवाली क्षेत्र के रहने वाले दिनेश मिश्रा शहर में अपनी दुकान चलाते थे। साल 2019 में काम के सिलसिले में वह कुछ महीनों के लिए हरियाणा के सोनीपत गए थे। उनके सोनीपत जाने के कुछ समय बाद ही कोरोना महामारी फैल गई। लॉकडाउन और महामारी के चलते वह सोनीपत में ही फंसकर रह गए। पीड़ित दिनेश मिश्रा का कहना है कि लॉकडाउन के बाद भी काम के चलते करीब डेढ़ साल तक वह घर नहीं आ पाए थे। उसके बाद वह समय-समय पर आते थे। इसके बावजूद उनके साथ धोखा हो गया।

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दिनेश का आरोप है कि वह जब सोनीपत में थे उसी दौरान उनकी पत्नी और बेटे ने 29 अक्टूबर 2021 को उन्हें मृत दिखाकर प्रशासन से डेथ सर्टिफिकेट तैयार करवा लिया। इसके बाद 25 अक्टूबर 2022 को प्रशासन की ओर से दिनेश मिश्रा का उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया। इसी के आधार पर पत्नी और बच्चे ने मकान-दुकान पर अपना स्वामित्व दिखाकर उसे बेचने की तैयारी कर ली। इसकी जानकारी मिलने पर जब पीड़ित दिनेश मिश्रा घर आए और पूछताछ की तो उन्हें धमकाया गया।

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मंगलवार को एडीएम वित्त एवं राजस्व के कार्यालय पहुंचे पीड़ित दिनेश मिश्रा ने बताया कि वह साल 2022 से ही खुद को जिंदा साबित करने के लिए अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उन्हें अभी तक न्याय नहीं मिला है। मंगलवार को पीड़ित की बात सुनकर एडीएम वित्त और राजस्व ने मामले का संज्ञान लिया और जांच का आदेश दिया। एडीएम वित्त एवं राजस्व अमृता सिंह ने बताया कि मामला उनके संज्ञान में है। अधिकारियों को जांच का आदेश दिया गया है। जिंदा व्यक्ति का मृत्यु प्रमाण पत्र और उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी करने वाले दोषियों पर भी कार्रवाई की जाएगी। पीड़ित को हर हाल में न्याय दिलाया जाएगा।

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Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

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