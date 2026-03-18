पति बाहर गया था, पत्नी और बच्चों ने फर्जी डेथ सर्टिफिकेट बनवा लिया, अब सामने आया पूरा कांड

दिनेश मिश्रा शहर में अपनी दुकान चलाते थे। साल 2019 में काम के सिलसिले में वह कुछ महीनों के लिए हरियाणा के सोनीपत गए थे। उनके जाने के कुछ समय बाद ही कोरोना फैल गया। लॉकडाउन और महामारी के चलते वह सोनीपत में ही फंस गए। उनकी पत्नी और बेटे ने उन्हें मृत दिखाकर प्रशासन से डेथ सर्टिफिकेट तैयार करवा लिया।

UP News: उत्तर प्रदेश के रायबरेली से हैरान कर देने वाली एक खबर सामने आई है। यहां एक शख्स के साथ उनकी अपनी पत्नी और बच्चों ने बड़ा धोखा कर दिया। सदर कोतवाली क्षेत्र के निराला नगर के रहने वाले इस शख्स को 2019 में काम के सिलसिले में कुछ दिन के लिए हरियाणा के सोनीपत जाना पड़ा था। वह करीब डेढ़ साल तक घर नहीं लौट पाए थे। उसके बाद समय-समय पर घर आते रहे लेकिन इसी दौरान उनकी पत्नी और बच्चों ने उन्हें मृत बताकर सारी संपत्ति अपने नाम ट्रांसफर करवा ली। पीड़ित पिछले तीन सालों से खुद को जिंदा साबित करने के लिए अधिकारियों के चक्कर काट रहा है। हालांकि इस दौरान उसे कोई राहत नहीं मिली और न ही इस बारे में ज्यादा लोगों को पता चला। मंगलवार को इस मामले का एडीएम वित्त एवं राजस्व ने संज्ञान लिया और जांच के आदेश दिए।

रायबरेली के सदर कोतवाली क्षेत्र के रहने वाले दिनेश मिश्रा शहर में अपनी दुकान चलाते थे। साल 2019 में काम के सिलसिले में वह कुछ महीनों के लिए हरियाणा के सोनीपत गए थे। उनके सोनीपत जाने के कुछ समय बाद ही कोरोना महामारी फैल गई। लॉकडाउन और महामारी के चलते वह सोनीपत में ही फंसकर रह गए। पीड़ित दिनेश मिश्रा का कहना है कि लॉकडाउन के बाद भी काम के चलते करीब डेढ़ साल तक वह घर नहीं आ पाए थे। उसके बाद वह समय-समय पर आते थे। इसके बावजूद उनके साथ धोखा हो गया।

दिनेश का आरोप है कि वह जब सोनीपत में थे उसी दौरान उनकी पत्नी और बेटे ने 29 अक्टूबर 2021 को उन्हें मृत दिखाकर प्रशासन से डेथ सर्टिफिकेट तैयार करवा लिया। इसके बाद 25 अक्टूबर 2022 को प्रशासन की ओर से दिनेश मिश्रा का उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया। इसी के आधार पर पत्नी और बच्चे ने मकान-दुकान पर अपना स्वामित्व दिखाकर उसे बेचने की तैयारी कर ली। इसकी जानकारी मिलने पर जब पीड़ित दिनेश मिश्रा घर आए और पूछताछ की तो उन्हें धमकाया गया।