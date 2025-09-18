Husband was an objectionable position with woman room wife screamed as soon as door was opened कमरे में महिला के साथ आपत्तिजनक हालत में था पति, दरवाजा खोलते ही चीख पड़ी पत्नी, फिर..., Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsHusband was an objectionable position with woman room wife screamed as soon as door was opened

कमरे में महिला के साथ आपत्तिजनक हालत में था पति, दरवाजा खोलते ही चीख पड़ी पत्नी, फिर...

बदायूं में एक महिला ने अपने ही पति और ससुरालीजनों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला का कहना है कि पति को दूसरी महिला के साथ रंगेहाथ पकड़ने पर उस पर मिट्टी का तेल डालकर जलाने की कोशिश की गई।

Dinesh Rathour बदायूंThu, 18 Sep 2025 11:40 PM
share Share
Follow Us on
कमरे में महिला के साथ आपत्तिजनक हालत में था पति, दरवाजा खोलते ही चीख पड़ी पत्नी, फिर...

यूपी के बदायूं में एक महिला ने अपने ही पति और ससुरालीजनों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला का कहना है कि पति को दूसरी महिला के साथ रंगेहाथ पकड़ने पर उस पर मिट्टी का तेल डालकर जलाने की कोशिश की गई। घटना के बाद पीड़िता ने पति समेत चार लोगों पर मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

मामला सिविल लाइंस कोतवाली के आरिफपुर नवादा का है। यहां की रहने वाली नेहा पत्नी सालिम ने आरोप लगाया है कि 18 सितंबर की सुबह करीब छह बजे वह अपने घर पहुंची तो उसने पति सालिम को एक अन्य महिला के साथ कमरे में आपत्तिजनक हालत में देखा। आपत्ति जताने पर सालिम और महिला से पूछताछ की तो दोनों उसके साथ ने मारपीट की और गालियां दीं। पीड़िता का कहना है कि इसके बाद महिक और सालिम ने सबीहा और शमीम बानो के साथ मिलकर उस पर मिट्टी का तेल डाल दिया। हालांकि, उसकी मां सबीना और बच्चों ने मौके पर पहुंचकर किसी तरह जान बचाई। नेहा ने बताया कि आरोपी दबंग प्रवृत्ति के हैं और सट्टे का कारोबार करते हैं। इससे पहले भी वह नवादा पुलिस चौकी में शिकायत कर चुकी है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई।

महिला ने एसएसपी डॉ बृजेश सिंह से शिकायत की जिसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज जांच शुरू कर दी है। नेहा का आरोप लगाया है कि आरोपी लगातार उसे धमकाते हैं और अब उसकी जान लेने की कोशिश की गई है। पुलिस ने नेहा की तहरीर पर पति सालिम, महिला, सबीहा और शमीम बानो के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

Badaun News UP Police Premi-premika अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |