कमरे में महिला के साथ आपत्तिजनक हालत में था पति, दरवाजा खोलते ही चीख पड़ी पत्नी, फिर...

यूपी के बदायूं में एक महिला ने अपने ही पति और ससुरालीजनों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला का कहना है कि पति को दूसरी महिला के साथ रंगेहाथ पकड़ने पर उस पर मिट्टी का तेल डालकर जलाने की कोशिश की गई। घटना के बाद पीड़िता ने पति समेत चार लोगों पर मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

मामला सिविल लाइंस कोतवाली के आरिफपुर नवादा का है। यहां की रहने वाली नेहा पत्नी सालिम ने आरोप लगाया है कि 18 सितंबर की सुबह करीब छह बजे वह अपने घर पहुंची तो उसने पति सालिम को एक अन्य महिला के साथ कमरे में आपत्तिजनक हालत में देखा। आपत्ति जताने पर सालिम और महिला से पूछताछ की तो दोनों उसके साथ ने मारपीट की और गालियां दीं। पीड़िता का कहना है कि इसके बाद महिक और सालिम ने सबीहा और शमीम बानो के साथ मिलकर उस पर मिट्टी का तेल डाल दिया। हालांकि, उसकी मां सबीना और बच्चों ने मौके पर पहुंचकर किसी तरह जान बचाई। नेहा ने बताया कि आरोपी दबंग प्रवृत्ति के हैं और सट्टे का कारोबार करते हैं। इससे पहले भी वह नवादा पुलिस चौकी में शिकायत कर चुकी है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई।