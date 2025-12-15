पति कराना चाहता है वेश्यावृत्ति, कहता है कि दोस्तों से संबंध बना ले; पत्नी ने किया केस

संक्षेप: यूपी के हाथरस में एक पति अपनी पत्नी के से वैश्यावृति करना चाहता है। पत्नी का आरोप है कि वह कहता है कि दोस्तो के साथ संबंध बना लो। पत्नी ने अपने पति के खिलाफ केस दर्ज कराया है।

यूपी के हाथरस में पति अपनी पत्नी से वैश्यावृति कराना चाहता है, यह आरोप कोतवाली हाथरस जंक्शन क्षेत्र के एक गांव में अपने मायके में रह रही विवाहिता ने मथुरा निवासी पति पर लगाया है। पत्नी का कहना है कि पति कहता है कि दोस्तों के साथ संबंध बना लो। तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर महिला थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी है।

कोतवाली हाथरस जंक्शन के एक गांव निवासी युवती की शादी करीब 7 वर्ष पहले मथुरा के थाना राया क्षेत्र के एक गांव निवासी युवक के साथ हुई थी। पिता ने शादी में करीब सात लाख रुपए खर्च किए थे। शादी में कम दहेज को लेकर पति व ससुराल के लोग आए दिन परेशान करने लगे। आरोप है कि पति एक अय्याश और शराबी किस्म का व्यक्ति है। अपनी इन बुरी आदतों की बजह से वह कर्ज में डूब गया है। इसलिये पैसे की मांग कर रहा है। आरोप है कि विवाहिता अपने घर से उसकी पैसों की मांग पूरी नहीं कर पायी तो वह वैश्यावृति करने के लिये दबाब बनाने लगा। अपने शराबी दोस्तों को घर लाने लगा और उनको उसके साथ घर में अकेला छोडकर चला जाता।