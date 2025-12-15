Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP Newshusband wants his wife to engage in prostitution, telling her to have relations with his friends; wife has filed FIR
पति कराना चाहता है वेश्यावृत्ति, कहता है कि दोस्तों से संबंध बना ले; पत्नी ने किया केस

पति कराना चाहता है वेश्यावृत्ति, कहता है कि दोस्तों से संबंध बना ले; पत्नी ने किया केस

संक्षेप:

यूपी के हाथरस में एक पति अपनी पत्नी के से वैश्यावृति करना चाहता है। पत्नी का आरोप है कि वह कहता है कि दोस्तो के साथ संबंध बना लो। पत्नी ने अपने पति के खिलाफ केस दर्ज कराया है। 

Dec 15, 2025 11:20 pm ISTDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
यूपी के हाथरस में पति अपनी पत्नी से वैश्यावृति कराना चाहता है, यह आरोप कोतवाली हाथरस जंक्शन क्षेत्र के एक गांव में अपने मायके में रह रही विवाहिता ने मथुरा निवासी पति पर लगाया है। पत्नी का कहना है कि पति कहता है कि दोस्तों के साथ संबंध बना लो। तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर महिला थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी है।

कोतवाली हाथरस जंक्शन के एक गांव निवासी युवती की शादी करीब 7 वर्ष पहले मथुरा के थाना राया क्षेत्र के एक गांव निवासी युवक के साथ हुई थी। पिता ने शादी में करीब सात लाख रुपए खर्च किए थे। शादी में कम दहेज को लेकर पति व ससुराल के लोग आए दिन परेशान करने लगे। आरोप है कि पति एक अय्याश और शराबी किस्म का व्यक्ति है। अपनी इन बुरी आदतों की बजह से वह कर्ज में डूब गया है। इसलिये पैसे की मांग कर रहा है। आरोप है कि विवाहिता अपने घर से उसकी पैसों की मांग पूरी नहीं कर पायी तो वह वैश्यावृति करने के लिये दबाब बनाने लगा। अपने शराबी दोस्तों को घर लाने लगा और उनको उसके साथ घर में अकेला छोडकर चला जाता।

विवाहिता पर दबाब बनाता कि वह अपने दोस्तों से फोन पर बातें करे ताकि उनके दोस्तों का मनोरंजन होता रहे और वह लोग कर्ज का तगादा न करें। जैसे तैये करके अपनी इज्जत बचाती थी, लेकिन पानी सिर से ऊपर हो गया, तो विवाहिता अपने माता पिता के पास आ गई। आरोप है कि पति ने मारपीट करते हुए कहने लगा कि अगर तू बाहर किसी के साथ नहीं कर सकती है तो मेरे दोस्त के साथ सम्बन्ध बना ले। जिनसे मैंने कर्ज लिया है, उसकी बजह से भी मेरा सारा कर्ज चुकता हो जायेगा। दोस्त आया तो उसके बहुत हाथ पैर जोड़े और चीखी चिल्लाई तब वह माना। इस बात की शिकायत जेठानी से की तो वह उसी को ही बुरा भला कहने लगी। आरोप है कि जेठ-जेठानी मारपीट कर गांव के बाहर छोड़ गए। इस मामले में मुकदमा दर्ज कर महिला थाना पुलिस जांच में जुटी है।

Deep Pandey
दीप नरायन पांडेय, डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव। यूपी के लखनऊ और वाराणसी समेत कई जिलों में पत्रकारिता कर चुके हैं। लंबे समय तक प्रिंट मीडिया में कार्यरत रहे। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में हैं। राजनीति के साथ क्राइम और अन्य बीटों पर काम करने का अनुभव। और पढ़ें
