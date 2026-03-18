पत्नी से नाराज पति ने ससुराल में जहर खाकर जान दी, पास से मिली बिना दस्तखत वाली चिट्ठी

सुधाकर की दो बेटियां हैं। इस बीच विवाद के कारण पत्नी मायके रहने लगी। सुधाकर सोमवार शाम अपनी ससुराल आया तो वहां भी विवाद हो गया। शाम को सुधाकर ने देहात कोतवाली इलाके के रहने वाले अपने बहनोई को फोन कर बताया कि अब उसके जीने का मतलब नहीं है।

यूपी के प्रयागराज से प्रतापगढ़ स्थित अपनी ससुराल में आए एक युवक ने जहर खाकर जान दे दी। मेडिकल कॉलेज पहुंचे परिजन और रिश्तेदार मौत के लिए पत्नी को जिम्मेदार बताते रहे। पुलिस मामले की जांच-पड़ताल में जुटी है। घटना प्रतापगढ़ के बाघराय के अंधराय की सराय कोर्रही में हुई। ससुराल में जहर खाकर जान देने वाले सुधाकर तिवारी के पास एसओ बाघराय को संबोधित एक कम्प्यूटर टाइप पत्र मिला। हालांकि उस पर हस्ताक्षर नहीं था। पत्र में लिखा गया था कि वह अपनी पत्नी से हार गया है। इतना परेशान हो चुका है कि आत्महत्या करने को मजबूर है। देश में आदमी के बचाव के लिए कोई कानून नहीं है।

प्रयागराज के होलागढ़ के चंपारन का पुरवा निवासी प्रभाष तिवारी बाघराय इलाके के एक शिवमंदिर में पुजारी हैं। उनके दो बेटों में छोटे 33 वर्षीय सुधाकर तिवारी की शादी दो साल पहले बाघराय अंधराय की सराय कोर्रही में हुई थी। सुधाकर की दो बेटियां हैं। इस बीच विवाद के कारण पत्नी मायके रहने लगी। सुधाकर सोमवार शाम अपनी ससुराल आया तो आरोप है कि वहां भी विवाद हो गया। शाम को सुधाकर ने देहात कोतवाली इलाके के रहने वाले अपने बहनोई को फोन कर बताया कि अब उसके जीने का मतलब नहीं है।

इसके बाद उसने जहरीला पदार्थ खा लिया। बहनोई भागकर उसकी ससुराल कोर्रही पहुंचा तो वह अचेत था। बहनोई उसे मेडिकल कॉलेज ले आया। यहां से प्रयागराज रेफर किया गया लेकिन वहां पहुंचने से पहले ही उसकी मौत हो गई थी। बहनोई शव लेकर मेडिकल कॉलेज लौट आया। सूचना मिलते ही परिजन और रिश्तेदार भी मंगलवार को मेडिकल कॉलेज पहुंच गए। पिता फर्श पर गिर गए। वह बेटे की मौत को लेकर बदहवास हो गए।

हर कोई पत्नी को बताता रहा जिम्मेदार मेडिकल कॉलेज पहुंचे परिजन और रिश्तेदार सुधाकर की मौत के लिए उसकी पत्नी को जिम्मेदार बताते रहे। लोगों का कहना था कि दो साल शादी को हुए। उसे दो बेटियां हैं। पत्नी उसके साथ रहना ही नहीं चाहती थी। उसने मुकदमा भी कर दिया था और सुलह के लिए 35 लाख रुपये मांग रही थी।