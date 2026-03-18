पत्नी से नाराज पति ने ससुराल में जहर खाकर जान दी, पास से मिली बिना दस्तखत वाली चिट्ठी
सुधाकर की दो बेटियां हैं। इस बीच विवाद के कारण पत्नी मायके रहने लगी। सुधाकर सोमवार शाम अपनी ससुराल आया तो वहां भी विवाद हो गया। शाम को सुधाकर ने देहात कोतवाली इलाके के रहने वाले अपने बहनोई को फोन कर बताया कि अब उसके जीने का मतलब नहीं है।
यूपी के प्रयागराज से प्रतापगढ़ स्थित अपनी ससुराल में आए एक युवक ने जहर खाकर जान दे दी। मेडिकल कॉलेज पहुंचे परिजन और रिश्तेदार मौत के लिए पत्नी को जिम्मेदार बताते रहे। पुलिस मामले की जांच-पड़ताल में जुटी है। घटना प्रतापगढ़ के बाघराय के अंधराय की सराय कोर्रही में हुई। ससुराल में जहर खाकर जान देने वाले सुधाकर तिवारी के पास एसओ बाघराय को संबोधित एक कम्प्यूटर टाइप पत्र मिला। हालांकि उस पर हस्ताक्षर नहीं था। पत्र में लिखा गया था कि वह अपनी पत्नी से हार गया है। इतना परेशान हो चुका है कि आत्महत्या करने को मजबूर है। देश में आदमी के बचाव के लिए कोई कानून नहीं है।
प्रयागराज के होलागढ़ के चंपारन का पुरवा निवासी प्रभाष तिवारी बाघराय इलाके के एक शिवमंदिर में पुजारी हैं। उनके दो बेटों में छोटे 33 वर्षीय सुधाकर तिवारी की शादी दो साल पहले बाघराय अंधराय की सराय कोर्रही में हुई थी। सुधाकर की दो बेटियां हैं। इस बीच विवाद के कारण पत्नी मायके रहने लगी। सुधाकर सोमवार शाम अपनी ससुराल आया तो आरोप है कि वहां भी विवाद हो गया। शाम को सुधाकर ने देहात कोतवाली इलाके के रहने वाले अपने बहनोई को फोन कर बताया कि अब उसके जीने का मतलब नहीं है।
इसके बाद उसने जहरीला पदार्थ खा लिया। बहनोई भागकर उसकी ससुराल कोर्रही पहुंचा तो वह अचेत था। बहनोई उसे मेडिकल कॉलेज ले आया। यहां से प्रयागराज रेफर किया गया लेकिन वहां पहुंचने से पहले ही उसकी मौत हो गई थी। बहनोई शव लेकर मेडिकल कॉलेज लौट आया। सूचना मिलते ही परिजन और रिश्तेदार भी मंगलवार को मेडिकल कॉलेज पहुंच गए। पिता फर्श पर गिर गए। वह बेटे की मौत को लेकर बदहवास हो गए।
हर कोई पत्नी को बताता रहा जिम्मेदार
मेडिकल कॉलेज पहुंचे परिजन और रिश्तेदार सुधाकर की मौत के लिए उसकी पत्नी को जिम्मेदार बताते रहे। लोगों का कहना था कि दो साल शादी को हुए। उसे दो बेटियां हैं। पत्नी उसके साथ रहना ही नहीं चाहती थी। उसने मुकदमा भी कर दिया था और सुलह के लिए 35 लाख रुपये मांग रही थी।
बड़े भाई की दो साल पहले हो गई है मौत
जहर खाकर जान देने वाले सुधाकर के बड़े भाई की दो साल पहले मौत हो गई थी। ग्रामीणों के अनुसार, उसने भी जहर खाकर जान दी थी। अब सुधाकर की मौत के बाद पिता की रो-रोकर हालत बिगड़ गई।
लेखक के बारे मेंAjay Singh
अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।और पढ़ें