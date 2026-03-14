पत्नी की शराब पीने की लत से परेशान था पति, गला रेतकर मार डाला; लव मैरिज की थी

हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर में समरीन की हत्या के मामले में पुलिस ने पति आकिब, उसके पिता अनीस और दोस्त आकिब पुत्र महबूब को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि गन्ने के खेत में चाकू से गला रेतकर हत्या की गई। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल चाकू बरामद कर लिया है। मामले की जांच जारी है।

हापुड़ जिले के गढ़मुक्तेश्वर कोतवाली क्षेत्र में पत्नी की हत्या के मामले का पुलिस ने खुलासा करते हुए आरोपी पति समेत तीन लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त चाकू भी बरामद कर लिया है। मृतका के मायके पक्ष ने दहेज की मांग पूरी न होने पर हत्या का आरोप लगाया है, जबकि आरोपी पति ने पूछताछ में हत्या की वजह पत्नी की शराब पीने की आदत को बताया है। तीन दिन पहले कोतवाली क्षेत्र के गांव फुलड़ी के जंगल में एक अज्ञात महिला का शव सड़ी-गली हालत में पड़ा मिला था।

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पति ने की पत्नी की हत्या सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुए उसकी पहचान कराने का प्रयास शुरू किया। बाद में शव की पहचान पिलखुवा निवासी समरीन पुत्री नफीस के रूप में हुई। इसके बाद पुलिस ने मामले की गहन जांच शुरू की। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि समरीन की हत्या उसके पति आकिब ने की है। इसके बाद पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी। कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आकिब निवासी सिंधावली जनपद बागपत को गिरफ्तार कर लिया।

आकिब-समरीन ने लव मैरिज की थी पूछताछ में उसकी निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल किया गया चाकू भी बरामद कर लिया गया। पुलिस ने इस मामले में आकिब के पिता अनीस और उसके दोस्त आकिब पुत्र महबूब को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आकिब की शादी 5 जनवरी 2026 को समरीन के साथ लव मैरिज के रूप में हुई थी, लेकिन आकिब के पिता इस शादी से खुश नहीं थे।

पत्नी की शराब पीने की आदत से परेशान था पति पुलिस जांच में सामने आया कि 5 मार्च को आकिब अपनी पत्नी समरीन और अपने दोस्त आकिब पुत्र महबूब के साथ बहादुरगढ़ से वापस लौट रहा था। इसी दौरान वह समरीन को गांव फुलड़ी की ईदगाह के पास गन्ने के खेत में ले गया। वहां दोनों आरोपियों ने मिलकर चाकू से समरीन का गला रेतकर हत्या कर दी और मौके से फरार हो गए। पूछताछ में आरोपी आकिब ने बताया कि उसकी पत्नी शराब पीने की आदी थी और इस बात को लेकर दोनों के बीच अक्सर विवाद होता था। उसने बताया कि करीब 25 दिन पहले नोएडा में भी उसकी पत्नी ने शराब पीकर सड़क पर हंगामा किया था।