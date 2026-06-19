मायके गई पत्नी के नहीं लौटने से नाराज पति ने सुसाइड किया; वीडियो कॉल पर बात करते लगाई फांसी
प्रयागराज में पत्नी के मायके से वापस नहीं आने से परेशान 37 वर्षीय रोहित सोनकर ने पत्नी से वीडियो कॉल पर बात करते हुए फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। परिजनों ने पत्नी और सास पर मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाया है। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है।
प्रयागराज के छोटा बघाड़ा इलाके में पत्नी से वीडियो कॉल पर बातचीत के दौरान एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना का पता गुरुवार सुबह परिजनों को चला। मृतक की पहचान 37 वर्षीय रोहित सोनकर के रूप में हुई है, जो एक होटल में काम करता था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। छोटा बघाड़ा के राम प्रिया रोड निवासी मनोहर लाल के दो बेटों में रोहित बड़े थे। परिवार के मुताबिक, उनकी पत्नी निशा अपने दो बच्चों के साथ रविवार से झूंसी के नारायणदास का पूरा स्थित मायके में रह रही थीं। रोहित लगातार पत्नी और बच्चों को वापस घर लाने का प्रयास कर रहे थे। बुधवार को वह अपने छोटे भाई राहुल के साथ पत्नी को लेने भी गए थे, लेकिन वह उनके साथ लौटने को तैयार नहीं हुईं।
पत्नी से वीडियो कॉल के दौरान लगाई फांसी
परिजनों के अनुसार, बुधवार रात रोहित पत्नी से वीडियो कॉल पर बात कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने घर में फांसी लगाकर जान दे दी। गुरुवार सुबह जब घर के लोग सोकर उठे तो रोहित का शव फंदे से लटका मिला। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। मृतक के छोटे भाई राहुल ने बताया कि रोहित अपने बच्चों से बेहद लगाव रखते थे और उनके बिना नहीं रह पाते थे। उन्होंने आरोप लगाया कि निशा और उसकी मां अक्सर रोहित को मानसिक रूप से प्रताड़ित करती थीं। राहुल के मुताबिक, कुछ समय पहले निशा ने झूंसी थाने में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद परिवार में बंटवारा हो गया था और दोनों अलग रहने लगे थे। इसके बावजूद पति-पत्नी के बीच आए दिन विवाद होता रहता था।
मायके गई पत्नी ने वापस नहीं आने से नाराज था
परिजनों का यह भी आरोप है कि बुधवार को जब रोहित पत्नी को घर लाने गए तो उसने उनके साथ आने से इनकार कर दिया और कचहरी में मिलने की बात कही। इससे रोहित काफी परेशान थे। उनके परिवार में पत्नी निशा के अलावा छह वर्षीय बेटी दित्या और पांच वर्षीय बेटा दिव्यांश हैं। पुलिस का कहना है कि मामले की सभी पहलुओं से जांच की जा रही है। आत्महत्या के कारणों का पता लगाने के लिए परिजनों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे
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