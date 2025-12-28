पति ने पत्नी का प्राइवेट वीडियो सोशल मीडिया पर कर दिया अपलोड, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पर भड़का
एक गांव में रहने वाला युवक अपनी पत्नी के साथ सुखी वैवाहिक जीवन जी रहा था। लेकिन एक महीने पहले उसकी पत्नी अचानक घर से गायब हो गई। पता चला कि वह किसी अन्य व्यक्ति के साथ फरार हो गई। युवक ने कई बार अपनी पत्नी से संपर्क करने की कोशिश की और घर लौटने की विनती की, लेकिन उसकी पत्नी नहीं मानी।
उत्तर प्रदेश के महाराजगंज के कोल्हुई थाना क्षेत्र में एक चौंकाने वाली घटना ने इलाके में सनसनी मचा दी है। एक युवक ने पत्नी के विवाहेत्तर संबंध (Extra Marital Affair) और प्रेमी संग फरार हो जाने के गुस्से में पत्नी का आपत्तिजनक प्राइवेट वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया है, जिसके बाद पूरा मामला सुर्खियों में आ गया। यह घटना वैवाहिक जीवन में विश्वासघात और बदले की भावना का है। बताया जा रहा है कि वीडियो वायरल करने वाले शख्स की पत्नी अपने प्रेमी के साथ फरार है। युवक इसी बात से नाराज है। उसने पुलिस से भी मामले की शिकायत की है।
कोल्हुई थाना क्षेत्र के एक गांव में रहने वाला युवक अपनी पत्नी के साथ सुखी वैवाहिक जीवन जी रहा था। लेकिन करीब एक महीने पहले उसकी पत्नी अचानक घर से गायब हो गई। जांच में पता चला कि वह किसी अन्य व्यक्ति के साथ फरार हो गई थी। बताया जा रहा है कि युवक ने कई बार अपनी पत्नी से संपर्क करने की कोशिश की और घर लौटने की विनती की, लेकिन उसकी पत्नी नहीं मानी।
बार-बार संपर्क के बाद विफल होने पर युवक के गुस्से और निराशा में अपनी पत्नी का पुराना आपत्तिजनक वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। यह वीडियो तेजी से वायरल होने लगा। यह मामला क्षेत्र में खूब चर्चा का विषय बना हुआ है।
क्या बोली पुलिस
एसओ अखिलेश सिंह ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि युवक की पत्नी के लापता होने की गुमशुदगी पहले ही दर्ज की जा चुकी है। वीडियो वायरल होने की शिकायत मिलने के बाद पूरी घटना की जांच की जा रही है। उन्होंने कहा कि पुलिस पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही है। जो भी तथ्य सामने आएंगे उनके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।