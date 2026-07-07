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पत्नी के इनकार पर हैवान बना पति, चाकू से ताबड़तोड़ किए वार; ले ली जान

By Ajay Singh
संवाददाता, आगरा
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रणवीर ने घर में घुसते ही उसने कुंती के बाल पकड़ लिए और घसीटते हुए बाहर ले जाने लगा। घर में मौजूद महिलाओं ने शोर मचाया और बीच-बचाव का प्रयास किया, लेकिन रणवीर नहीं रुका। उसने चाकू निकाल लिया और कुंती के सीने, पेट तथा हाथ पर एक के बाद एक आधा दर्जन से अधिक वार किए।

पत्नी के इनकार पर हैवान बना पति, चाकू से ताबड़तोड़ किए वार; ले ली जान

Husband Killed wife : पत्नी के इनकार पर पति हैवान बन गया। उसने चाकू से ताबड़तोड़ वार कर पत्नी की जान ले ली। घटना आगरा के ताजगंज थाना क्षेत्र के कोल्हाई मोहल्ले की है। इससे मंगलवार की शाम सनसनी फैल गई। पति-पत्नी का विवाद खूनी रूप ले लेगा यह किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। मायके में रह रही 40 वर्षीय महिला की उसके पति ने चाकू से गोदकर हत्या कर दी। वारदात के बाद भागने की कोशिश कर रहे आरोपी पति को स्थानीय लोगों ने दौड़ाकर पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया।

कुंती देवी (उम्र 40 वर्ष) की शादी करीब 21 वर्ष पहले डौकी क्षेत्र के कुंडाल-पवावली निवासी रणवीर उर्फ रानो से हुई थी। दंपति के एक बेटा और एक बेटी है। पति-पत्नी के बीच पिछले एक साल से विवाद चल रहा था। पति की कथित प्रताड़ना से परेशान होकर कुंती अपने दोनों बच्चों के साथ मायके आकर रहने लगी। मामला अदालत में भी विचाराधीन है। मंगलवार सुबह रणवीर अपने पिता राम प्रसाद के साथ कुंती के मायके पहुंचा। उसने पत्नी पर घर लौटने का दबाव डाला, लेकिन कुंती ने साथ जाने से साफ इनकार कर दिया। इसके बाद वह पिता के साथ लौट गया। शाम करीब चार बजे रणवीर फिर अकेले बाइक से पहुंचा। घर में घुसते ही उसने कुंती के बाल पकड़ लिए और घसीटते हुए बाहर ले जाने लगा। घर में मौजूद पड़ोस की महिलाओं ने शोर मचाया और बीच-बचाव का प्रयास किया, लेकिन आरोपी नहीं रुका। विरोध करने पर उसने चाकू निकाल लिया और कुंती के सीने, पेट तथा हाथ पर एक के बाद एक आधा दर्जन से अधिक वार किए।

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इस हमले में गंभीर घायल कुंती खून से लथपथ होकर गिर पड़ी। वारदात के बाद आरोपी मौके से भागने लगा। शोर सुनकर जुटे लोगों ने पीछा कर कुछ दूरी पर उसे पकड़ लिया। सूचना पर थाना ताजगंज नीरज शर्मा मय फोर्स पहुंचे। आरोपित को हिरासत में ले लिया और घायल महिला को पहले निजी अस्पताल पहुंचाया। वहां से एसएन मेडिकल कॉलेज भेजा गया, जहां उपचार के दौरान कुंती मौत हो गई।

पुलिस हिरासत में पत्नी की हत्या के आरोपी ने दिया बयान

दिनदहाड़े हुई महिला की हत्या के बाद दहशत का माहौल बन गया। जमीन पर लहूलुहान पड़ी कुंती को देख भीड़ जमा हो गई। आरोपी पति रणवीर उर्फ रानो को पकड़ लिया गया। पुलिस हिरासत में रणवीर ने बताया कि वह ससुराल में हुई बेज्जती से आहत था। उसे उम्मीद नहीं थी कि पत्नी बात नहीं मानेगी। वह ससुराल से पिता को लेकर लौटा और गांव छोड़ आया। इसके बाद गांव में शराब पी, फिर आगरा से एक चाकू खरीदा। शाम चार बजे पुन: ससुराल पहुंचा और बेज्जती का बदला लेने को चाकू से हमला कर पत्नी को मार दिया। घटना के समय कई लोग मौजूद थे।

बातचीत में नहीं बनी बात: सुबह जब रणवीर अपने पिता के साथ कुंती से बात करने आया तो बात नहीं बनी। कुंती बार-बार यही कहती रही कि अगर वह ससुराल पहुंच जाएगी तो उसके साथ फिर से वही मारपीट और जान लेने की कोशिश की जाएगी। लिहाजा वह ससुराल नहीं जाएगी। इसी दौरान दोनों में कहासुनी और हाथापाई हो गई। कुंती की चाची ने उसे थप्पड़ जड़ दिया, जो उसे बुरा लगा।

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पहले भी कर चुका था मारने की कोशिश

कुंती के चचेरे भाई चंदन ने बताया कि आरोपित उनकी बहन को लगातार प्रताड़ित कर रहा था। तलाक मांग रहा था। आरोपित ने प्रताड़ना की सारी हदें पार कर दीं। डरी सहमी कुंती मायके आ गई। यहां भी आरोपित लगातार फोन करता और मौके पर आकर धमकी देता था। पूर्व में कुआं में धक्का देकर और ज्वलनशील पदार्थ डालकर कुंती को मारने की कोशिश की गई। किसी तरह बहन ने बचकर अपनी जान बचाई मगर इस बार वह अपनी रक्षा नहीं कर पाई।

पुरुषों की हत्याओं के वीडियो भेजे

परिजनों ने बताया पिछले दो तीन दिन से आरोपित रणवीर उर्फ रानो इंस्टाग्राम पर अजीब तरह के वीडियो भेज रहा था। उन वीडियो में महिलाओं द्वारा पुरुष की हत्याओं के मामले थे। परिजनों का कहना है वे उसके वीडियो पर कोई रिएक्शन नहीं दे रहे थे।

क्या बोली पुलिस

ताज सुरक्षा के एसीपी यतेंद्र नागर ने बताया कि पति-पत्नी के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था। मामला न्यायालय में विचाराधीन है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस हत्या के कारणों और पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है।

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लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

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