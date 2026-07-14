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शादी के डेढ़ महीने में जल्लाद बन गया पति, पत्नी का कत्ल कर कमरे में दफना दी लाश

By Ajay Singh
संवाददाता, सिद्धार्थनगर
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Husband-Wife story:  उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में एक पति शादी के डेढ़ महीने बाद ही जल्लाद बन गया। उसने अपनी पत्नी को कत्ल कर घर के ही एक कमरे में दफना दिया। इस घटना के सामने आने से हर कोई हैरान रह गया है। मृतका की मां ने पुलिस को तहरीर दी है। पुलिस ने पति और दो अन्य के खिलाफ केस दर्ज किया है। 

शादी के डेढ़ महीने में जल्लाद बन गया पति, पत्नी का कत्ल कर कमरे में दफना दी लाश

Husband Killed Wife : समय के साथ हर रिश्ता इतना कमजोर पड़ता जा रहा है कि इंसानियत हैरान है। कहीं बाप बेटे को मार रहा है, कहीं बेटा बाप को, कहीं मां, बेटे का कत्ल करा रही है तो कहीं बेटा मां का। भाई-भाई, भाई-बहन और ऐसे तमाम रिश्तों के आपराधिक घटनाएं अब कोई अजूबा नहीं रह गई हैं। ऐसे ही पति-पत्नी का रिश्ता भी कई बार अविश्वास, धोखे और अपराध की दलदल में धंसा नजर आ रहा है। सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज से ऐसी ही एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है जहां शादी के महज ढाई में एक पति जल्लाद बन गया। उसने अपनी पत्नी का न सिर्फ कत्ल किया बल्कि उसकी लाश को मकान के ही एक कमरे में दफना भी दिया। पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है।

घटना सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज थाना क्षेत्र के चकमझारी गांव की है। पुलिस ने मंगलवार को शव खुदवाकर बाहर निकलवाया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। नई नवेली दुल्हन बनकर गई लड़की की हत्या से उसके मायके में कोहराम मचा हुआ है। उसके परिवारीजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। मृतका की मां ने पुलिस को तहरीर दी है। इस पर पुलिस ने पति और दो अन्य के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि घटना की गहराई से जांच की जा रही है। कत्ल करने वाले बच नहीं पाएंगे।

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कैसे क्या हुआ?

संतकबीरनगर जनपद के दुधारा थाना क्षेत्र स्थित दसहवां गांव निवासी मजहर अली की पत्नी सफीदुन्निशा ने डुमरियागंज थाने में तहरीर दी। उन्होंने कहा कि उनकी बेटी मुफीदुन (उम्र 20 साल) की शादी मुस्लिम रीति-रिवाज से एक जून 2026 को डुमरियागंज थाना क्षेत्र स्थित चकमझारी गांव के रहने वाले नीबर उर्फ हसीबुल्लाह के पुत्र शमशेर अहमद (उम्र 25 साल) के साथ हुई थी। मुफीदुन चकमझारी गांव में पति के साथ रह रही थी। उसे दहेज के लिए उसके पति और ससुराल पक्ष के अन्य सदस्यों द्वारा प्रताड़ित किया जाने लगा। सफीदुन्निशा ने कहा कि मंगलवार को उन्हें पता चला कि उनकी बेटी की हत्या कर शव को घर में दफन कर दिया गया है। इस घटना में मुफीदुन के पति शमशेर अहमद के अलावा ससुर नीबर उर्फ हसीबुल्लाह और सास खुशबुन्निशा शामिल हैं।

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सफीदुन्निशा की सूचना को संज्ञान लेकर मंगलवार को ही पुलिस शमशेर के घर पहुंची। पुलिस ने उसके मकान के एक कमरे में दफन मुफीदुन के शव को खुदवाकर बाहर निकलवाया। डुमरियागंज थाना प्रभारी श्रीप्रकाश यादव ने बताया कि मामले में पति समेत तीन आरोपियों के विरुद्ध केस दर्ज कर लिया गया है। शव‌ पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मृतका के चाचा मोहम्मद हुसैन ने कहा कि उनकी भतीजी मुफीदुन के पति शमशेर ने चार दिन पहले उसकी मां को फोन कर बताया कि उनकी लड़की कहीं भाग गई है। उन लोगों ने तलाश शुरू की। सोमवार को इस बात की पुष्टि हो गई कि मुफीदुन की हत्या कर घर में दफन कर दिया गया है। मंगलवार को फिर शमशेर ने मुफीदुन की मां को हत्या की सूचना दी।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

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