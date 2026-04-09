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शराब के लिए रुपये न देने पर हैवान बना पति, पहले मारपीटा, फिर दांतों से काटकर अलग की पत्नी की नाक

Apr 09, 2026 02:51 pm ISTDinesh Rathour पीलीभीत
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पीलीभीत में शराब के रुपये न मिलने पर एक पति हैवान बन गई। उसने पत्नी से मारपीट की। इसके बाद पति ने अपने दांतों से पत्नी की नाक को काटकर अलग कर दिया। खून से लथपथ पत्नी तड़पती रही

शराब के लिए रुपये न देने पर हैवान बना पति, पहले मारपीटा, फिर दांतों से काटकर अलग की पत्नी की नाक

Pilibhit News: यूपी के पीलीभीत में शराब के रुपये न मिलने पर एक पति हैवान बन गई। उसने पत्नी से मारपीट की। इसके बाद पति ने अपने दांतों से पत्नी की नाक को काटकर अलग कर दिया। खून से लथपथ पत्नी तड़पती रही और पति मौके से भाग निकला। गंभीर हालत में महिला को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से उसे बरेली रेफर कर दिया गया है।

दियोरिया कोतवाली क्षेत्र के गांव महेशपुर निवासी अमन कुमार का अपनी पत्नी पूजा देवी से शराब के लिए रूई मांगने को लेकर बुधवार रात विवाद हो गया था। अमन ने पूजा के चेहरे को पकड़ कर उसकी नाक को दांतों से काट लिया। जिससे नाक का अगला भाग कटकर अलग हो गया। पूजा की चीख-पुकार सुनकर परिजन मौके पर पहुंचे। पत्नी की गंभीर हालत देखकर आरोपी घर से फरार हो गया। परिजन रात को पूजा को लेकर दियोरिया सीएचसी पहुंचे। जहां से उसे जिला अस्पताल रेफर किया गया। डाक्टर ने महिला की गंभीर हालत को देखते हुए उसे बरेली हायर सेंटर रेफर किया गया है। थानाध्यक्ष गौतम सिंह ने बताया कि इस संबंध में अभी तक कोई तहरीर नहीं मिली है। तहरीर मिलने पर कार्रवाई की जाएगी।

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सुलह-समझौते के लिए बातचीत के बीच पति ने पत्नी को पीटा

वहीं बाराबंकी में भी पति द्वारा पत्नी को पीटे जाने का मामला सामने आया है। कोतवाली नगर क्षेत्र में एक विवाहिता ने अपने ससुराल पक्ष पर दहेज के लिए उत्पीड़न, मारपीट और जान से मारने की धमकी देने का गंभीर आरोप लगाया है। लखपेड़ाबाग कार्तिक विहार कॉलोनी निवासी पीड़िता अंजली कनौजिया ने बताया कि उसकी शादी 29 नवंबर 2025 को रवि कुमार कनौजिया निवासी ग्राम जसमंडा, थाना कोतवाली नगर के साथ हुई थी। आरोप है कि शादी के बाद से ही ससुराल पक्ष के लोग दहेज में कमी बताकर उसे लगातार प्रताड़ित कर रहे थे और बाराबंकी शहर में प्लॉट व सोने की मोटी चेन की मांग कर रहे थे।

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पीड़िता के अनुसार, मांग पूरी न होने पर पति रवि कुमार, ससुर नीलम कुमार, सास निर्मला देवी सहित परिवार के अन्य सदस्य दीपराज कनौजिया, प्रियंका, नेहा कुमारी, लक्ष्मी कनौजिया और अंकित कुमार उसे मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करते थे। पीड़िता ने बताया कि 29 मार्च को जयगुरुदेव आश्रम, शुक्लाई के पास सुलह-समझौते के लिए दोनों पक्षों की बैठक बुलाई गई थी। इसी दौरान आरोप है कि उसके पति ने उसके सिर को दीवार में मार दिया, जिससे वह घायल हो गई।

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Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका (डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।

पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।

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