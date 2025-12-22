Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP Newshusband turned into a monster He strangled her with a muffler, broke both legs, then crushed her face with brick
मफलर से गला कसा, दोनों पैर तोड़े फिर ईट से कूंच दिया चेहरा; पत्नी पर शक ने पति को बनाया हैवान

मफलर से गला कसा, दोनों पैर तोड़े फिर ईट से कूंच दिया चेहरा; पत्नी पर शक ने पति को बनाया हैवान

संक्षेप:

अवैध संबंधों के शक में पति ने मफलर से गला घोंटकर पत्नी की हत्या की, फिर उसके दोनों पैर तोड़ दिए। उसकी पहचान मिटाने के लिए ईंट से चेहरा कूंच दिया। शव को बगीचे में छिपा दिया। रविवार को लहूलुहान शव मिलने के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है।

Dec 22, 2025 10:23 am ISTYogesh Yadav वाराणसी
share Share
Follow Us on

उत्तर प्रदेश की धर्मनगरी वाराणसी के चोलापुर क्षेत्र में दिल दहला देने वाली एक वारदात सामने आई है। अवैध संबंधों के शक में एक ऑटो चालक पति ने अपनी 26 वर्षीय पत्नी के साथ ऐसी दरिंदगी की, जिसे सुनकर रूह कांप जाए। आरोपी ने पहले मफलर से गला घोंटकर पत्नी की हत्या की, फिर उसकी पहचान मिटाने के लिए ईंट से चेहरा कूंच दिया और दोनों पैर तोड़कर शव को बगीचे में छिपा दिया। रविवार को लहूलुहान शव मिलने के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

घटना चोलापुर थाना क्षेत्र के कैथोर गांव की है। यहाँ गांव के ही सोनू ने दयाराम यादव के बगीचे में पशुओं के चारे (बजड़े के डंठल) का ढेर लगा रखा था। रविवार सुबह करीब आठ बजे जब सोनू चारा उठाने बगीचे में पहुंचा, तो डंठल के नीचे छिपाई गई एक महिला की क्षत-विक्षत लाश देखकर उसके होश उड़ गए। देखते ही देखते पूरे गांव में सनसनी मच गई। सूचना पर एसीपी सारनाथ विदुष सक्सेना, एडीसीपी वरुणा जोन नीतू कादयान और चोलापुर थाना प्रभारी भारी पुलिस बल और फोरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंचे।

ये भी पढ़ें:संभल में मेरठ की मुस्कान जैसी दरिंदगी; पत्नी ने प्रेमी संग मिल पति के किए टुकड़े

हाथ के टैटू से हुई शिनाख्त

मृतका के चेहरे को इस कदर कूंचा गया था कि उसकी पहचान करना मुश्किल था। हालांकि, महिला के दोनों हाथों पर बने टैटू शिनाख्त में मददगार साबित हुए। एक हाथ पर 'GP' के साथ दिल का निशान बना था, जबकि दूसरे हाथ पर 'PL' लिखा था। जांच के बाद महिला की पहचान चौबेपुर के सोनबरसा निवासी लक्ष्मी त्रिपाठी (26 वर्ष) के रूप में हुई। लक्ष्मी चंदौली के बलुआ की रहने वाली थी और अपने पहले पति की मौत के बाद उसने प्रदीप मिश्रा से दूसरी शादी की थी।

साजिश के तहत ऑटो में घुमाने ले गया और मार डाला

पुलिस ने शक के आधार पर लक्ष्मी के पति प्रदीप मिश्रा को हिरासत में लिया। सख्ती से पूछताछ में उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। प्रदीप ने बताया कि उसे पत्नी के चरित्र पर शक था, उसे लगता था कि लक्ष्मी के किसी और से अवैध संबंध हैं।

शुक्रवार रात प्रदीप ने लक्ष्मी को मारने की साजिश रची। वह उसे ऑटो में घुमाने के बहाने घर से ले गया। कैथोर गांव के पास सुनसान इलाके में उसने ऑटो रोका और मफलर से लक्ष्मी का गला घोंट दिया। हत्या के बाद उसने शव को ऑटो से उतारा, क्रूरता पूर्वक उसके दोनों पैर तोड़े और फिर पास पड़ी ईंट से उसके सिर और चेहरे पर तब तक प्रहार किया जब तक कि वह पूरी तरह विकृत नहीं हो गया। इसके बाद शव को डंठल के ढेर में छिपाकर फरार हो गया।

अपराधिक प्रवृत्ति का है आरोपी पति

क्राइम ब्रांच प्रभारी गौरव सिंह के अनुसार, आरोपी ऑटो चालक प्रदीप मिश्रा शातिर अपराधी है। उस पर पहले से ही मारपीट और हत्या के प्रयास जैसे गंभीर मामले दर्ज हैं। घटनास्थल से 15 मीटर की दूरी पर खून बिखरा मिला और थोड़ी ही दूरी पर खून से सनी वह ईंट भी बरामद हुई जिससे चेहरा कूंचा गया था। फोरेंसिक टीम ने मौके से पायल, एक चप्पल और खून के नमूने जांच के लिए संकलित किए हैं। पुलिस ने आरोपी प्रदीप को जेल भेज दिया है और मामले की विस्तृत चार्जशीट तैयार की जा रही है ताकि उसे कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जा सके।