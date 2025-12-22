मफलर से गला कसा, दोनों पैर तोड़े फिर ईट से कूंच दिया चेहरा; पत्नी पर शक ने पति को बनाया हैवान

संक्षेप: अवैध संबंधों के शक में पति ने मफलर से गला घोंटकर पत्नी की हत्या की, फिर उसके दोनों पैर तोड़ दिए। उसकी पहचान मिटाने के लिए ईंट से चेहरा कूंच दिया। शव को बगीचे में छिपा दिया। रविवार को लहूलुहान शव मिलने के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है।

उत्तर प्रदेश की धर्मनगरी वाराणसी के चोलापुर क्षेत्र में दिल दहला देने वाली एक वारदात सामने आई है। अवैध संबंधों के शक में एक ऑटो चालक पति ने अपनी 26 वर्षीय पत्नी के साथ ऐसी दरिंदगी की, जिसे सुनकर रूह कांप जाए। आरोपी ने पहले मफलर से गला घोंटकर पत्नी की हत्या की, फिर उसकी पहचान मिटाने के लिए ईंट से चेहरा कूंच दिया और दोनों पैर तोड़कर शव को बगीचे में छिपा दिया। रविवार को लहूलुहान शव मिलने के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है।

घटना चोलापुर थाना क्षेत्र के कैथोर गांव की है। यहाँ गांव के ही सोनू ने दयाराम यादव के बगीचे में पशुओं के चारे (बजड़े के डंठल) का ढेर लगा रखा था। रविवार सुबह करीब आठ बजे जब सोनू चारा उठाने बगीचे में पहुंचा, तो डंठल के नीचे छिपाई गई एक महिला की क्षत-विक्षत लाश देखकर उसके होश उड़ गए। देखते ही देखते पूरे गांव में सनसनी मच गई। सूचना पर एसीपी सारनाथ विदुष सक्सेना, एडीसीपी वरुणा जोन नीतू कादयान और चोलापुर थाना प्रभारी भारी पुलिस बल और फोरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंचे।

हाथ के टैटू से हुई शिनाख्त मृतका के चेहरे को इस कदर कूंचा गया था कि उसकी पहचान करना मुश्किल था। हालांकि, महिला के दोनों हाथों पर बने टैटू शिनाख्त में मददगार साबित हुए। एक हाथ पर 'GP' के साथ दिल का निशान बना था, जबकि दूसरे हाथ पर 'PL' लिखा था। जांच के बाद महिला की पहचान चौबेपुर के सोनबरसा निवासी लक्ष्मी त्रिपाठी (26 वर्ष) के रूप में हुई। लक्ष्मी चंदौली के बलुआ की रहने वाली थी और अपने पहले पति की मौत के बाद उसने प्रदीप मिश्रा से दूसरी शादी की थी।

साजिश के तहत ऑटो में घुमाने ले गया और मार डाला पुलिस ने शक के आधार पर लक्ष्मी के पति प्रदीप मिश्रा को हिरासत में लिया। सख्ती से पूछताछ में उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। प्रदीप ने बताया कि उसे पत्नी के चरित्र पर शक था, उसे लगता था कि लक्ष्मी के किसी और से अवैध संबंध हैं।

शुक्रवार रात प्रदीप ने लक्ष्मी को मारने की साजिश रची। वह उसे ऑटो में घुमाने के बहाने घर से ले गया। कैथोर गांव के पास सुनसान इलाके में उसने ऑटो रोका और मफलर से लक्ष्मी का गला घोंट दिया। हत्या के बाद उसने शव को ऑटो से उतारा, क्रूरता पूर्वक उसके दोनों पैर तोड़े और फिर पास पड़ी ईंट से उसके सिर और चेहरे पर तब तक प्रहार किया जब तक कि वह पूरी तरह विकृत नहीं हो गया। इसके बाद शव को डंठल के ढेर में छिपाकर फरार हो गया।