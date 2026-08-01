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पति ने नमाज पढ़कर लौट रही पत्नी पर फेंका तेजाब, बेरोजगारी के तानों से हो गया था तंग

By Pawan Kumar Sharma
संवाददाता, अलीगढ़
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अलीगढ़ में घरेलू विवाद के दौरान पति ने पत्नी पर तेजाब फेंक दिया। घटना में महिला का चेहरा, कंधे, हाथ और पैर गंभीर रूप से झुलस गए। पूछताछ में पता चला कि पति बेरोजगार है, जिसे लेकर विवाद होता था। कुछ दिन पहले पति घर छोड़कर चला गया था।

Husband throws acid on wife returning after reciting Namaz
बेरोजगारी के ताने से खुन्नस खाए पति ने पत्नी के ऊपर तेजाब फेंका

UP News: यूपी के अलीगढ़ से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। जहां शुक्रवार को घरेलू विवाद के दौरान पति ने पत्नी पर तेजाब फेंक दिया। घटना में महिला का चेहरा, कंधे, हाथ और पैर गंभीर रूप से झुलस गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने महिला को तत्काल जिला अस्पताल में भर्ती कराया। पूछताछ में पता चला कि पति बेरोजगार है, जिसे लेकर विवाद होता था। कुछ दिन पहले पति घर छोड़कर चला गया था। लेकिन, खुद पर लगे बेरोजगारी के आरोपों की खुन्नस में वह पैसे देने के बहाने आया और घटना को अंजाम देकर फरार हो गया।

ये घटना रोरावर क्षेत्र के शाहजमाल स्थित अहमद नगर का है। जहां शुक्रवार को यूपी-112 पर सूचना मिली कि शाहजमाल क्षेत्र में एक महिला पर उसके पति ने तेजाब डाल दिया है। सूचना मिलते ही शाहजमाल चौकी प्रभारी महेश चंद पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। जांच में पता चला कि यास्मीन अपने पति आबाद के साथ रहमानिया मस्जिद के सामने वाली गली अहमद नगर में किराये के मकान में रहती है। महिला ने पुलिस को बताया कि उसका पति आबाद कोई काम नहीं करता है, जिससे दोनों के बीच अक्सर विवाद होता रहता था।

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पांच-छह दिन पहले घर छोड़कर चला गया था पति

महिला पर तेजाब फेंक कर फरार हुए पति के मामले में बताया गया करीब पांच-छह दिन पहले भी दोनों के बीच झगड़ा हुआ था, जिसके बाद आबाद घर छोड़कर चला गया था। शुक्रवार को यास्मीन सदके की नमाज पढ़कर घर लौटी थी। इसी दौरान आबाद का फोन आया कि वह पैसे देने के लिए आ रहा है। महिला ने जैसे ही घर का दरवाजा खोला। आरोप है कि आबाद ने उस पर तेजाब फेंक दिया और मौके से फरार हो गया। तेजाब की चपेट में आने से यास्मीन का चेहरा, कंधा, दोनों हाथ और पैर बुरी तरह झुलस गए।

महिला की चीख-पुकार सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और पुलिस व एंबुलेंस को सूचना दी। एंबुलेंस से घायल को पहले मलखान सिंह जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका उपचार चल रहा है। इंस्पेक्टर रवि चंद्रवाल के अनुसार पति अपनी पत्नी पर शक करता है, जबकि पत्नी का कहना है कि वह बेरोजगार है। इसके चलते परिवार का पालन-पोषण करने में परेशानी आती है। इसीलिए विवाद होता था।

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पति की बेरोजगारी को लेकर हुआ था विवाद, आरोपी फरार

इस मामले में सीओ प्रथम संजीव कुमार शर्मा ने बताया कि रोरावर क्षेत्र से सूचना मिली थी कि पति द्वारा कोई काम न करने को लेकर पत्नी से विवाद हुआ था। इस कारण पति ने आवेश में आकर पत्नी के ऊपर तेजाब डाल दिया है। महिला का उपचार चल जा रहा है। तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा।

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Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma

पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।

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