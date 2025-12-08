Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP Newshusband threatens wife to get his friends to rape her wife pleads with police for help husband wife story
दोस्तों से रेप करवाने की धमकी दे रहा पति, पत्नी ने पुलिस से लगाई बचाने की गुहार

संक्षेप:

महिला का आरोप है कि ससुराल वाले मायके का घर पति के नाम लिखवाने का दबाव बना रहे हैं। वे बच्चों को भी प्रताड़ित कर रहे हैं। इससे वह अलग रहने लगी। बावजूद पति अपनी मां-बहन भेजकर पिटवाता रहता है। दोस्तों से फोन कराके मारने की धमकी और दुष्कर्म की धमकी दिलवाता रहता है।

Dec 08, 2025 08:24 am ISTAjay Singh संवाददाता, वाराणसी
उत्तर प्रदेश के वाराणसी के भेलूपुर क्षेत्र की महिला ने अपने दूसरे पति पर दोस्तों से रेप कराने की धमकी देने का आरोप लगाया है। महिला का कहना है कि ससुराल में उसका लगातार उत्पीड़न किया जा रहा है। महिला ने पुलिस से बचाने की गुहार लगाई है। महिला का कहना है कि उसका उत्पीड़न करने के पीछे पति का लालच है। वह उसके मायके का घर अपने नाम कराना चाहता है। एडीसीपी महिला अपराध के आदेश पर पुलिस केस दर्ज कर लिया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।

महिला के मुताबिक उसके पहले पति से एक बेटा है। पति के निधन के बाद सुनील कुमार ने 2017 में लालच देकर शादी कर ली। उससे जुड़वा बेटियां हुईं। इसके बाद उसका रवैया बदल गया। वह मारपीट करने लगा। पति, सास, ससुर, ननद और देवर भी प्रताड़ित करने लगे। मायके का घर पति के नाम लिखवाने का दबाव बनाने लगे। बच्चों को भी प्रताड़ित करने लगे। इससे वह अलग रहने लगी। बावजूद पति अपनी मां-बहन भेजकर पिटवाता रहता है। दोस्तों से फोन कराके मारने की धमकी और दुष्कर्म की धमकी दिलवाता रहता है। महिला ने बताया कि वह इतना आजिज आ चुकी है कि बच्चों के साथ आत्महत्या कर लेगी।

पुलिस ने शुरू की मामले की जांच

महिला का कहना है कि दूसरे पति ने उसकी जिंदगी को नरक बना डाला है। अलग रहने के बावजूद उसे बख्शने को तैयार नहीं है। अक्सर उसके साथ मारपीट की जाती है। धमकियां दी जाती हैं। पति दोस्तों से रेप कराने की धमकी भी देता है। उसने आशंका जताई कि उसके साथ कभी भी कोई बड़ी घटना हो सकती है। महिला के आरोपों को लेकर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने महिला को भरोसा दिलाया है कि उसके साथ कुछ भी गलत नहीं होने दिया जाएगा। जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उनके आधार पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh
अजय कुमार सिंह दो दशक से अधिक अनुभव वाले वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की और टीवी होते हुए अब डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। राजनीति, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ीं खबरों को गहराई से कवर किया है। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं। और पढ़ें
