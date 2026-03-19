बीवी के प्रेमी की फेसबुक पोस्ट देखकर खौफ में आया पति, जान बचाने के लिए बॉयफ्रेंड को सौंपी पत्नी

यूपी के बुलंदशहर में एक युवक अपनी पत्नी के प्रेमी की फेसबुक पोस्ट देखकर इस कदर खौफ में आ गया कि उसने बीवी को जिंदगी से आजाद कर दिया। खुद प्रेमी के हाथों में अपनी बीवी को सौंप दिया।

Bulandshahr News: मेरठ का सौरभ हत्याकांड तो याद होगा। आज भी इस जब इस हत्याकांड के बारे में सोचते हैं तो रूह कांप जाती है। लेकिन ये नीला ड्रम पति-पत्नी के बीच के रिश्तों में खौफ पैदा करने लगा है। यूपी के बुलंदशहर से कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है। एक व्यक्ति अपनी पत्नी के प्रेमी की फेसबुक पोस्ट देखकर दहशत में आ गया। इस पोस्ट में मेरठ की मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल का फोटो लगाकर कैप्शन में सीमेंट और नीला ड्रम लिखा गया था। इस खौफनाक कैप्शन ने पति को इस कदर डरा दिया कि उसने अपनी जान बचाने के लिए पत्नी को प्रेमी के साथ ही विदा कर दिया।

मामला कोतवाली देहात क्षेत्र के एक गांव का है। यहां के निवासी एक युवक की शादी जिले की ही युवती से हुई थी। बताया जाता है कि युवक की पत्नी का पहले से ही किसी अन्य युवक से प्रेम प्रसंग चल रहा है। इसके चलते पति-पत्नी के मध्य विवाद रहने लगा। मामला पुलिस के पास पहुंचा। मीडिएशन सैल में भी पत्नी कई आरोप लगाते हुए अपने प्रेमी के साथ जाने की जिद पर अड़ी रही। मीडिएशन सैल में काउंसलिंग के दौरान अधिकारियों ने महिला को समझाने की काफी कोशिश की, लेकिन वह अपने पति के साथ रहने को तैयार नहीं हुई।

प्रेमी के साथ ही जाऊंगी महिला ने दो टूक शब्दों में कह दिया कि वह अपने प्रेमी के साथ ही जाएगी। इसके बावजूद पति समझौते के प्रयास में लगा हुआ था। उसी दौरान पति ने फेसबुक पर पत्नी के प्रेमी की एक पोस्ट देखी, जिसमें मेरठ में कुछ माह पहले हुए हत्याकांड की आरोपी मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल का फोटो लगाकर कैप्शन में 'सीमेंट और नीला ड्रम' लिखा हुआ था। इस कैप्शन को देखते ही पति और उसके परिजन दहशत में आ गए।