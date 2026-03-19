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बीवी के प्रेमी की फेसबुक पोस्ट देखकर खौफ में आया पति, जान बचाने के लिए बॉयफ्रेंड को सौंपी पत्नी

Mar 19, 2026 05:58 pm ISTDinesh Rathour बुलंदशहर
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यूपी के बुलंदशहर में एक युवक अपनी पत्नी के प्रेमी की फेसबुक पोस्ट देखकर इस कदर खौफ में आ गया कि उसने बीवी को जिंदगी से आजाद कर दिया। खुद प्रेमी के हाथों में अपनी बीवी को सौंप दिया।

बीवी के प्रेमी की फेसबुक पोस्ट देखकर खौफ में आया पति, जान बचाने के लिए बॉयफ्रेंड को सौंपी पत्नी

Bulandshahr News: मेरठ का सौरभ हत्याकांड तो याद होगा। आज भी इस जब इस हत्याकांड के बारे में सोचते हैं तो रूह कांप जाती है। लेकिन ये नीला ड्रम पति-पत्नी के बीच के रिश्तों में खौफ पैदा करने लगा है। यूपी के बुलंदशहर से कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है। एक व्यक्ति अपनी पत्नी के प्रेमी की फेसबुक पोस्ट देखकर दहशत में आ गया। इस पोस्ट में मेरठ की मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल का फोटो लगाकर कैप्शन में सीमेंट और नीला ड्रम लिखा गया था। इस खौफनाक कैप्शन ने पति को इस कदर डरा दिया कि उसने अपनी जान बचाने के लिए पत्नी को प्रेमी के साथ ही विदा कर दिया।

मामला कोतवाली देहात क्षेत्र के एक गांव का है। यहां के निवासी एक युवक की शादी जिले की ही युवती से हुई थी। बताया जाता है कि युवक की पत्नी का पहले से ही किसी अन्य युवक से प्रेम प्रसंग चल रहा है। इसके चलते पति-पत्नी के मध्य विवाद रहने लगा। मामला पुलिस के पास पहुंचा। मीडिएशन सैल में भी पत्नी कई आरोप लगाते हुए अपने प्रेमी के साथ जाने की जिद पर अड़ी रही। मीडिएशन सैल में काउंसलिंग के दौरान अधिकारियों ने महिला को समझाने की काफी कोशिश की, लेकिन वह अपने पति के साथ रहने को तैयार नहीं हुई।

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प्रेमी के साथ ही जाऊंगी

महिला ने दो टूक शब्दों में कह दिया कि वह अपने प्रेमी के साथ ही जाएगी। इसके बावजूद पति समझौते के प्रयास में लगा हुआ था। उसी दौरान पति ने फेसबुक पर पत्नी के प्रेमी की एक पोस्ट देखी, जिसमें मेरठ में कुछ माह पहले हुए हत्याकांड की आरोपी मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल का फोटो लगाकर कैप्शन में 'सीमेंट और नीला ड्रम' लिखा हुआ था। इस कैप्शन को देखते ही पति और उसके परिजन दहशत में आ गए।

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साथ में रहने को तैयार नहीं थी बीवी

हाल के दिनों में 'ड्रम और सीमेंट' का इस्तेमाल जघन्य हत्याओं के बाद शव को ठिकाने लगाने के लिए चर्चित रहा है। पति ने इसे सीधे तौर पर अपनी जान के लिए खतरा माना। पत्नी की जिद और सोशल मीडिया पर उसके प्रेमी की 'ड्रम और सीमेंट' वाली धमकी से खौफ में आए पति ने पुलिस और परिजनों की मौजूदगी में पत्नी को उसके प्रेमी के साथ विदा कर दिया। पीड़ित पति ने बताया कि पत्नी किसी भी कीमत पर उसके साथ रहने को तैयार नहीं थी। वहीं, सोशल मीडिया पर उसके प्रेमी द्वारा नीला ड्रम और सीमेंट कैप्शन लिखकर पोस्ट किया गया था। ऐसे में अपनी जान के खतरे को देखते हुए उसने पत्नी को प्रेमी के साथ भेज दिया। पुलिस महिला सैल प्रभारी बुबेश का कहना है कि महिला ने पहले पति पर आरोप लगाए। फिर अपने प्रेमी के साथ जाने की इच्छा जताई। तीनों पक्षों की वार्ता के बाद महिला को उसके प्रेमी के साथ भेज दिया गया है। जल्द ही महिला और उसके पति के मध्य तलाक की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

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Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पिछले आठ सालों से काम कर रहे हैं। वह लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। पत्रकारिता में 13 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश की डिजिटल मीडिया और प्रिंट जर्नलिज्म में अलग पहचान है। इससे पहले लंबे समय तक प्रिंट में डेस्क पर भी काम किया है। कुछ सालों तक ब्यूरो में भी रहे हैं। यूपी और राजस्थान के सीकर जिले में भी पत्रकारिता कर चुके हैं। यूपी की राजनीति के साथ सोशल, क्राइम की खबरों को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचाते हैं। वायरल वीडियो की फैक्ट चेकिंग में दिनेश को महारत हासिल है।

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