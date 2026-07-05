पत्नी को बॉयफ्रेंड संग घूमते देख सन्न रह गया पति, खींचकर ले जाने लगा थाने; सड़क पर बवाल

पत्नी ने पति के खिलाफ दहेज उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज करा रखा था। पति ने पत्नी को बाजार में बॉयफ्रेंड के साथ घूमते देखा। पत्नी को इस तरह देखकर उसका सब्र जवाब दे गया। उसने सड़क पर ही पत्नी और उसके बॉयफ्रेंड को पकड़ लिया। इसके बाद देर तक सड़क पर बवाल चलता रहा।

Husband- Wife Story : उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में एक पति अपनी पत्नी को बाजार में बॉयफ्रेंड के साथ घूमते देख सन्न रह गया। पत्नी ने उसके खिलाफ दहेज उत्पीड़न का केस करा रखा था। पति ने पत्नी को बॉयफ्रेंड के साथ देखा तो खुद पर काबू नहीं रख पाया। उसने दौड़ाकर दोनों को पकड़ लिया। वह दोनों को खींचकर थाने ले जाने लगा। पत्नी को पति द्वारा खींचकर थाने ले जाए जाने का वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। पति-पत्नी और वो के इस झगड़े में काफी देर तक सड़क पर बवाल होता रहा।

तीन मिनट 40 सेकेंड के इस वीडियो में पति अपनी पत्नी के प्रेमी को पकड़कर थाने ले जाते दिख रहा है। वहीं पत्नी प्रेमी को छुड़ाते नजर आ रही है। आसपास के लोगों के पूछने पर युवक बोलता है कि ये पत्नी का प्रेमी है, मैं इसे पुलिस के हवाले करूंगा। इस दौरान पत्नी ने जमकर ड्रामा किया।

इस पर स्थानीय लोगों ने पत्नी के साथ-साथ उसके प्रेमी को खूब खरी-खोटी सुनाई। बाद में दोनों को पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया। हालांकि आपका अपना अखबार हिन्दुस्तान वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है।

वायरल वीडियो दो जुलाई की रात का बताया जा रहा है। वायरल वीडियो में दिख रहा है कि थाने ले जाते समय पत्नी अपने प्रेमी को पति से छुड़ाने की भरसक कोशिश कर रही है। वहीं पति पत्नी की सारी कोशिशों को नाकाम कर उसके प्रेमी को दोनों हाथों से पकड़ थाने पहुंच जाता है।