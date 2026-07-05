Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

पत्नी को बॉयफ्रेंड संग घूमते देख सन्न रह गया पति, खींचकर ले जाने लगा थाने; सड़क पर बवाल

Ajay Singh संवाददाता, भरुआ सुमेरपुर (हमीरपुर )
Follow us on Google News
share

पत्नी ने पति के खिलाफ दहेज उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज करा रखा था। पति ने पत्नी को बाजार में बॉयफ्रेंड के साथ घूमते देखा। पत्नी को इस तरह देखकर उसका सब्र जवाब दे गया। उसने सड़क पर ही पत्नी और उसके बॉयफ्रेंड को पकड़ लिया। इसके बाद  देर तक सड़क पर बवाल चलता रहा।

पत्नी को बॉयफ्रेंड संग घूमते देख सन्न रह गया पति, खींचकर ले जाने लगा थाने; सड़क पर बवाल

Husband- Wife Story : उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में एक पति अपनी पत्नी को बाजार में बॉयफ्रेंड के साथ घूमते देख सन्न रह गया। पत्नी ने उसके खिलाफ दहेज उत्पीड़न का केस करा रखा था। पति ने पत्नी को बॉयफ्रेंड के साथ देखा तो खुद पर काबू नहीं रख पाया। उसने दौड़ाकर दोनों को पकड़ लिया। वह दोनों को खींचकर थाने ले जाने लगा। पत्नी को पति द्वारा खींचकर थाने ले जाए जाने का वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। पति-पत्नी और वो के इस झगड़े में काफी देर तक सड़क पर बवाल होता रहा।

तीन मिनट 40 सेकेंड के इस वीडियो में पति अपनी पत्नी के प्रेमी को पकड़कर थाने ले जाते दिख रहा है। वहीं पत्नी प्रेमी को छुड़ाते नजर आ रही है। आसपास के लोगों के पूछने पर युवक बोलता है कि ये पत्नी का प्रेमी है, मैं इसे पुलिस के हवाले करूंगा। इस दौरान पत्नी ने जमकर ड्रामा किया।

ये भी पढ़ें:यूपी में दोहरी नागरिकता,बाहुबली पूर्व सांसद के नाम का इस्तेमाल कर दस्तावेज बनाए!

इस पर स्थानीय लोगों ने पत्नी के साथ-साथ उसके प्रेमी को खूब खरी-खोटी सुनाई। बाद में दोनों को पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया। हालांकि आपका अपना अखबार हिन्दुस्तान वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है।

वायरल वीडियो दो जुलाई की रात का बताया जा रहा है। वायरल वीडियो में दिख रहा है कि थाने ले जाते समय पत्नी अपने प्रेमी को पति से छुड़ाने की भरसक कोशिश कर रही है। वहीं पति पत्नी की सारी कोशिशों को नाकाम कर उसके प्रेमी को दोनों हाथों से पकड़ थाने पहुंच जाता है।

ये भी पढ़ें:जेंडर बदलवाया, न्यूड वीडियो बनाए; खुद और दूसरों से संबंध बनाने को किया मजबूर
ये भी पढ़ें:रेप आरोपी ई-रिक्शा चालक का हाफ एनकाउंटर, यूपी पुलिस ने पैर में गोली मार दबोचा
ये भी पढ़ें:मासूम का रेप के बाद कत्ल करने वाले दरिंदे को होगी फांसी, कोर्ट ने सुनाई सजा

प्रेमी को छुड़ाने की कोशिश में पत्नी भी थाने आ जाती है। युवक ने इस संबंध में थानाध्यक्ष को एक शिकायती पत्र भी दिया और बताया कि उसकी शादी 2021 में मौदहा की एक युवती के साथ हुई थी। थानाध्यक्ष पवन पटेल ने बताया कि पति ने पत्नी के खिलाफ तहरीर दी है। वह पत्नी के साथ थाने आया था। जांच चल रही है।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

और पढ़ें
Extra Marital Affair UP Top News Up News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Lucknow News, Meerut News, Ghaziabad News, Agra News, Kanpur News , Pareet Yadav Death Live और UP News अपडेट हिंदी में पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।