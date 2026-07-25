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पत्नी की गला दबाकर हत्या की, फिर खुद ही थाने पहुंचा पति; पुलिस भी हैरान

By sandeep
हिन्दुस्तान, हिन्दुस्तान टीम
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बागपत के बराल गांव में एक युवक ने पत्नी को अमरूद दिलाने के बहाने बाग में ले जाकर गला दबाकर हत्या कर दी। वारदात के बाद आरोपी खुद थाने पहुंचकर पुलिस को घटना की जानकारी दी। पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच शुरू कर दी है।

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बागपत के बड़ौत के बराल गांव में शनिवार को सनसनीखेज वारदात को अंजाम देते हुए एक युवक ने पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देकर आरोपी पति खुद ही थाने पहुंच गया और हत्या की सूचना दी। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने बताया कि बराल निवासी संदीप शनिवार दोपहर पत्नी मधु को अमरूद दिलाने की बात कहकर बाग स्थित नलकूप पर ले गया। आरोप है कि वहां संदीप ने उसका गला दबाकर हत्या कर दी। हत्या के बाद वह सीधे थाने पहुंचा और पुलिस को हत्या की जानकारी दी।

दूसरी पत्नी की गला दबाकर हत्या

इसके बाद पुलिस उसे लेकर मौके पर पहुंची और शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतका के भाई कपिल निवासी गांगनौली ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उसकी बड़ी बहन प्रीति का विवाह 2006 में संदीप के साथ हुआ था। 2009 में बीमारी के चलते प्रीति की मौत हो गई थी। इसके बाद परिवार के लोगों ने छोटी बहन मधु का विवाह संदीप के साथ कर दिया था। प्रीति से संदीप का एक बेटा मोक्ष और मधु से एक बेटी मानवी है।

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आरोपी के पिता रिटायर्ड दारोगा

कपिल का आरोप है कि संदीप आए दिन मधु के साथ मारपीट करता था। शनिवार दोपहर करीब एक बजे वह बहन के घर पहुंचा था। वहां उसकी सास राजबाला ने बताया कि संदीप मधु को डॉक्टर के पास लेकर गया है। कुछ देर बाद उसे मधु की हत्या किए जाने की जानकारी मिली। आरोपी संदीप के पिता धर्मपाल सेवानिवृत्त दरोगा हैं। उसका भाई राजीव भी उपनिरीक्षक है, जबकि भतीजा दरोगा पद पर तैनात है। सीओ बड़ौत अंशु जैन ने बताया कि तहरीर प्राप्त हो गई है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। हत्या के कारणों समेत सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है।

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