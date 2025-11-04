समलैंगिक दोस्त और कुत्तों के साथ सोता है पति, शादी के एक डेढ़ साल बाद बीवी ने दर्ज कराई रिपोर्ट

संक्षेप: कानपुर से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक नवविवाहिता ने अपने पति पर दोस्त के साथ समलैंगिक संबंध रखने और ससुराल पक्ष पर अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित करने का गंभीर आरोप लगाया है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

यूपी के कानपुर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। जहां एक महिला ने पति पर अपने दोस्त के साथ समलैंगिक संबंध रखने व ससुरालियों पर अतिरिक्त दहेज के लिए प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। थाने पहुंचकर महिला ने रिपोर्ट दर्ज कराई है। वहीं, तहरीर मिलने के बाद पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है।

ये मामला कल्याणपुर का है। यहां रहने वाली एक महिला के मुताबिक अप्रैल 2024 को उसकी शादी कानपुर के ही एक युवक के साथ हुई थी। शादी के कुछ दिन बाद ही ससुरालीजन 10 लाख रुपए अतिरिक्त दहेज की मांग कर उसे प्रताड़ित करने लगे। ससुरालियों ने उसे जबरन पति के साथ मुंबई भेज दिया। वहां रह रहे दोस्त के साथ पति के पहले से ही समलैंगिक संबंध थे। पति अपने दोस्त व पालतू कुत्तों के साथ ही सोता था। इतना ही नहीं उसे भी साथ में सोने के लिए मजबूर करता था। विरोध करने पर उसके साथ मारपीट की गई। जिससे तंग आकर वह अपनी ससुराल वापस लौट आई। जहां ससुर ने अतिरिक्त दहेज की मांग पूरी न होने तक उसे घर के अंदर न घुसने देने की बात कह कर वहां से भगा दिया। कल्याणपुर इंस्पेक्टर ने बताया कि पीड़िता की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।

