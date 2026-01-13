कुल्हाड़ी से पत्नी का सिर काटा, दिल दहलाने वाले मर्डर के बाद रात भर शव के पास बैठा रहा पति

संक्षेप: यूपी के फिरोजाबाद में दिल दहलाने वाला मर्डर सामने आया है। पति ने अपनी पत्नी का कुल्हाड़ी से सिर काट कर धड़ से अलग कर दिया। मर्डर के बाद पत्नी के शव के पास रातभर बैठा रहा।

यूपी के फिरोजाबाद में नगला खंगर क्षेत्र में पारिवारिक विवाद के चलते पति ने कुल्हाड़ी से पत्नी का सिर धड़ से अलग कर दिया। सोमवार देर रात पत्नी की हत्या करने के बाद वह सारी रात शव के पास बैठा रहा। मंगलवार सुबह जब चौकीदार गांव में आया तब उसे घटना की जानकारी हुई और उसने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया। धड़ और सिर को पोस्टमार्टम को जिला अस्पताल भिजवाया है।

नगला नंदे निवासी 52 वर्षीय लता की शादी आशुतोष के साथ लगभग 30 वर्ष पूर्व हुई थी। उसका पति आशुतोष खेती करता है और शराब पीने का आदी है। दोनों में आए दिन विवाद होता रहता था। उनका बेटा अमन (21) चोरी के आरोप में दिल्ली की जेल में एक साल से बंद है। सोमवार की रात दंपति के बीच बेटे की जमानत को लेकर विवाद हुआ। पत्नी चाहती थी कि पति बेटे की जमानत कराए लेकिन पति राजी नहीं था।