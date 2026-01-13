Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP NewsHusband sits beside wife body all night after horrific murder, cut wife head with axe
कुल्हाड़ी से पत्नी का सिर काटा, दिल दहलाने वाले मर्डर के बाद रात भर शव के पास बैठा रहा पति

संक्षेप:

यूपी के फिरोजाबाद में दिल दहलाने वाला मर्डर सामने आया है। पति ने अपनी पत्नी का कुल्हाड़ी से सिर काट कर धड़ से अलग कर दिया। मर्डर के बाद पत्नी के शव के पास रातभर बैठा रहा।

Jan 13, 2026 06:28 pm ISTDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
यूपी के फिरोजाबाद में नगला खंगर क्षेत्र में पारिवारिक विवाद के चलते पति ने कुल्हाड़ी से पत्नी का सिर धड़ से अलग कर दिया। सोमवार देर रात पत्नी की हत्या करने के बाद वह सारी रात शव के पास बैठा रहा। मंगलवार सुबह जब चौकीदार गांव में आया तब उसे घटना की जानकारी हुई और उसने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया। धड़ और सिर को पोस्टमार्टम को जिला अस्पताल भिजवाया है।

नगला नंदे निवासी 52 वर्षीय लता की शादी आशुतोष के साथ लगभग 30 वर्ष पूर्व हुई थी। उसका पति आशुतोष खेती करता है और शराब पीने का आदी है। दोनों में आए दिन विवाद होता रहता था। उनका बेटा अमन (21) चोरी के आरोप में दिल्ली की जेल में एक साल से बंद है। सोमवार की रात दंपति के बीच बेटे की जमानत को लेकर विवाद हुआ। पत्नी चाहती थी कि पति बेटे की जमानत कराए लेकिन पति राजी नहीं था।

विवाद इतना बढ़ा कि पति आशुतोष ने गुस्से में आकर कुल्हाड़ी से पत्नी लता का सिर धड़ से अलग कर दिया। लता की मौके पर ही मौत हो गई। पूरी रात आशुतोष शव के पास ही बैठा रहा। मंगलवार की सुबह जब चौकीदार गांव में आया तो घटना की जानकारी हुई। उसकी सूचना पर नगला खंगर पुलिस मौके पर पहुंची। सीओ सिरसागंज अनिवेश कुमार भी पहुंचे। उन्होंने मोहल्ले वालों से पूछताछ की। फॉरेंसिक टीम ने पहुंचकर साक्ष्य जुटाए। वहीं आरोपी पति को गिरफ्तार कर कुल्हाड़ी को बरामद कर ली गई है। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भिजवाया। ससुर ने दामाद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है।

Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey
दीप नरायन पांडेय, डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव। यूपी के लखनऊ और वाराणसी समेत कई जिलों में पत्रकारिता कर चुके हैं। लंबे समय तक प्रिंट मीडिया में कार्यरत रहे। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में हैं। राजनीति के साथ क्राइम और अन्य बीटों पर काम करने का अनुभव। और पढ़ें
