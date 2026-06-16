बीवी के जॉब करने पर बौखलाया पति, लाइसेंसी बंदूक से गोली मारकर की हत्या
बिजनौर में घरेलू कलह के चलते एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना में महिला की मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक पत्नी के नौकरी करने पर पति नाराज था और आए दिन दंपति में झगड़ा होता था। उधर, सूचना पर एएसपी सिटी व सी पुलिस बल मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया।
UP News: यूपी के बिजनौर से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। जहां मंडावली थाना क्षेत्र के गांव मूसेपुर में सोमवार को घरेलू कलह के चलते एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना में महिला की मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक पत्नी के नौकरी करने पर पति नाराज था और आए दिन दंपति में झगड़ा होता था। सूचना पर एएसपी सिटी डॉ कृष्ण गोपाल सिंह व सीओ नजीबाबाद आकांक्षा गौतम पुलिस बल मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जबकि आरोपी पति और उसकी लाइसेंसी बंदूक को कब्जे में ले लिया गया है।
बताया जाता है कि आरोपी व्यक्ति अपनी पत्नी की हरिद्वार में नौकरी करने से नाराज था। थाना मंडावली के गांव मूसेपुर के रहने वाले पुष्पेंद्र सिंह की पहली पत्नी की बीमारी के चलते मौत हो चुकी थी। पहली पत्नी से उसके दो पुत्र और दो पुत्रियां हैं, जिनकी शादी हो चुकी है। करीब 15 साल पूर्व उसने मंडावर थाना क्षेत्र के चंदक के पास गांव मंडेयो की रहने वाली मीनू से दूसरी शादी की थी। मीनू के साथ आया पहले पति से उसका बेटा सोनू भी परिवार में रह रहा था। सोनू की शादी करीब तीन वर्ष पहले जया से हुई थी।
पांच महीने से नौकरी कर रही थी पत्नी
बहू जया के अनुसार मीनू पिछले पांच महीने से हरिद्वार में एक कंपनी में नौकरी कर रही थी और तीन दिन पहले ही घर लौटी थी। घर आने के बाद से पति-पत्नी के बीच लगातार विवाद हो रहा था। बीते सोमवार भी विवाद हुआ। जिसके बाद पुष्पेंद्र ने गोली मारकर मीनू की हत्या कर दी। वहीं, इस घटना से गांव में सनसनी फैल गई।
गार्ड की नौकरी करता है आरोपी
इस मामले में एएसपी सिटी डॉक्टर कृष्ण गोपाल सिंह ने बताया कि आरोपी गार्ड की नौकरी करता है तथा उसकी पत्नी मीनू भी हरिद्वार में कुछ माह से नौकरी कर रही थी जिसको लेकर दोनों में विवाह रहने लगा था। इसी के चलते आरोपी पुष्पेंद्र ने अपनी लाइसेंसी बंदूक से गोली मारकर हत्या कर दी आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है परिजनों की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज की जा रही है।
गृहक्लेश में युवक ने खुद को गोली मारकर दी जान
उधर, अलीगढ़ में गृहक्लेश के चलते एक युवक ने तमंचे से खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। मृतक की पहचान सिकरना निवासी बिट्टू के रूप में हुई है। मिली जानकारी के अनुसार, बिट्टू की शादी डेढ़ वर्ष पहले हाथरस के चंदपा क्षेत्र के गांव ग्वालरा निवासी नेहा से हुई थी। पिछले कुछ दिनों से पति-पत्नी के बीच किसी बात को लेकर विवाद चल रहा था। रविवार की रात दोनों में फिर से कहासुनी हुई, जिसके बाद आक्रोश में आकर बिट्टू ने अपनी कनपटी पर तमंचा सटाकर गोली मार ली।
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लेखक के बारे मेंPawan Kumar Sharma
पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।और पढ़ें